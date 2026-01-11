Pronostici Fiorentina - Milan: Rossoneri in cerca di riscatto

In Milan - Fiorentina, i nostri esperti si aspettano un risultato utile per gli ospiti, reti su entrambi i fronti – e almeno una di Leao.

Migliori pronostici di Fiorentina - Milan

Ecco alcuni consigli per le scommesse su Fiorentina - Milan con le quote dei mercati esplorati dai nostri esperti:

Goal a quota 1.77 su bet365

Doppia Chance X2 + Goal a quota 2.32 su William Hill

Rafael Leao marcatore PLUS a quota 2.60 su Lottomatica

Sul campo della Fiorentina, i nostri esperti prevedono un risultato utile per il Milan in una sfida con almeno un gol per squadra – e una marcatura di Leao.

Quote Fiorentina - Milan

Fiorentina - Milan be365 William Hill Lottomatica Goal (GG) 1.77 1.78 1.75 Doppia Chance X2 + Goal 2.32 2.31 2.20 Rafael Leao marcatore PLUS 2.60 2.53 2.60

In Fiorentina - Milan, i bookmaker vedono il "Diavolo" – ma i nostri esperti predicano prudenza e hanno studiato altre opzioni.

Come arrivano i gigliati e i rossoneri al match

All'Artemio Franchi il Milan giunge a tre giorni dall'1-1 a San Siro contro il Genoa quartultimo, forte dei tre punti di vantaggio sulla Fiorentina. Dopo il 2-2 contro il Sassuolo, la squadra di Massimiliano Allegri ha così registrato il secondo pari in quattro gare di Serie A. E il 2026 si era invece aperto con l'1-0 a Cagliari, preceduto dal 3-0 contro l'Hellas Verona.

La Fiorentina è reduce dal 2-2 sul campo della Lazio di mercoledì arrivato dopo un calcio di rigore per squadra in zona Cesarini. La squadra di Paolo Vanoli ha così collezionato il terzo risultato utile in quattro giornate. L'unica sconfitta da fine dicembre, lo 0-1 a Parma, i gigliati l'avevano subita a cavallo tra il 5-1 contro l'Udinese e l'1-0 contro la Cremonese.

Probabili formazioni di Fiorentina - Milan

Fiorentina: De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens, Fagioli, Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson, Kean

De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens, Fagioli, Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson, Kean Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Leao, Pulisic

In Fiorentina - Milan insaccheranno entrambe le squadre?

Con il 2-2 all'Olimpico contro la Lazio sono sei le apparizioni della Fiorentina nelle ultime nove giornate che non hanno visto entrambe le formazioni timbrare il cartellino. E la prima eccezione, lo 0-2 contro l'Atalanta di fine novembre, era avvenuta a otto giorni dall'1-1 contro la Juventus. Poi, dopo Natale, i gigliati avevano festeggiato il 5-1 contro l'Udinese prima dello 0-1 a Parma e dell'1-0 contro la Cremonese.

Inoltre, dall'1-1 contro il Genoa il Milan è reduce da una gara in cui i rossoneri hanno concesso un gol per la terza volta in cinque gare di Serie A. Nelle ultime apparizioni prima della Supercoppa avevano espugnato per 3-2 lo Stadio Olimpico Grande Torino prima del 2-2 contro il Sassuolo. Poi, avrebbero inanellato il 3-0 contro l'Hellas Verona seguito da stretto giro dall'1-0 a Cagliari.

Soprattutto considerando il rendimento della Fiorentina, il segno Goal è plausibile in vista della sfida i gigliati e il Milan.

Scommessa 1: Goal a quota 1.77 su bet365

Il "Diavolo" troverà un risultato utile anche allˈArtemio Franchi?

Dopo l'1-2 contro la Cremonese nella prima giornata, il Milan è rimasto imbattuto nelle sue più recenti 17 apparizioni in Serie A. E il finora penultimo pari, il 2-2 contro il Sassuolo, aveva chiuso una striscia con i successi contro Inter, Lazio e Torino. Archiviato il pari contro i neroverdi e la Supercoppa, gli uomini di Massimiliano Allegri avevano trovato i tre punti contro Hellas Verona e Cagliari – prima dell'1-1 contro il Genoa.

La Fiorentina ospita il Milan dopo aver collezionato nelle finora ultime due uscite all'Artemio Franchi i primi successi in questo campionato. Ma, seppur in crescita, i gigliati in trasferta da fine settembre hanno registrato lo 0-1 a Parma e il 2-2 contro la Lazio.

Per questi motivi, la combo Doppia Chance X2 + Goal è da tenere d'occhio in vista della partita a Firenze.

Scommessa 2: Doppia Chance X2 + Goal a quota 2.32 su William Hill

Leao segnerà anche in Fiorentina - Milan?

Rafael Leao, così ha dichiarato Allegri dopo l'1-1 contro il Genoa, non sta ancora benissimo. Nonostante ciò, al 92' il portoghese ha tolto le castagne dal fuoco evitando al "Diavolo" la sconfitta contro il "Grifone". E trovando, dopo quello a Cagliari, il secondo gol decisivo in due apparizioni dopo i problemi agli adduttori.

Inoltre, la Fiorentina appare in netta crescita, ma i gigliati hanno concesso marcature in sette delle otto gare in Serie A con Vanoli. L'1-0 contro la Cremonese del 4 gennaio era, per esempio, arrivato dopo l'1-2 contro l'Hellas Verona e il 5-1 contro l'Udinese. Sarebbe seguito mercoledì il 2-2 contro la Lazio.

Dunque, fra gli scenari realistici nell'incontro fra Fiorentina e Milan rientra l'ottavo gol di Rafael Leao in questa Serie A.