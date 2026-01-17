La forma in trasferta delle Api è stata incostante nel 2025/26, ma hanno vinto tre delle ultime quattro visite a Stamford Bridge.

Pronostici Chelsea - Brentford: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Chelsea - Brentford

Pareggio o Brentford (Doppia chance) a quota 2.15 con Lottomatica

Brentford (1° goal) a quota 2.70 con Goldbet

Igor Thiago Marcatore in qualsiasi momento a quota 2.62 con Netbet

Quote Chelsea vs Brentford

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Chelsea 2-2 Brentford

Pronostico marcatore: Chelsea – Pedro, Palmer; Brentford – Thiago, Schade

Il Chelsea ospita il Brentford in un derby dell'ovest di Londra questo weekend. Una vittoria per i Blues permetterebbe loro di superare le Api nella classifica EPL.

Gli uomini di Liam Rosenior hanno avuto una settimana impegnativa, perdendo 3-2 mercoledì sera nella semifinale di andata dell'EFL Cup contro l'Arsenal. Liam Delap ha saltato la partita a causa di un malessere, ma i Blues sperano che il potente ex Ipswich sia disponibile per affrontare il Brentford.

La lista degli infortuni del Chelsea sta finalmente iniziando a ridursi, con solo Romeo Lavia e Levi Colwill assenti dalla squadra principale al momento. Tuttavia, devono migliorare la loro forma casalinga, poiché in media ottengono solo 1,5 punti per partita.

Keith Andrews sta vivendo una stagione d'esordio straordinaria come allenatore. Molti esperti avevano previsto che il nuovo tecnico avrebbe avuto difficoltà a sostituire Thomas Frank al Brentford. Tuttavia, l'irlandese si è dimostrato altrettanto pragmatico, coltivando una squadra diretta e potente capace di segnare ovunque in EPL.

La loro forma casalinga è stata la base del loro successo finora in questa stagione. Hanno una media di soli 0,90 punti per partita in trasferta nel 2025/26. Tuttavia, le brevi trasferte a Stamford Bridge non sono state un problema negli ultimi anni, con una percentuale di vittorie del 75% lì dall'aprile 2022.

Probabili formazioni Chelsea - Brentford

Chelsea:Sánchez, Cucurella, Gusto, Chalobah, Fofana, Fernández, Caicedo, Neto, Pedro, Palmer, Delap

Brentford:Valdimarsson, Ajer, Kayode, van den Berg, Collins, Yarmolyuk, Janelt, Jensen, Ouattara, Schade, Thiago

Scommettere sulle Api per assicurarsi almeno un punto

Dato lo straordinario inizio di stagione del Brentford in EPL 25/26, è attualmente difficile scommettere contro di loro. Sono il quarto miglior attacco del campionato, segnando un goal in più dei padroni di casa del sabato, il Chelsea, nelle loro 21 partite di campionato.

Le Api hanno abbracciato le partite a Stamford Bridge negli ultimi anni, con tre vittorie nelle loro ultime quattro brevi trasferte. In effetti, il Chelsea ha vinto solo una delle ultime otto sfide dall'aprile 2022.

Prima di questo, i Blues avevano vinto sette delle ultime otto sfide competitive, risalenti fino a novembre 1946. Questo riflette l'ascesa meteoritica del Brentford nelle ultime stagioni. Inoltre, quattro degli ultimi otto incontri sono finiti in pareggio. Ecco perché siamo felici di coprire una vittoria in trasferta e un pareggio nel mercato Doppia Chance a una probabilità del 46,51%.

Scommessa 1: Pareggio o Brentford (Doppia chance) a quota 2.15 con Lottomatica

Valore sugli ospiti per segnare per primi

Il Chelsea è andato in svantaggio in quattro delle ultime cinque partite. Nel frattempo, il Brentford ha segnato per primo in cinque delle ultime sei partite. Pertanto, è sorprendente poter scommettere sulle Api per segnare per prime sabato a una probabilità di solo 37,03%.

Con i Blues probabilmente stanchi dopo il grande sforzo nell'EFL Cup di mercoledì sera, il Brentford sarà fresco e sicuro di sé per segnare. La giovane ma talentuosa squadra del Chelsea potrebbe essere vulnerabile all'approccio diretto delle Api.

Questa selezione si basa sulla probabilità di un calo di prestazioni del Chelsea dopo la sconfitta con l'Arsenal di mercoledì. Potrebbe volerci del tempo affinché l'approccio di Liam Rosenior dia risultati.

Scommessa 2: Brentford (1° goal) a quota 2.70 con Goldbet

Ulteriore valore nel sostenere la macchina da goal del Brentford

Il 24enne attaccante brasiliano del Brentford, Igor Thiago, è stato una rivelazione finora in questa stagione. Ha segnato 16 goal in 21 presenze in EPL. È comodamente il secondo miglior marcatore del campionato, sei goal avanti rispetto al terzo miglior marcatore, Antoine Semenyo.

Thiago attualmente segna a un tasso di 82% ogni 90 minuti. Il suo tasso di conversione tiri-goal è incredibile, pari al 32%. È significativamente più alto di Erling Haaland (24%) e Antoine Semenyo (20%).

I mercati delle scommesse indicano che Thiago ha solo il 38,17% di probabilità di segnare contro il Chelsea. Ciò nonostante la sua forma straordinaria e il fatto che abbia segnato cinque goal nelle sue ultime due partite. Questo sembra un'altra pura opportunità di valore su un giocatore che è diventato il principale punto di riferimento del Brentford.