Pronostici Como - AC Milan: puntare sui padroni di casa con copertura

Entrambe le squadre sono in ottima forma. Il Como ha una media di 2,11 punti per partita in casa, una statistica eguagliata dall'AC Milan nelle partite in trasferta.

Pronostici Como - AC Milan: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Como - AC Milan

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Como 1-0 AC Milan

Pronostico marcatore: Como – Paz

Il Como ospita l'AC Milan di Massimiliano Allegri giovedì sera, puntando a una vittoria in casa per avvicinarsi a tre punti dai Rossoneri.

È stato un inizio molto incoraggiante per la stagione 2025/2026 di Serie A per Cesc Fàbregas e la sua squadra del Como. Attualmente sono al sesto posto, a soli sei punti dagli avversari di giovedì, l'AC Milan.

Il Como è attualmente imbattuto da nove partite in casa. Infatti, la squadra di Fàbregas ha mancato di segnare solo in una delle loro partite casalinghe nel 2025/2026. Hanno anche mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque partite di Serie A.

L'AC Milan è a soli tre punti dai leader della Serie A e rivali cittadini, l'Inter, nella corsa per lo Scudetto di questa stagione. Allegri ha reso i Rossoneri molto difficili da sconfiggere, avendo perso solo una delle prime 19 partite di campionato.

I visitatori sono imbattuti nelle ultime nove trasferte, quindi questo è davvero uno scontro tra due squadre al massimo delle loro potenzialità. L'AC Milan sarà ancora senza Santiago Giménez a causa di un infortunio. Nel frattempo, Álvaro Morata è un grande dubbio per il Como, insieme a Edoardo Goldaniga.

Probabili formazioni Como - AC Milan

Como: Butez, Moreno, Smolčić, Carlos, Kempf, Perrone, Da Cunha, Rodríguez, Kuhn, Paz, Douvikas

AC Milan: Maignan, De Winter, Tomori, Gabbia, Saelemaekers, Bartesaghi, Rabiot, Fofana, Modrić, Pulisic, Leão

Puntare sui Biancoblù davanti ad un Milan affaticato

La vittoria del Como potrebbe non essere semplicissima di fronte ad un Milan che barcolla ma non molla. Tuttavia i rossoneri si presentano sempre più affaticati con un turnover che si fa sentire sulla performance generale della squadra.

La colonna degli expected goals against (gol subiti previsti) del Milan è uno dei motivi principali per cui potrebbero essere vulnerabili giovedì sera.

Gli uomini di Allegri hanno una media di 1,41 di gol subiti nelle loro partite in trasferta finora nel 2025/26. Tuttavia, hanno concesso in media solo 0,67 gol per partita in trasferta. Una regressione alla media suggerisce che potrebbero iniziare a subire più vicini a due gol per partita in trasferta.

Anche il Como sta leggermente sottoperformando i loro gol segnati in casa. Hanno una media di 1,62 reti davanti ai propri tifosi questa stagione, ma hanno segnato 1,44 gol per partita in casa. Anche miglioramenti marginali nella finalizzazione del Como, combinati con una regressione difensiva per il Milan, potrebbero risultare in una serata difficile per i visitatori. Utilizzare il mercato Rimborso in caso di pareggio garantisce un rimborso se la partita finisce in un pareggio competitivo.

Prevedendo un incontro a basso punteggio

La disciplina difensiva è stata un marchio di fabbrica per entrambe le squadre, con il Como che subisce in media solo 0,44 gol per partita in casa e l'AC Milan che concede solo 0,67 gol per partita in trasferta. Quando due difese parsimoniose si affrontano, puntare su meno di 2,5 gol sembra l'opzione sensata.

Infatti, possiamo puntare su due o meno gol segnati in questa partita con una probabilità del 56,50%. Le scommesse su meno di 2,5 gol hanno vinto nell'89% delle partite casalinghe del Como finora questa stagione. Inoltre, hanno vinto nel 50% delle partite in trasferta del Milan finora questa stagione.

Basandosi su queste statistiche e sulla forma eccezionale di entrambe le squadre, che saranno ansiose di estendere le loro serie di imbattibilità, sembra probabile un incontro a basso punteggio.

Consigliando che una delle due squadre mantenga la porta inviolata

Entrambe le squadre hanno segnato solo nel 44% delle partite casalinghe del Como e nella stessa percentuale delle partite in trasferta dell'AC Milan. Tuttavia, i mercati delle scommesse indicano che c'è solo il 50% di possibilità che entrambe le squadre non segnino in questa partita.

Questo indica un valore di circa il 5%-6%, rendendola la scommessa con il miglior valore dal nostro trio di pronostici Como vs AC Milan.

Il Como ha concesso solo quattro gol in Serie A in casa questa stagione. L'AC Milan ha subito solo nove gol lontano da San Siro. Nonostante siano al secondo posto, i Rossoneri non sono riusciti a segnare in metà delle loro partite in trasferta.