Ecco i pronostici Chelsea - Djurgarden: i bookmakers vedono la squadra di casa favorita per il match di Conference.

Si giocherà in terra inglese il ritorno delle semifinali di Conference League tra gli uomini di Enzo Maresca e gli undici di Honkavaara. In questo articolo i lettori possono trovare i pronostici Chelsea - Djurgarden, quote e analisi del match.

Quote Chelsea - Djurgarden

Guardando le quote Chelsea - Djurgarden, sembrano essere veramente poche le speranze per la squadra inglese, stando a pronostici e siti di scommesse, di ribaltare il risultato della gara di andata, soprattutto allo Stamford Bridge. I bookmakers sono tutti a favore della squadra di casa che dovrebbe riuscire ad arrivare in semifinale senza troppa difficoltà.

Pronostici Chelsea - Djurgarden, scommesse e analisi delle squadre

Le quote per il segno 1 sono piuttosto basse date le alte possibilità del Chelsea di passare tranquillamente in finale. Ecco perché potrebbe essere interessante prendere in considerazione altri tipi di scommesse come a seguire

Prevediamo una vittoria del Chelsea per 3-1.

La Nostra Analisi: Forma di Entrambe le Squadre

Il Chelsea sembra ritrovare la sua forma migliore mentre la stagione raggiunge la sua fase cruciale. Di recente, hanno superato i campioni della Premier League, il Liverpool, con un 3-1 a Stamford Bridge.

Quel risultato, insieme alla loro recente serie di successi, darà loro la fiducia necessaria per assicurarsi un posto nella finale della UEFA Europa Conference League a Breslavia.

La vittoria per 4-1 nell'andata in Svezia la scorsa settimana ha quasi garantito un posto in finale, il che significa che anche una sconfitta giovedì sera non sarà sufficiente a eliminarli.

Il Djurgarden visita Stamford Bridge sapendo di avere un compito arduo davanti a sé. Tuttavia, saranno motivati dalla loro vittoria per 4-1 in trasferta contro l'SK Rapid nei quarti di finale.

Tuttavia, potrebbe essere troppo chiedere loro di più, dato che il Chelsea è ora il favorito per sollevare il trofeo della Conference League nella sua stagione d'esordio.

La stagione dell'Allsvenskan svedese è iniziata da poco, ma il Djurgarden ha avuto un inizio lento. Hanno raccolto solo otto punti in sei partite, il che suggerisce che non sono ancora in forma ottimale.

Gli uomini di Jani Honkavaara daranno sicuramente il massimo. Hanno già stabilito diversi record per una squadra svedese in Europa quest'anno, rendendoli una squadra intrigante da seguire.

Probabili Formazioni Chelsea - Djurgarden

Chelsea: Jorgensen, Acheampong, Badiashile, Adarabioyo, Cucurella, James, Dewsbury-Hall, Madueke, Fernandes, Sancho, George

Jorgensen, Acheampong, Badiashile, Adarabioyo, Cucurella, James, Dewsbury-Hall, Madueke, Fernandes, Sancho, George Djurgarden: Rinne, Stahl, Une Larsson, Danielson, Kosugi, Finndell, Stenson, Gulliksen, Haarala, Priske, Nguen

Un Po' di Gioia per gli Svedesi

Il Chelsea ha segnato in ogni partita della Conference League di questa stagione. Otto delle loro 13 partite hanno visto entrambe le squadre segnare, il che offre speranza ai visitatori.

Il Djurgarden ha giocato più partite nella competizione - 17 fino ad oggi, di cui nove hanno visto entrambe le squadre trovare la rete (53%).

Gli "Iron Stoves" sono riusciti a violare la difesa dei Blues la scorsa settimana. Con Enzo Maresca che cambia il suo undici iniziale, c'è una possibilità per i visitatori di segnare.

A supporto del primo dei nostri pronostici Chelsea - Djurgarden, il club londinese ha mantenuto solo una porta inviolata nelle ultime sei uscite, una statistica incoraggiante per la squadra svedese.

Più Gol a Stamford Bridge

Ci aspettavamo che il Chelsea dominasse a Stoccolma la scorsa settimana, e non ci hanno deluso, portando a casa quattro gol.

Di conseguenza, la squadra del West London è ufficialmente l'attacco più potente della competizione, con 37 gol in sole 11 partite, escluse le qualificazioni. Ciò si traduce in una media di 3.37 gol a partita nella Conference League.

Il Chelsea ha continuato la sua corsa per un posto in Champions League battendo i campioni Liverpool 3-1 a Stamford Bridge domenica pomeriggio. La vittoria è arrivata contro la seconda miglior difesa del campionato.

I nostri pronostici Chelsea - Djurgarden pendono verso un'altra serata ricca di gol per i padroni di casa, specialmente dato che hanno segnato sette gol nelle ultime due uscite.

Chelsea in Crociera contro Djurgarden

Nonostante diversi cambiamenti nella squadra, ci si aspetta che la formazione di Enzo Maresca domini il Djurgarden giovedì sera.

Tre delle loro ultime cinque partite casalinghe in Conference League hanno visto i Blues segnare almeno quattro gol.

È probabile che ci sia una formazione molto cambiata come la scorsa settimana, con giocatori come Nicholas Jackson e Cole Palmer che entrano dalla panchina verso le fasi finali del match.

Un risultato di 3-1 per il Chelsea sembra realistico, considerando che hanno già un piede nella finale della Conference League.

