Pronostici Eintracht Francoforte - Atalanta: la "Dea" cerca riscatto

In Eintracht Francoforte - Atalanta, gli esperti prevedono quantomeno una firma di Burkardt – e al massimo una della "Dea" battuta almeno in un tempo.

Migliori pronostici di Eintracht Francoforte - Atalanta

Ecco alcuni spunti per le scommesse sulla sfida del quinto turno di Champions League tra Eintracht Francoforte e Atalanta con le rispettive quote:

Team 1 vince almeno un tempo - Sì a quota 1.73 su Goldbet

Jonathan Burkardt marcatore XXL a quota 2.31 su NetBet

Combo Over 0.5 casa + Under 1.5 ospite a quota 2.10 su Lottomatica

A Francoforte, i nostri esperti prevedono al massimo una firma di un'Atalanta sconfitta in almeno un tempo e quantomeno una marcatura di Jonathan Burkardt.

Quote Eintracht Francoforte - Atalanta

I bookmaker vedono l'Atalanta leggermente favorita a Francoforte, ma i nostri esperti predicano prudenza e hanno esplorato altre quote.

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

La nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

La nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Come arrivano i tedeschi e la "Dea" al match

A 20 giorni dall'1-0 a Marsiglia la nuova Atalanta di Raffaele Palladino giunge a Francoforte. E lo fa reduce dall'1-3 al Maradona contro il Napoli, che le ha inflitto la terza sconfitta consecutiva in Serie A. Nelle prime giornate in Champions la "Dea" aveva visto lo 0-4 a Parigi, il 2-1 contro il Bruges e lo 0-0 contro lo Slavia Praga.

Dal canto suo, l'Eintracht Francoforte riceve gli orobici a quattro giorni dal 4-3 a Colonia, il suo terzo successo in quattro turni di Bundesliga. Ma in Champions gli uomini di Toppmöller hanno raccolto quattro punti in altrettante giornate. Inoltre, fra il 5-1 contro il Galatasaray e lo 0-0 a Napoli, ha incassato gli 1-5 sul campo dell'Atlético e contro il Liverpool.

Probabili formazioni di Eintracht Francoforte - Atalanta

Eintracht Francoforte: Zetterer, Kristensen, Brown, Koch, Collins, Theate, Skhiri, Götze, Chaibi, Burkardt, Bahoya

Zetterer, Kristensen, Brown, Koch, Collins, Theate, Skhiri, Götze, Chaibi, Burkardt, Bahoya Atalanta: Carnesecchi, Djimsiti, Kossounou, Ahanor, Bellanova, Éderson, de Roon, Zappacosta, Krstovic, De Ketelaere, Lookman

Eintracht Francoforte - Atalanta: la "Dea" perderà almeno un tempo?

Dopo lo 0-3 contro il Bayern d'inizio ottobre, l'Eintracht Francoforte in tutte le sue ultime cinque uscite in Bundesliga ha vinto quantomeno un tempo. È accaduto sia contro le tre formazioni attualmente in zona retrocessione sia contro altre a metà classifica. Sabato – dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-1 – la squadra di Dino Toppmöller si è imposta per 4-3 sul campo del Colonia, decimo in classifica.

L'Atalanta ha invece perso tre delle sue finora quattro gare ufficiali a novembre. L'eccezione, l'1-0 in casa di un Marsiglia allora anch'esso in crisi di risultati, era arrivato fra lo 0-1 a Udine e lo 0-3 contro il Sassuolo. Poi, al debutto di Raffaele Palladino, la "Dea" ha subìto l'1-3 a Napoli.

Dunque, il segno Team 1 vince almeno un tempo – Sì è plausibile per la sfida fra Eintracht Francoforte e Atalanta.

Scommessa 1: Team 1 vince almeno un tempo - Sì a quota 1.73 su Goldbet

Burkardt tornerà al gol in Champions?

Nelle sue finora dieci apparizioni nella Bundesliga 2025/26, Jonathan Burkardt ha firmato otto reti. Sei delle quali sono arrivate nelle ultime cinque giornate, e sabato a Colonia è arrivata la terza doppietta da metà ottobre.

Dopo i gol decisivi nel 2-2 a Friburgo e nel 2-0 contro il Sankt Pauli, l'ex Magonza era rimasto a secco in due gare. Era accaduto nei 27 minuti disputati nell'1-1 a Heidenheim e nel minutaggio pieno contro la sua ex squadra, sconfitta per 1-0. Ma nella sua prima stagione in Champions Burkardt aveva anche firmato una doppietta all'esordio contro il Galatasaray e il gol bandiera a Madrid.

Anche alla luce della crisi dell'Atalanta, il segno Jonathan Burkardt marcatore XXL è tutt'altro che da escludere.

Scommessa 2: Jonathan Burkardt marcatore XXL a quota 2.31 su NetBet

Contro l'Eintracht Francoforte l'Atalanta insaccherà al massimo una volta?

Per esempio, l'Eintracht Francoforte in undici giornate di Bundesliga non ha timbrato il cartellino esclusivamente nel 3-0 contro un Bayern ancora imbattuto. Poi, gli uomini di Toppmöller avevano chiuso ottobre con il 2-2 a Friburgo e il 2-0 contro il Sankt Pauli. Sarebbero seguiti l'1-1 a Heidenheim, l'1-0 nel derby contro il Magonza e sabato il 4-3 a Colonia.

L'Atalanta invece non firma più di un gol per gara dal 2-1 contro il Bruges di fine settembre. Inoltre, nell'1-3 a Napoli all'esordio di Palladino, la "Dea" è tornata al gol in Serie A dopo lo 0-1 a Udine e lo 0-3 contro il Sassuolo. Nell'ultima uscita europea con Ivan Juric era arrivato l'1-0 al Vélodrome contro un Marsiglia allora anch'esso in crisi di risultati.

Per questi motivi, la Combo Over 0.5 casa + Under 1.5 ospite è da tenere d'occhio in vista della sfida al Deutsche Bank Park.

Scommessa 3: Combo Over 0.5 casa + Under 1.5 ospite a quota 2.10 su Lottomatica

⚽Giochi alternativi alle scommesse sulla Champions

Quando l'attenzione non è focalizzata sulle competizioni calcistiche come la Champions League, il panorama delle piattaforme di gioco propone diverse alternative. La Lotteria Italia è una soluzione che si distacca completamente dalle dinamiche sportive.

Con un costo di 5€ per biglietto, il concorso prevede estrazioni giornaliere durante Affari tuoi e culmina con il sorteggio finale del 6 gennaio che include il premio di prima categoria da 5 milioni. L'acquisto può essere completato digitalmente su vari siti.

Ad esempio, bet365 offre la possibilità di comprare il biglietto direttamente dalla propria interfaccia; altri operatori che permettono l'acquisto sono Planetwin365 e Sisal. Un'altra opzione è rappresentata dalle Scommesse Virtuali, disponibili ininterrottamente e non vincolate a risultati reali, con la possibilità di accedere a bonus specifici, come quelli talvolta presenti su siti quali Snai, Betflag o Eurobet.

La verifica del biglietto della Lotteria Italia, una volta acquistato, si esegue inserendo il codice sul sito ufficiale.