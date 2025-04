Crystal Palace e Aston Villa si sfidano a Wembley: i nostri esperti si aspettano Mateta sugli scudi ed entrambe le squadre a segno

Crystal Palace e Aston Villa si affrontano sabato nella semifinale di FA Cup in programma a Wembley: chi vince vola in finale per affrontare una tra Manchester City e Nottingham Forest. In questo articolo i pronostici del match.

Pronostici Crystal Palace-Aston Villa: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Crystal Palace-Aston Villa

Il nostro pronostico è una vittoria per 2-1 dell'Aston Villa.

Come arrivano le due squadre al match

Il Crystal Palace ha vissuto una straordinaria inversione di tendenza da quando Oliver Glasner ha preso il timone di una squadra in difficoltà. Ora sono a un passo dalla finale di FA Cup, l'ultimo ostacolo è l'Aston Villa.

Gli "Eagles" hanno perso parte dello slancio trovato all'inizio del 2025 e adesso sono destinati ad un piazzamento a metà classifica in Premier League. La FA Cup rappresenta ora la loro grande speranza. Il club londinese non ha mai vinto il trofeo: hanno raggiunto la finale nel 2015/16 mentre l'ultima semifinale risale alla stagione 2021/22, nella quale sono stati eliminati dal Chelsea.

L'Aston Villa ha già vissuto una delusione in coppa questa stagione, essendo stati eliminati dalla Champions League dal PSG, sfiorando una clamorosa rimonta. La squadra di Unai Emery vorrà trasformare la delusione in motivazione questo fine settimana per superare una squadra contro cui hanno già giocato contro di recente.

I "Villans" hanno fatto ottimi passi verso un piazzamento europeo con una serie di cinque vittorie consecutive prima di affrontare i campioni uscenti del Manchester City martedì sera. Unai Emery ha un ottimo record nelle coppe, se riusciranno a superare il Palace, i tifosi del Villa possono sognare di sollevare la FA Cup per l'ottava volta.

Probabili formazioni

Crystal Palace: Henderson, Lerma, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell, Sarr, Eze, Mateta

Henderson, Lerma, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell, Sarr, Eze, Mateta Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Maatsen, Kamara, Tielemans, Rogers, Asensio, McGinn, Watkins

Difese vulnerabili da entrambe le parti

Il Palace è stato solido in difesa in FA Cup, subendo solo un gol in quattro partite con tre reti inviolate, ma in campionato la squadra si è dimostrata più vulnerabile (gol fatti 41, gol subiti 45). Questa statistica sarà musica per le orecchie di Ollie Watkins e compagni, che hanno già segnato 53 volte in campionato e 9 volte in 4 partite di FA Cup.

È interessante notare che tutti e cinque i loro precedenti incontri si sono chiusi con oltre 2 gol, cosa che è accaduta anche nel 75% delle partite di FA Cup del Villa in questa stagione. Gli uomini di Glasner, nel frattempo, hanno prodotto più di 2 gol nel 50% delle loro partite in questa competizioneç per questo nei nostri pronostici Crystal Palace-Aston Villa si ritiene questo scenario possibile.

Mateta ha nell'Aston Villa il suo bersaglio preferito

Non sorprende che Jean-Philippe Mateta sia stato ancora una volta il capocannoniere del Crystal Palace questa stagione con 16 gol in tutte le competizioni. Il francese è fondamentale per l'attacco degli Eagles e sarà probabilmente l'uomo maggiormente atteso sabato contro l'Aston Villa.

Nelle otto volte in cui Mateta ha affrontato i "Villans", ha preso parte a otto gol con cinque reti e tre assist e ha segnato quattro gol contro la di loro negli ultimi quattro scontri diretti. Mateta ha segnato più gol contro l'Aston Villa che contro qualsiasi altra squadra inglese nella sua carriera e ciò lo rende il candidato perfetto per trovare la rete in semifinale nei nostri pronostici di Crystal Palace-Aston Villa.

Il Palace ancora in gioco

Oliver Glasner farà senza dubbio riferimento al passato recente quando farà il suo discorso alla squadra negli spogliatoi sabato. Il Palace nell'ultimo periodo si è imposto spesso contro l'Aston Villa, specialmente nei loro ultimi cinque incontri. La squadra londinese ha vinto tre degli ultimi cinque scontri diretti (gli altri si sono chiusi con un pareggio e una vittoria del club di Birmingham).

Il loro ultimo confronto in una competizione a eliminazione diretta è avvenuto all'inizio di questa stagione in Carabao Cup, e gli "Eagles" hanno vinto 2-1 a Villa Park. Considerando la recente forma del Palace contro l'Aston Villa, lo scenario di una doppia chance 12 è possibile in combo con il goal, visto che, date le loro rispettive statistiche, entrambe le squadre hanno grandi chance di segnare.

