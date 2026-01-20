Pronostici Copenaghen - Napoli: Una sfida da dentro o fuori

A Copenaghen, gli esperti si aspettano un risultato utile per il Napoli e quantomeno tre reti siglate sia dai danesi che dai partenopei.

Migliori pronostici di Copenaghen - Napoli

Ecco qualche consiglio per le scommesse sulla gara del penultimo turno di Champions League tra Copenaghen e Napoli:

Goal a quota 1.72 su Goldbet

Goal + Over 2.5 a quota 2.25 su William Hill

Doppia Chance X2 + Over 2.5 + Goal a quota 2.95 su Lottomatica

I nostri esperti prevedono un risultato utile per i partenopei in una gara senza clean sheet e almeno tre marcature.

Quote Copenaghen - Napoli

A Copenaghen, i bookmaker vedono il Napoli nettamente favorito, ma i nostri esperti predicano prudenza e hanno esplorato altri mercati.

Come arrivano i danesi e i partenopei al match

Il Napoli giunge a Copenaghen sulle ali dell'1-0 contro il Sassuolo che lo ha visto tornare al successo dopo tre uscite in Serie A. Dopo i 2-0 lontani dal Maradona contro Cremonese e Lazio, i partenopei avevano registrato i 2-2 contro Hellas Verona e Inter, prima dello 0-0 contro il Parma. Ora li aspetta una sfida da dentro fuori – non solo perché i danesi sono appaiati con loro a sette punti, ma anche per la matematica non condanna nemmeno Villarreal e Kairat Almaty.

Per dirla tutta, il Napoli nelle ultime otto gare ufficiali fra campionato e Supercoppa ha collezionato cinque successi e appunto tre pareggi. Ma un successo a Copenaghen è tutt’altro che già scritto perché, dopo lo 0-2 contro il Manchester City, in trasferta ha subìto le sconfitte contro PSV (2-6) e Benfica (0-2). Al Maradona invece hanno racimolato i finora unici punti con il 2-1 contro lo Sporting, il 2-0 contro il Qarabag – e lo 0-0 contro l’Eintracht Francoforte.

Un punto a favore dei partenopei è il fatto che il Copenaghen ha chiuso il 2025 con i 3-2 proprio contro Kairat Almaty e a Villarreal. Ma prima delle due reti in casa della terza nella LaLiga ne aveva siglate altrettante sia nel 2-2 contro il Bayer Leverkusen sia nel 2-4 contro il Borussia Dortmund. Contro Qarabag e Tottenham Hotspur i danesi avevano incassato uno 0-2 e uno 0-4.

Probabili formazioni di Copenaghen - Napoli

Copenaghen: Kotarski, Zague, Gabriel Pereira, Suzuki, López, Clem, Madsen; Larsson, Elyounoussi, Robert, Dadason

Kotarski, Zague, Gabriel Pereira, Suzuki, López, Clem, Madsen; Larsson, Elyounoussi, Robert, Dadason Napoli: Milinkovic Savic, Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera, Elmas, Lang, Hojlund

Copenaghen - Napoli: vedremo gol di entrambe le squadre?

Nel 3-2 a Villarreal, il Copenaghen ha siglato due reti per la quarta volta nelle finora sei apparizioni in questa fase a girone unico. Nel 2-2 contro il Bayer Leverkusen, nel 2-4 contro il Borussia Dortmund e nel 3-2 contro il Kairat Almaty era, per esempio, accaduto in tutt'e tre le sfide davanti al proprio pubblico. Preceduta dagli 0-2 contro il Qarabag e dallo 0-4 contro il Tottenham Hotspur, era terminata con lo stesso risultato anche la trasferta a Villarreal.

Il Napoli nelle prime sei giornate ha insaccato nel 2-1 contro lo Sporting Lisbona, nel 2-6 a Eindhoven e nel 2-0 contro il Qarabag. Poi è vero che i partenopei non hanno segnato contro Manchester City, Eintracht Francoforte e Benfica, ma la finora ultima trasferta si è chiusa con il 2-2 contro l'Inter. Inoltre, i danesi con 16 hanno concesso il doppio dei gol dei portoghesi.

Per questi motivi, il segno Goal è realistico nella gara del Napoli a Copenaghen.

Scommessa 1: Goal a quota 1.72 su Goldbet

Al Parken assisteremo ad almeno tre marcature?

Con il 3-2 a Villarreal del 10 dicembre, sono dunque quattro le partite del Copenaghen nella fase a girone unico in Champions con più di tre gol. In tutto ciò, la seconda – lo 0-4 incassato sul campo del Tottenham Hotspur – era arrivata a cavallo fra il 2-4 contro il Borussia Dortmund e l'altro 3-2 contro il Kairat Almaty. Nei primi due turni gli uomini di Jacob Neestrup avevano registrato il 2-2 contro il Bayer Leverkusen e lo 0-2 in casa del Qarabag.

Dal canto suo, il Napoli ha incassato due reti in tutte e tre le trasferte europee da metà settembre. Fra gli 0-2 contro il Manchester City e contro il Benfica che viaggia a sei punti era infatti arrivato il 2-6 a Eindhoven. Sempre più di due gol si sono visti nel 2-1 contro lo Sporting Lisbona seguiti dallo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte e il 2-0 contro il Qarabag.

Tutto sommato, la combo Goal + Over 2.5 rientra fra quelle plausibili per la sfida al Parken.

Scommessa 2: Goal + Over 2.5 a quota 2.25 su William Hill

A Copenaghen, il Napoli raccoglierà quantomeno un punto?

Il Copenaghen con il 3-2 contro il Kairat Almaty, seguito poi da quello a Villarreal, nella finora ultima gara in Champions al Parken aveva chiuso una striscia con tre sconfitte. Ma fra lo 0-2 contro il Qarabag e lo 0-4 contro il Tottenham era arrivato il 2-4 contro il Borussia Dortmund. Contro un'altra tedesca, il Bayer Leverkusen, la fase a girone unico si era aperta con un 2-2.

Il Napoli, invece, giunge in Danimarca dopo aver subìto in trasferta gli 0-2 contro Manchester City e Benfica, oltreché il 2-6 contro il PSV. Ma nel frattempo la squadra di Antonio Conte è imbattuta da otto gare ufficiali con cinque successi e tre pari, tra cui il 2-2 a San Siro contro l'Inter. Con il quale aveva strappato ai nerazzurri gli unici punti nelle ultime nove giornate.

Alla luce di questi rendimenti, la combo Doppia Chance X2 + Over 2.5 + Goal rientra negli esiti realistici per la partita fra Copenaghen e Napoli.