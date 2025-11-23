Il nostro esperto di scommesse prevede che questa partita vedrà entrambe le squadre segnare, con Kylian Mbappé che guiderà il Real Madrid a una vittoria di misura in trasferta.

Pronostici Elche - Real Madrid: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Elche - Real Madrid

Quote Elche vs Real Madrid

Pronostico Elche - Real Madrid Netbet Lottomatica William Hill 1 Elche vincente 7.00 7.00 7.00 X Pareggio 5.20 5.35 5.20 2 Real Madrid Vincente 1.38 1.37 1.38

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Elche 1-2 Real Madrid

Pronostico marcatore: Elche: Rafa Mir, Real Madrid: Kylian Mbappé x2

L'Elche è stata la squadra più impressionante tra le neo-promosse in La Liga questa stagione. Ha perso solo tre delle sue prime 12 partite da quando è tornata nella massima serie. Tuttavia, la squadra di Eder Sarabia ha visto un calo di forma, non riuscendo a vincere nelle ultime cinque partite di campionato.

Pertanto, potrebbe essere un buon momento per il Real Madrid per visitare lo stadio Manuel Martínez Valero. Gli ospiti sono in cima alla Liga, con 10 vittorie nelle prime 12 partite. Tuttavia, sono entrati nella pausa internazionale dopo una sconfitta per 1-0 contro il Liverpool e un pareggio 0-0 in trasferta contro il Rayo Vallecano.

Probabili formazioni Elche - Real Madrid

Elche: Dituro, Bigas, Affengruber, Chust, Valera, Mendoza, Febas, Aguado, Núñez, Mir, Rodríguez

Dituro, Bigas, Affengruber, Chust, Valera, Mendoza, Febas, Aguado, Núñez, Mir, Rodríguez Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Alexander-Arnold, Camavinga, Güler, Bellingham, Ceballos, Vinicius, Mbappé

Aspettatevi gol al Martínez Valero

Anche se il Real Madrid ha avuto difficoltà a segnare nelle ultime due partite, questa sfida dovrebbe essere più aperta. Potrebbero essere vulnerabili in difesa a causa degli infortuni di Antonio Rüdiger, Éder Militão e Dani Carvajal.

Trent Alexander-Arnold potrebbe iniziare la sua prima partita da agosto, il che dovrebbe migliorare la loro creatività. Questo dovrebbe alleviare la pressione su Arda Güler, che ha fornito cinque assist per Mbappé in La Liga quest'anno. Nessun altro duo ha combinato così frequentemente per un gol nei cinque grandi campionati europei.

L'Elche ha mancato di segnare solo in due delle sue 12 partite da quando è tornata in La Liga. La sua strategia è stata quella di cercare di dominare il possesso, anche contro squadre più forti. Los Franjiverdes hanno una media di possesso del 59% quest'anno, che è la terza più alta della divisione.

Entrambe le squadre hanno segnato nelle loro trasferte contro Barcellona e Atletico Madrid. Mentre giocano contro l'altro gigante del calcio spagnolo domenica, è probabile che entrambe le squadre trovino di nuovo la rete.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.70 su William Hill

La striscia positiva di Mbappé continua

Il Real Madrid ha fatto molto affidamento su Mbappé finora questa stagione. È chiaramente il capocannoniere della Liga, con una media di 1,12 gol ogni 90 minuti. Il francese ha segnato 23 gol in 20 partite tra club e nazionale quest'anno.

Mbappé dovrebbe essere ben riposato e pronto a giocare, avendo partecipato solo una volta durante la pausa internazionale. Ha segnato il primo gol nella vittoria della Francia per 4-0 sull'Ucraina, aggiungendo poi un secondo gol in quella partita.

Il 26enne ha una media di 4,66 tiri a partita in La Liga. Ha mancato di segnare solo in due delle sue 12 presenze quest'anno nella massima serie spagnola.

Mbappé ha segnato il primo gol nel 50% delle partite di campionato del Real Madrid quest'anno. È chiaramente il candidato ideale per segnare il primo gol in questa partita, con una probabilità implicita del 34,5%.

Scommessa 2: Kylian Mbappé primo marcatore a quota 1.75 su Netbet

Sostenere l'Elche dopo l'intervallo

Questa potrebbe essere una sfida difficile per il Real Madrid poiché l'Elche è imbattuto in casa questa stagione. La squadra di Sarabia ha uno stile di passaggio chiaro che ha prodotto buoni risultati a questo livello. Tuttavia, tende generalmente a performare meglio nella seconda metà delle partite.

Ha segnato il 71% dei suoi gol in casa dopo l'intervallo. Nel frattempo, ha subito solo un gol nel secondo tempo davanti ai suoi tifosi.

Inoltre, vale la pena notare che il Real Madrid tende a iniziare rapidamente ma a faticare nella parte finale delle partite in trasferta. Los Blancos hanno segnato sette gol e ne hanno subiti solo due nel primo tempo delle loro partite di campionato in trasferta. In contrasto, hanno segnato cinque gol e ne hanno subiti cinque nel secondo tempo di quelle partite.

Queste tendenze suggeriscono che c'è valore nel sostenere l'Elche a competere nel secondo tempo di questa sfida.

Scommessa 3: 2° Tempo - Elche o Pareggio a quota 2.05 su Lottomatica