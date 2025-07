Pronostici Chelsea - PSG: come scommettere sulla finale del Mondiale per Club

Presentiamo tre pronostici Chelsea - PSG, mentre le due potenze europee si affrontano nella finale del Mondiale per Club domenica 13 luglio.

Pronostici Chelsea - PSG: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Chelsea - PSG

PSG segna oltre 2,5 gol con una quota di 2.62 su Lottomatica

PSG vince il primo tempo con una quota di 2.10 su Goldbet

Ousmane Dembélé marcatore in qualsiasi momento** con una quota di 2.10 su Netbet

Ci aspettiamo una vittoria del PSG per 3-1 contro il Chelsea in questa partita.

Quote Chelsea - PSG

Pronostici Chelsea - PSG Betflag LeoVegas Betway Chelsea 1 5.10 5.25 1.60 Pareggio 4.25 4.10 1.57 PSG 2 1.60 1.57 1.60

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

la nostra guida al codice promozionale Snai , bonus benvenuto e registrazione sul sito

la nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Chelsea ha avuto molto successo recentemente. Oltre ad aver vinto 13 delle ultime 15 partite, è entrato nel torneo come campione della Conference League. Gli uomini di Enzo Maresca sembrano essere in forma, ma non hanno avuto un percorso impegnativo fino alla finale.

Il Paris Saint-Germain è attualmente la migliore squadra al mondo, e questa partita rappresenta un'opportunità per confermare questo status. Hanno vinto 10 delle ultime 11 partite, mantenendo la porta inviolata in sette occasioni, e sono un piacere da vedere. La loro sconfitta contro il Botafogo nella fase a gironi è stata sorprendente, ma la loro prestazione successiva è stata impeccabile, con 12 gol segnati e nessuno subito.

Probabili formazioni Chelsea - PSG

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Colwill, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Palmer, Nkunku, Joao Pedro, Neto.

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

PSG inarrestabile

Il PSG ha segnato due o più gol contro Inter, Atletico Madrid, Bayern Monaco e Real Madrid negli ultimi mesi. Hanno segnato oltre 2,5 gol in sette delle ultime 10 partite, e dispongono di molto talento offensivo. Il Chelsea avrà difficoltà a tenerli a bada al MetLife Stadium.

La squadra di Enrique non avrà Willian Pacho e Lucas Hernandez dopo le loro espulsioni contro il Bayern Monaco. Tuttavia, non è stata una grande preoccupazione nella loro ultima partita contro il Real Madrid, in quanto hanno segnato quattro gol e mantenuto la porta inviolata. Hanno segnato 10 gol senza subire nei turni a eliminazione diretta del CWC.

Nel frattempo, i Blues riavranno Levi Colwill e Liam Delap dopo le rispettive sospensioni, ma questo non rende il loro compito più facile. La difesa di Maresca avrà le mani piene nel cercare di fermare giocatori come Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia.

Scommessa 1: PSG segna oltre 2,5 gol con una quota di 2.62 su Lottomatica

Fuochi d'artificio dall'inizio

Come ha recentemente scoperto Xabi Alonso, i giganti francesi tendono a iniziare le partite molto forti. Hanno segnato quattro gol nei primi 20 minuti delle partite di questo torneo, e 10 nel primo tempo delle partite. I loro avversari inglesi dovranno concentrarsi fin dall'inizio del match.

Sebbene il Chelsea sia diventato recentemente difficile da battere, alcune squadre sono riuscite a segnare contro di loro. Il Flamengo ha segnato tre volte contro di loro, mentre Benfica e Palmeiras hanno segnato una volta. Pertanto, il PSG può certamente superare la loro difesa.

È passato più di un decennio dall'ultima volta che i Blues hanno battuto Les Rouge-et-Bleu, e questo è improbabile che cambi questo weekend. Dovranno partire forte se vogliono avere una possibilità.

Scommessa 2: PSG vince il primo tempo con una quota di 2.10 su Goldbet

Dembélé alla guida

Quello che Dembélé è diventato sotto Enrique è semplicemente spettacolare, ed è stato una parte fondamentale della stagione straordinaria del PSG. Un infortunio ha limitato il suo tempo in campo negli Stati Uniti, ma è tornato in forma smagliante.

Il francese ha segnato di nuovo dopo essere tornato nella formazione titolare contro il Real Madrid, avendo trovato la rete anche in precedenza contro il Bayern. Il suo gol in semifinale è stato il 35° della stagione, e il suo 51° contributo diretto in gol per la stagione 2024/25. Il candidato al Pallone d'Oro è attualmente in una forma eccezionale.

Sarebbe una sorpresa se non finisse nel tabellino dei marcatori, e il Chelsea avrà le mani piene. Inoltre, una doppietta potrebbe portarlo a pari merito nella corsa al Golden Boot.