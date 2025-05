Pronostici Como - Inter: i nuovi arrivati metteranno fine alle speranze di titolo dei nerazzurri

Como vs Inter

L'Inter deve vincere per il titolo, ma il Como in forma potrebbe creare sorprese. Sarà una sfida non banale che potrebbe rivelarsi inaspettata.

Migliori scommesse per Como - Inter

Entrambe la squadre segnano - Sì 1.63 con Lottomatica

Primo tempo 1x2 - Pareggio 2.45 con Goldbet

Marcatore in qualsiasi momento - Gabriel Strefezza 5.50 con Netbet

Prevediamo un pareggio 1-1.

Quote Como - Inter

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

La nuova squadra in Serie A ha avuto un inizio difficile, vincendo solo due delle prime 15 partite di campionato, ma ha fatto molto bene nella sua prima stagione di ritorno nella massima serie.

Cesc Fabregas ha recentemente migliorato la squadra. Hanno perso solo due partite dalla metà di febbraio di quest'anno. Ciò significa che sono garantiti di finire nella parte alta della classifica, un grande traguardo per una squadra appena promossa.

Il Como tende a creare problemi alle squadre d'élite in questa stagione. Hanno preso punti da sei delle attuali prime otto. Pertanto, è probabile che rovinino il piano dell’Inter di diventare campioni allo Stadio Giuseppe Sinigaglia venerdì sera.

L'Inter è delusa, poiché ha perso l'occasione di andare in cima alla classifica la scorsa settimana, avendo pareggiato 2-2 con la Lazio.

Di conseguenza, il loro destino non è più nelle loro mani: devono vincere a Como e sperare che il Cagliari possa aiutarli vincendo contro il Napoli.

I Nerazzurri puntano a essere la prima squadra a difendere con successo lo Scudetto dai tempi della Juventus nel 2009/10, ma non sarà facile contro una squadra recentemente migliorata.

Probabili formazioni Como - Inter Milan

Como: Butez; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Paz, Caqueret, Strefezza; Douvikas

Inter Milan: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi

Uno scenario diverso

Sebbene il Como non abbia segnato nelle ultime tre partite contro l'Inter, è più probabile che lo faccia questa volta.

I Lariani hanno segnato 28 volte nelle loro 18 partite casalinghe in questa stagione, con una media di 1,56 gol a partita. Hanno segnato in ciascuna delle ultime 14 partite casalinghe e almeno un gol nelle precedenti 13 partite casalinghe di Serie A.

Tuttavia, la difesa del Como è debole in casa, avendo subito 24 gol in questa stagione, circa 1,33 gol a partita. Pertanto, ci aspettiamo che l'Inter superi la difesa del Como, dato che hanno segnato 77 gol in questa stagione.

Inoltre, vale la pena notare che il 72% delle partite casalinghe del Como in campionato ha visto entrambe le squadre segnare, rendendolo uno scenario probabile per venerdì sera.

Scommessa 1: Entrambe la squadre segnano - Sì 1.63 con Lottomatica

Pareggio all'intervallo

Non c'è dubbio che la squadra di Cesc Fabregas sia migliorata durante la Serie A di questa stagione. Sono riusciti a trovare una certa stabilità dopo un inizio difficile.

Nelle loro 18 partite casalinghe di questa stagione, metà sono terminate in pareggio all'intervallo, con sette vittorie e due sconfitte in quelle partite. Allo stesso modo, la squadra dell'Inter ha un forte record all'intervallo nelle partite in trasferta, con nove pareggi, otto vittorie e solo una sconfitta.

L'Inter ha vinto 2-0 nella sua ultima partita di campionato, dopo un pareggio all'intervallo.

Il Como è stato forte nel primo tempo recentemente. Sono in una serie di 14 partite di campionato senza sconfitta all'intervallo, indipendentemente dal luogo. Inoltre, non hanno perso in casa nelle ultime otto partite di Serie A.

Scommessa 2: Primo tempo 1x2 - Pareggio 2.45 con Goldbet

Occhio a Strefezza

La squadra di casa ha visto arrivare i gol da molti giocatori in questa stagione. Il loro miglior marcatore in campionato, Assane Diao, ha segnato otto gol, ovvero il 16% del totale del club.

Gabriel Strefezza è un altro giocatore chiave poiché ha segnato sei volte in Serie A quest'anno.

Strefezza era in una serie di tre partite consecutive con gol prima che la sua serie si interrompesse a Verona lo scorso weekend. Potrebbe segnare di nuovo questa settimana, soprattutto dato che tre dei suoi ultimi quattro gol sono arrivati in casa.