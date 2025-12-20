I Gunners sanno che c'è pressione dalle squadre dietro di loro in classifica, e ci aspettiamo che conquistino altri punti nel Merseyside.

Pronostici Everton - Arsenal: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Everton - Arsenal

Arsenal vincente a quota 1.62 su Goldbet

No Goal (NG) a quota 1.67 su William Hill

Bukayo Saka segna o fornisce un assist a quota 2.95 su Lottomatica

Quote Everton - Arsenal

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Everton 0-2 Arsenal

Pronostico marcatore: Arsenal – Bukayo Saka, Noni Madueke

L'Everton sta andando piuttosto bene questa stagione. Ha perso solo due delle ultime sette partite in Premier League e ha ottenuto alcune vittorie cruciali lungo il cammino. Sono noni mentre si preparano ad ospitare i capolista, e saranno desiderosi di migliorare la loro prestazione dopo la sconfitta contro il Chelsea lo scorso weekend.

Nel frattempo, l'Arsenal è tornato alla vittoria in campionato dopo la sconfitta contro l'Aston Villa. Tuttavia, non sono stati molto convincenti quando hanno superato il Wolverhampton Wanderers. Hanno avuto bisogno di due autogol per assicurarsi la vittoria all'Emirates, e i loro livelli di prestazione sono recentemente calati. Tuttavia, sono una squadra difficile da battere e dovrebbero avere troppa qualità per i Toffees.

Probabili formazioni Everton - Arsenal

Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Iroegbunam; Dibling, Alcaraz, Grealish; Beto

Arsenal:Raya; Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori; Zubimendi, Rice, Ødegaard; Saka, Jesus, Madueke

Le partenze per la Coppa d'Africa penalizzano l'Everton

L'Everton si prepara ad affrontare l'Arsenal senza Iliman Ndiaye e Idrissa Gana Gueye, entrambi impegnati con la Coppa d'Africa in Marocco. Potrebbero anche fare a meno di Kiernan Dewsbury-Hall dopo l'infortunio subito contro il Chelsea. Tuttavia, c'è speranza che Jack Grealish possa essere in forma per giocare.

Anche l'Arsenal ha avuto molte preoccupazioni per gli infortuni in questa stagione. Ben White, Gabriel, Kai Havertz e Cristhian Mosquera salteranno questa partita. Tuttavia, il ritorno di Saliba contro i Wolves è stato un gradito rinforzo, e la sospensione di Riccardo Calafiori è terminata. Gabriel Jesus potrebbe essere pronto per la sua prima partenza della stagione dopo aver recuperato dal suo infortunio.

Anche se l'Arsenal ha vinto l'ultima partita, la squadra era chiaramente frustrata dopo la gara. I giocatori e Arteta saranno ansiosi di vedere miglioramenti all'Hill Dickinson Stadium. Un risultato inferiore alla vittoria potrebbe far perdere loro il primo posto in classifica.

Scommessa 1: Arsenal vincente a quota 1.62 su Goldbet

Arsenal e i loro clean sheets

Anche se i Wolves sono riusciti a segnare contro di loro, la difesa dell'Arsenal è stata molto forte questa stagione. Il ritorno di Saliba è molto importante per i Gunners. Dopo una serie di partite difficili recentemente, saranno desiderosi di tornare alle basi. L'Everton è anche tra i marcatori più bassi della divisione, quindi questa è una grande opportunità per i visitatori per mantenere la porta inviolata.

Avendo subito solo 10 gol, nessuna squadra nella massima serie inglese ha concesso meno gol dell'Arsenal. Inoltre, hanno mantenuto 15 clean sheets in tutte le competizioni. Gli uomini di Arteta sono difficili da battere. Questo è il motivo per cui i padroni di casa non riusciranno a segnare nonostante il vantaggio casalingo.

Scommessa 2: No Goal (NG) a quota 1.67 su William Hill

Puntare di nuovo su Bukayo

Bukayo Saka è stato accreditato di due assist nella vittoria sui Wolves, anche se entrambi i gol sono stati ufficialmente registrati come autogol. Tutti sanno quanto possa essere pericoloso il 24enne, e sarà fondamentale se l'Arsenal vuole arrivare fino in fondo questa stagione. Ha già raggiunto le doppie cifre in termini di gol e assist. David Moyes sarà molto attento alla minaccia che rappresenta.

Arteta dovrà prendere decisioni questo weekend riguardo al suo attacco, poiché diversi giocatori stanno lottando per un posto in squadra. Saka ha contribuito direttamente a cinque gol nelle ultime sei partite di campionato e sarà fiducioso di aumentare questo bottino contro i Toffees. I Gunners hanno tutte le possibilità di assicurarsi una grande vittoria se gioca bene.

Con il Manchester City che ospita il West Ham United, gli uomini di Pep Guardiola probabilmente si assicureranno altri tre punti. Saka e compagni devono esibirsi bene se vogliono mantenere il loro posto in cima alla classifica sabato sera.