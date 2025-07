Pronostici Fluminense - Chelsea: Palmer parteciperà alla Coppa del Mondo per Club

Ecco i nostri pronostici Fluminense - Chelsea nella loro semifinale della Coppa del Mondo per Club l'8 luglio 2025.

I nostri pronostici Fluminense - Chelsea: quote e probabili formazioni

Il nostro esperto di scommesse suggerisce che il Chelsea vincerà di misura contro i brasiliani, che potrebbero metterli in difficoltà.

Migliori scommesse per Fluminense - Chelsea

1x2 - Chelsea vincente a quota 1.67 su Lottomatica

Entrambe le squadre segnano - Sì a quota 1.96 su Goldbet

Marcatore in qualsiasi momento - Cole Palmer a quota 2.30 su Netbet

Ci aspettiamo che il Chelsea vinca 2-1.

Quote Fluminense vs Chelsea

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Fluminense ha avuto buone prestazioni nelle fasi iniziali della Coppa del Mondo per Club, quindi ha la possibilità di raggiungere la finale in due competizioni importanti di fila. Tuttavia, saranno cauti contro le squadre inglesi, dato che il Manchester City li aveva sconfitti in una finale precedente.

Dopo che i brasiliani hanno preso un vantaggio iniziale contro l'Al Hilal nei quarti di finale, il club saudita è riuscito a recuperare nel match, ma il Fluminense ha prevalso assicurandosi un posto tra le ultime quattro. Sono imbattuti in questa edizione del torneo e non saranno facili da battere.

Nel frattempo, il Chelsea ha proseguito con successo nel CWC. Anche se non è stato esattamente come si aspettavano, ora sono a un passo dalla finale e dalla gloria mondiale. Tuttavia, hanno mostrato alcune debolezze che il Fluminense può sfruttare.

È importante notare che la squadra brasiliana sarà priva del marcatore dei quarti di finale, Martinelli, e del difensore Juan Freytes a causa di una sospensione. Inoltre, i Blues saranno senza Liam Delap e Levi Colwill, rendendo la partita già emozionante ancora più interessante.

Probabili formazioni Fluminense - Chelsea

Fluminense: Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Guga, Rene; Hercules; Nonato, Bernal; Cano, Arias, Everaldo

Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo; Dewsbury-Hall, Fernandez; Neto, Palmer, Jackson

I potenti Blues verso la finale

Il Fluminense non avrà paura di giocare contro i vincitori della Europa Conference League, soprattutto dopo aver sconfitto l'Inter negli ottavi di finale della competizione. Inoltre, il Tricolor è in una striscia di 11 partite senza sconfitte in tutte le competizioni, con otto vittorie e tre pareggi.

Tuttavia, superare una squadra in una forma così forte come il Chelsea potrebbe essere un compito difficile. Anche se i Blues hanno già perso contro una squadra brasiliana al CWC, sono una squadra di gran lunga superiore, considerando la dimensione e la qualità del loro team.

Le classifiche di potere di Opta collocano il Chelsea 123 posizioni sopra i loro compagni semifinalisti, che sono 134°, mentre la squadra di West London è 11°. Questo ampio divario di valutazione suggerisce che il Flu troverà difficile superare gli uomini di Enzo Maresca martedì sera.

Inoltre, i Blues sono arrivati a questo punto del CWC battendo un'altra squadra brasiliana, il Palmeiras. Sapranno cosa aspettarsi e saranno preparati per una dura battaglia.

Scommessa 1: 1x2 - Chelsea vincentea quota 1.67 su Lottomatica

Una macchia sul foglio pulito

Nonostante il Chelsea sia il favorito per assicurarsi un posto nella finale della Coppa del Mondo per Club, hanno mostrato vulnerabilità nel torneo. Entrambe le squadre hanno segnato in ciascuna delle loro due partite a eliminazione diretta.

La qualità del Flu è evidente. Hanno abbastanza potenza offensiva per segnare martedì, anche senza Martinelli. Il fatto che sette diversi marcatori abbiano trovato la rete otto volte nella competizione dimostra che tutti possono contribuire a segnare.

È ciò che ci aspettiamo di vedere martedì sera, dato che il Chelsea ha mantenuto solo due reti inviolate nelle ultime cinque partite. Robert Sanchez, il portiere del Chelsea, è sempre incline a errori, qualcosa su cui il Tricolor può capitalizzare.

Anche se la squadra di Maresca potrebbe arrivare in finale, non sarà facile, come hanno visto contro LAFC ed Esperance in precedenza nel CWC.

Scommessa 2: Entrambe le squadre segnano - Sì a quota 1.96 su Goldbet

Palmer pronto a riscattarsi

Anche se non ha segnato da un po', il gol di Cole Palmer contro il Palmeiras nei quarti di finale non va sottovalutato. Quel gol al 16° minuto ha messo fine a un digiuno di otto partite per club e nazionale, e potrebbe motivarlo per le ultime due partite.

Palmer è capace di colpire il bersaglio in scenari improbabili e tira anche i rigori. Il suo gol più recente genererà sicuramente fiducia in lui, rendendolo una minaccia significativa martedì sera.

È stato il capocannoniere del club in Premier League la scorsa stagione con 15 gol, che rappresentavano quasi un quarto dei gol totali dei Blues nella campagna. Se ha finalmente ritrovato la sua vena realizzativa, potrebbe essere lui a rompere la difesa del Fluminense.