Pronostici Fiorentina - Como con i lariani in grande spolvero

In casa della Fiorentina, i nostri esperti si aspettano il Como imbattuto nei tempi regolamentari in un incontro con al massimo tre firme complessive.

Migliori pronostici di Fiorentina - Como

Ecco alcuni spunti per le scommesse su Fiorentina - Como con le quote delle opzioni analizzate dai nostri esperti:

Team 2 vince almeno un tempo a quota 1.72 su Goldbet

Goal a quota 1.77 su William Hill

Doppia chance X2 + Under 3.5 a quota 1.80 su Lottomatica

All'Artemio Franchi, i nostri esperti si aspettano un Como imbattuto nei tempi regolamentari dopo aver vinto almeno un tempo in una gara con meno di quattro – e almeno uno per parte.

Quote Fiorentina - Como

Per la gara di Coppa Italia sul campo della Fiorentina, i bookmaker vedono il Como leggermente favorito – ma i nostri esperti hanno esplorato altre opzioni.

Come arrivano i gigliati e i lariani al match

Fiorentina esordisce in questa Coppa Italia ospitando il Como a tre giorni dall'1-2 che ha chiuso una striscia gigliata con quattro risultati utili. Archiviato lo 0-1 a Parma a ridosso di Natale, il 2026 si era aperto con l'1-0 contro la Cremonese. Poi i gigliati avevano raccolto il 2-2 sul campo della Lazio e l'1-1 contro il Milan prima del 2-1 a Bologna.

Il Como aveva staccato il biglietto per gli ottavi inanellando al Sinigallia il 3-1 contro il Sudtirol e il 3-0 contro il Sassuolo. Ma la squadra di Cesc Fabregas giunge a Firenze soprattutto sulle ali del 6-0 contro il Torino. E dopo l'unica sconfitta da fine dicembre, l'1-3 contro il Milan, aveva ritrovato i tre punti nel 3-0 in casa della Lazio.

Probabili formazioni di Fiorentina - Como

Fiorentina: De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens, Mandragora, Fagioli, Ndour, Solomon, Piccoli, Gudmundsson

De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens, Mandragora, Fagioli, Ndour, Solomon, Piccoli, Gudmundsson Como: Butez, Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Alex Valle, Da Cunha, Perrone, Caqueret, Jesus Rodriguez, Paz, Baturina

Sul campo della Fiorentina, il Como vincerà almeno un tempo?

Nel 6-0 contro il Torino, il Como ha vinto quantomeno un tempo per la quinta volta in sette uscite in Serie A. L'1-1 contro il Bologna del 10 gennaio aveva interrotto un filotto con l'1-0 contro l'Udinese fra i 3-0 a Lecce e Pisa. Poi i lariani avevano incassato l'1-3 contro il Milan prima del 3-0 sul campo della Lazio.

Inoltre, la Fiorentina prima dell'1-2 di sabato contro il Cagliari aveva perso un tempo anche nel 2-1 a Bologna. Nel derby dell'Appennino, infatti, i gigliati erano giunti al duplice fischio sul 2-0. E dopo l'1-0 contro la Cremonese nel 2-2 contro la Lazio e nell'1-1 contro il Milan tutte le reti erano arrivate nella ripresa.

Soprattutto alla luce del rendimento del Como, il segno Team 2 vince almeno un tempo è realistico nella sfida contro la Fiorentina.

Scommessa 1: Team 2 vince almeno un tempo a quota 1.72 su Goldbet

Insaccheranno sia i gigliati che i lariani?

Per esempio, in sette delle ultime nove gare di campionato della Fiorentina e in tutte le ultime quattro hanno timbrato il cartellino entrambe le squadre. Dopo l'1-0 contro una Cremonese che ha racimolato tre punti in otto giornate i gigliati avevano raccolto il 2-2 in casa della Lazio e l'1-1 contro il Milan. Poi hanno registrato il 2-1 a Bologna e l'1-2 contro il Cagliari il sabato.

Dal canto suo, il Como nel 6-0 contro il Torino ha collezionato il quinto clean sheet in sette giornate. Ma anche contro Lecce e Pisa, i lariani non hanno subìto gol contro squadre che nelle ultime cinque giornate hanno racimolato da uno a tre punti. Ne hanno invece collezionati rispettivamente cinque Lazio e Udinese.

Ma considerando i rendimenti dei gigliati, il segno Goal rientra fra quelli plausibili all'Artemio Franchi.

Scommessa 2: Goal a quota 1.77 su William Hill

Il Como rimarrà imbattuto in Coppa Italia contro la Fiorentina?

Dopo lo 0-4 contro l'Inter e lo 0-1 contro la Roma, il Como ha perso esclusivamente – nell'1-3 contro il Milan – contro un'altra delle prime quattro. E prima del 6-0 contro il Torino, solo contro il "Diavolo" si erano visti più di tre gol. Questo perché ai 3-0 contro Lecce, Pisa e Lazio si erano aggiunti l'1-0 contro l'Udinese e l'1-1 a Bologna.

La Fiorentina è reduce dall'1-2 contro il Cagliari, ma nell'1-1 proprio contro il Milan dell'11 gennaio i rossoneri avevano pareggiato in Zona Cesarini. Poi, seppur contro squadre lontane dalla forma del Milan avevano raccolto lontano dall'Artemio Franchi il 2-2 contro la Lazio e il 2-1 a Bologna.

Tutto sommato, la combo Doppia chance X2 + Under 3.5 è realistico nella gara fra Fiorentina e Como.