Pronostici Everton - Leeds: un marcatore familiare pronto a punire la sua ex squadra

Il nostro esperto di scommesse si aspetta un incontro serrato, in cui i padroni di casa potrebbero avere la meglio, ma un pareggio potrebbe essere un risultato più realistico.

Pronostici Everton - Leeds: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Everton - Leeds

Doppia chance - Everton/Pareggio a quota 1.41 su Lottomatica

Goal (GG) a quota 1.91 su Goldbet

Marcatore in qualsiasi momento - Dominic Calvert-Lewin a quota 2.85 su Netbet

Quote Everton vs Leeds

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Everton 1-1 Leeds United

Pronostico marcatore: Everton – Thierno Barry; Leeds United – Dominic Calvert-Lewin

La stagione peculiare dell'Everton è continuata la scorsa settimana, quando hanno conquistato tre punti contro l'Aston Villa. I Toffees hanno lottato per la costanza, lasciandoli al decimo posto in classifica. Tuttavia, sono a soli tre punti dai primi cinque e possono ancora puntare all'Europa.

David Moyes ha chiaramente migliorato la sua squadra, dato che attualmente vantano nove punti in più rispetto alla stessa fase della scorsa stagione. I tifosi di casa trarranno coraggio da questo e saranno fiduciosi di poter superare i loro prossimi avversari.

Tuttavia, il club del Merseyside deve migliorare la forma in casa in campionato se vuole seriamente puntare a un posto in Europa la prossima stagione. Avranno l'opportunità di farlo quando ospiteranno il Leeds United al nuovo stadio Hill Dickinson lunedì sera.

Il Leeds ha ottenuto risultati molto migliori nelle ultime settimane, assicurandosi alcuni risultati positivi, in particolare contro squadre forti. I Whites hanno battuto il Chelsea, pareggiato con il Man United e pareggiato due volte con il Liverpool. Questo li ha portati a una serie di sette partite senza sconfitte.

Purtroppo, l'ottimo lavoro di Daniel Farke è stato vanificato di recente dal Newcastle, ma si sono ripresi con una vittoria netta sul Fulham. Di conseguenza, la squadra appena promossa è al 16° posto in classifica, otto punti sopra la zona retrocessione.

Probabili formazioni Everton - Leeds

Everton:Pickford, Patterson, Tarkowski, O'Brien, Mykolenko, Gueye, Garner, Ndiaye, McNeill, Iroegbunam, Barry

Leeds:Darlow, Justin, Rodon, Struijk, Bogle, Aaronson, Ampadu, Gruev, Gudmundsson, Calvert-Lewin, Okafor

Voglia di rivincita

L'Everton ha vinto e perso quattro partite ciascuna nel loro nuovo stadio, dove la loro indifferenza li ha penalizzati. Hanno effettivamente vinto più partite di campionato in trasferta. La squadra di casa sarà desiderosa di vendetta, dato che il Leeds è uscito con tre punti nella partita d'apertura della stagione.

Inoltre, le stelle di Moyes sono tornate dalla Coppa d'Africa. Di conseguenza, potremmo vedere i padroni di casa dominare per un lungo periodo della partita. Sebbene il loro record di una sconfitta in campionato nelle ultime cinque partite sia notevole, entrambe le vittorie in quel periodo sono state in trasferta.

Nel frattempo, il Leeds ha un pessimo record lontano da Elland Road, avendo vinto solo una delle 11 partite in trasferta, con una percentuale di vittorie del solo 9%. Sette di quelle partite sono terminate in sconfitta, indicando la vulnerabilità dei visitatori. Tuttavia, entrano in questa partita dopo aver vinto partite consecutive in tutte le competizioni.

Vale la pena notare che l'Everton ha vinto quattro degli ultimi cinque scontri diretti in casa. Tuttavia, questo era a Goodison Park, e questo nuovo stadio non è ancora diventato quella fortezza. La squadra ospite è in un buon momento e potrebbe portare a termine il lavoro.

Scommessa 1: Doppia chance - Everton/Pareggio a quota 1.41 su Lottomatica

Entrambe le difese mancano di compostezza

In generale, i loro scontri diretti non hanno visto molti gol, ma questa volta sono entrambe squadre molto diverse. Gli uomini di Moyes hanno subito 16 gol e segnato 15 volte nelle loro 11 partite in casa.

Il Leeds capirà che sarà in grado di sfondare la difesa di casa. La squadra di Farke è stata nella media in attacco in trasferta. Hanno segnato 11 gol in altrettante partite finora, ma la loro difesa ha concesso molti gol.

I Whites hanno subito 24 gol in trasferta, con una media di 2.18 gol a partita. Hanno mantenuto la porta inviolata solo nel 9% delle loro trasferte in campionato. Inoltre, il 64% di tutte le loro partite di campionato ha visto entrambe le squadre segnare.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 1.91 su Goldbet

La forma realizzativa di Dominic

L'ex Evertoniano Dominic Calvert-Lewin tornerà nel suo vecchio stadio per la prima volta da quando si è trasferito al Leeds. Non ha partecipato alla gara di ritorno quando la sua nuova squadra ha sconfitto la sua ex squadra. Calvert-Lewin ha iniziato lentamente la sua carriera a Elland Road, avendo segnato solo un gol nelle sue prime 11 presenze.

Recentemente, ha iniziato a segnare più regolarmente, realizzando otto gol nelle sue ultime 10 presenze in Premier League. Inoltre, è riuscito a trovare la rete in sei partite consecutive in quel periodo.

Ha segnato e fornito un assist nelle sue ultime due partite, quindi sarà pronto a giocare contro i suoi ex datori di lavoro. Calvert-Lewin è probabile che segni qui davanti a un pubblico che un tempo lo adorava.