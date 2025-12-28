Il Palace ha registrato alcuni risultati negativi ultimamente, ma crediamo che possano aggiungere ai guai festivi degli Spurs.

Pronostici Crystal Palace - Tottenham: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Crystal Palace - Tottenham

Vittoria del Crystal Palace a quota 2.25 su Goldbet

Goal (GG) a quota 1.72 su William Hill

Over 2.5 gol a quota 1.90 su Lottomatica

Quote Crystal Palace - Tottenham

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Crystal Palace 2-1 Tottenham

Pronostico marcatore: Crystal Palace – Jean-Philippe Mateta, Eddie Nketiah; Tottenham – Richarlison

La sconfitta contro l'Arsenal nella Carabao Cup a metà settimana ha portato il Crystal Palace a quattro partite senza vittorie per la seconda volta in questa stagione. Tuttavia, la loro sconfitta per 4-1 contro il Leeds United lo scorso weekend, che li ha visti entrare nel periodo natalizio in ottava posizione, è ancora più preoccupante. Oliver Glasner chiederà una reazione ai suoi giocatori mentre tornano in azione in Premier League domenica.

Nel frattempo, gli avversari degli Eagles sono in una situazione peggiore. Il Tottenham Hotspur ha ottenuto solo una vittoria in campionato nelle ultime otto partite e ha recentemente perso contro Nottingham Forest e Liverpool. La squadra di Thomas Frank è attualmente 14ª dopo 17 partite e ha subito molti gol.

Probabili formazioni Crystal Palace - Tottenham

Crystal Palace: Henderson, Guehi, Richards, Lacroix, Clyne, Wharton, Lerma, Mitchell, Pino, Nketiah, Mateta

Tottenham: Vicario, Porro, Danso, van de Ven, Udogie, Bentancur, Palhinha, Kolo Muani, Bergvall, Kudus, Richarlison

Gli Eagles pronti a volare di nuovo

Dato che né il Crystal Palace né il Tottenham Hotspur sono in buona forma, è difficile dire chi avrà la meglio. Entrambe le squadre mancano anche di giocatori chiave. Il Palace è senza Ismaila Sarr, che è all'AFCON, mentre Daniel Muñoz e Daichi Kamada sono infortunati. Nel frattempo, gli Spurs sono senza Xavi Simons e Cristian Romero a causa di una sospensione, con diversi altri giocatori fuori per infortunio.

Anche se nessuna delle due squadre è al completo, gli Eagles hanno avuto più soddisfazioni in questa stagione e saranno fiduciosi giocando in casa. Gli uomini di Glasner sono stati forti a Selhurst Park, perdendo solo tre delle 13 partite nel 2025/26 e segnando in tutte tranne quattro. Inoltre, il Tottenham non ha vinto nelle ultime cinque trasferte, quindi è facile capire perché i padroni di casa siano favoriti.

Scommessa 1: Vittoria del Crystal Palace a quota 2.25 su Goldbet

Due difese in difficoltà

Il Palace e gli Spurs non si posizionano molto in alto nelle classifiche di 'Entrambe le Squadre Segnano'. Solo il 44% delle partite casalinghe di campionato del Crystal Palace in questa stagione si è concluso con entrambe le squadre a segno, mentre la percentuale è del 53% per il Tottenham. Tuttavia, diverse squadre hanno trovato modi per segnare contro entrambe le difese nelle recenti partite, quindi è probabile che questa partita veda dei gol.

Se gli Spurs fossero i padroni di casa, scommettere su entrambe le squadre a segno non varrebbe la pena. Tuttavia, il Palace raramente non segna in casa. Il problema è che raramente mantengono la porta inviolata, quindi Frank e i suoi uomini vedranno opportunità per segnare. Pertanto, ci si aspetta azione a entrambe le estremità in questo derby di Londra.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 1.72 su William Hill

Puntare sui gol a Selhurst Park

Il Palace non ha segnato abbastanza gol in questa stagione. Solo quattro squadre in campionato hanno segnato meno del loro totale di 21. Questo è sicuramente un problema per il loro allenatore. Curiosamente, hanno guadagnato più punti nelle partite in trasferta che in casa durante la stagione 2025/26.

Tuttavia, considerando che gli Spurs hanno subito 12 gol in otto trasferte, i padroni di casa si sentiranno fiduciosi. Resta da vedere quali giocatori d'attacco inizieranno la partita, ma entrambe le squadre hanno molto talento nei reparti avanzati.

Inoltre, un significativo 88% delle partite in trasferta del Tottenham in PL questa stagione ha visto oltre 2.5 gol. Questo è successo nelle loro ultime sette e questa tendenza potrebbe continuare questo weekend.