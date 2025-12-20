Il nostro esperto di scommesse prevede che il PSG supererà facilmente la squadra semi-professionista per assicurarsi un posto nel turno successivo della Coppa di Francia.

Pronostici Fontenay - PSG: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Fontenay - PSG

Handicap 1x2 - PSG con handicap -2 a quota 1.54 su bet365

Vincitore PSG entrambi i tempi - Sì a quota 1.55 su William Hill

Margine di vittoria - Vittoria PSG con 3+ gol di scarto a quota 1.54 su Lottomatica

Quote Fontenay - PSG

Quote Fontenay - PSG bet365 William Hill Lottomatica Handicap 1x2 - PSG con handicap -2 1.54 1.50 1.51 Vincitore PSG entrambi i tempi - Sì 1.55 1.53 1.53 Margine di vittoria - Vittoria PSG con 3+ gol di scarto 1.54 1.41 1.55

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Fontenay 0-6 PSG

Pronostico marcatore: PSG – Désiré Doué, Vitinha, Lee Kang-in, Khvicha Kvaratskhelia x2, Bradley Barcola

Fontenay non è un nome che la maggior parte dei tifosi di calcio riconoscerà. Questo perché la squadra semi-professionista gioca nella quinta divisione francese, conosciuta come National 3 Gruppo B. Fondata solo nel 1991, lo Stade Emmanuel Murzeau è il loro stadio di casa.

Il club, basato sulla comunità, ha giocato 11 partite in campionato finora, registrando cinque vittorie e cinque sconfitte. Di conseguenza, sono al sesto posto, a nove punti dalla vetta. Arrivare primi è necessario per la promozione alla divisione National 2.

Erano in una serie di tre vittorie consecutive, ma ora hanno perso tre delle loro ultime quattro partite. Tuttavia, sono riusciti a vincere due partite in Coppa di Francia per guadagnarsi questo incontro contro il PSG. Il tecnico Philippe Guilloteau attende con ansia questo evento, poiché le squadre della National 3 raramente hanno la possibilità di giocare contro i campioni di Francia.

La Ligue 1 ha iniziato la sua pausa invernale, quindi il PSG ha giocato la sua ultima partita di campionato lo scorso weekend. I parigini hanno superato il Metz 3-2 per rimanere a solo un punto dai leader attuali del campionato, il Lens.

Durante la settimana, il PSG è stato coinvolto nella finale della Coppa Intercontinentale contro il Flamengo dal Brasile. La squadra europea ha vinto ai rigori, dopo che la partita era terminata 1-1 dopo 90 minuti e tempi supplementari.

Luis Enrique sarà ansioso di assicurarsi la Coupe de France per il terzo anno consecutivo sotto la sua guida. Tuttavia, il cammino del PSG verso la finale inizia con questo match del turno di 64 contro il poco conosciuto Fontenay.

Probabili formazioni Fontenay - PSG

Fontenay: Badri, Digol-Ndozangue, Graffin, Deplanque, Zomenio, Belbachir, Bedime, Rauturier, Mayi, Renou, Diawara

PSG: Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Lee, Kvaratskhelia, Doué

Prevedere una pioggia di gol

Il PSG è il grande favorito per sconfiggere il Fontenay sabato. La scorsa stagione, gli attuali campioni hanno giocato ogni turno in trasferta e sono riusciti comunque a portare a termine il compito. Inoltre, hanno notoriamente sconfitto lo Stade Briochin, che all'epoca giocava in National 2, per 7-0.

I padroni di casa sono in cattiva forma, avendo perso due partite di campionato consecutive. Inoltre, hanno vinto quattro e perso due delle sei partite di campionato giocate in casa. Questa è la prima volta che affrontano il PSG, e un ribaltamento è molto improbabile.

Con i parigini imbattuti nelle ultime quattro partite, sembrano destinati a continuare questa striscia in questo turno di 64. Hanno segnato nove gol nelle ultime quattro partite, che equivale a una media di 2,25 gol a partita. Affrontare una squadra della quinta divisione del calcio francese probabilmente porterà a un gran numero di gol.

Scommessa 1: Handicap 1x2 - con handicap -2 a quota 1.54 su bet365

Clinici in difesa

Il Fontenay ha segnato 16 gol e ne ha subiti 16 in campionato, risultando in una differenza reti di zero. Questo indica che il loro attacco è decente, ma permettono troppo spesso agli avversari di segnare.

Hanno subito sette gol nelle ultime due partite, anche se sono riusciti a segnare quattro volte in quegli incontri. Nel frattempo, il PSG ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime quattro partite.

Metà delle ultime 10 uscite del PSG in tutte le competizioni hanno visto solo una o nessuna squadra segnare. Tuttavia, la qualità degli ospiti è probabilmente troppo forte per i loro avversari di categoria inferiore, quindi è probabile una vittoria senza subire gol.

Scommessa 2: Vincitore PSG entrambi i tempi - Sì a quota 1.55 su William Hill

Kvaratskhelia a guidare l'attacco

Khvicha Kvaratskhelia ha segnato nella sua ultima partita contro il Flamengo. Mentre molti giocatori probabilmente troveranno la rete sabato, l'attaccante georgiano è tra i favoriti per farlo. Enrique lo ha schierato come uomo centrale in attacco durante la settimana, il che significa che dovrebbe ricevere molte occasioni per segnare.

Inoltre, la velocità e l'agilità di Kvaratskhelia potrebbero essere troppo difficili da difendere per i padroni di casa. Finora, ha segnato tre gol nelle sue ultime quattro apparizioni per il club. Avendo ritrovato la sua forma realizzativa, sarà la principale minaccia se Ousmane Dembélé e compagnia saranno a riposo.