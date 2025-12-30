I Cherries si recano a ovest di Londra occupando il 15° posto in classifica. Sono sette punti dietro ai loro avversari di martedì, il Chelsea, che ha vinto solo una delle ultime cinque partite.

Pronostici Chelsea - Bournemouth: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Chelsea - Bournemouth

Chelsea -1 (handicap 3-way) con quota di 2.37 su bet365

2° Tempo (tempo con più gol) con quota di 2.05 su William Hill

João Pedro segna o fa un assist con quota di 2.15 su Lottomatica

Quote Chelsea - Bournemouth

Quote Chelsea - Bournemouth bet365 William Hill Lottomatica Chelsea -1 (handicap 3-way) 2.37 2.30 2.40 2° Tempo (tempo con più gol) 2.00 2.05 1.90 João Pedro segna o fa un assist 2.10 2.44 2.15

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Chelsea 3-1 Bournemouth

Pronostico marcatore: Chelsea - Pedro, Neto, Palmer; Bournemouth - Semenyo

È una sfida tra quinta e quindicesima martedì sera. I Blues di Enzo Maresca affrontano il Bournemouth di Andoni Iraola, che è fuori forma nelle ultime settimane.

Il Chelsea non è in gran forma. I Blues hanno lasciato sfuggire un vantaggio di misura in casa contro l'Aston Villa nella loro partita più recente di EPL. Il gol di João Pedro è stato alla fine annullato da una doppietta di Ollie Watkins del Villa.

Gli uomini di Maresca sono stati coinvolti in molte partite emozionanti di recente. Quattro delle loro ultime cinque partite di EPL hanno visto tre o più gol con entrambe le squadre a segno. È la loro incapacità di mantenere costantemente la porta inviolata che li sta penalizzando ultimamente.

Bisogna tornare al 26 ottobre per trovare l'ultima vittoria del Bournemouth in EPL. Da allora, hanno giocato nove partite senza vincere. Iraola è ancora privo dei servizi di Ben Gannon-Doak, Tyler Adams e Veljko Milosavljevic a causa di infortuni.

La Premier League è così imprevedibile che i Cherries restano più vicini al quinto posto che al West Ham, diciottesimo.

Probabili formazioni Chelsea - Bournemouth

Chelsea: Sanchez, Cucurella, Gusto, Chalobah, Badiashile, Fernandez, James, Neto, Garnacho, Palmer, Pedro

Bournemouth: Petrovic, Truffert, Smith, Diakite, Senesi, Cook, Tavernier, Jimenez, Semenyo, Kluivert, Evanilson

Sostenere i Blues per allentare la pressione su Maresca

Sebbene non sia facile sostenere il Chelsea con completa fiducia in questo momento, vediamo ancora i Blues come la scelta più probabile. Considerando la scarsa forma recente del Bournemouth e la striscia di nove partite senza sconfitte del Chelsea nei confronti diretti, una vittoria casalinga sembra un pronostico sensato.

Il recente record difensivo del Bournemouth ci dà fiducia per scommettere contro i Cherries a Stamford Bridge. Hanno subito 15 gol nelle ultime quattro partite in trasferta.

Il Chelsea ha segnato per primo in cinque delle ultime sette partite dirette e ha una media di 1,67 gol segnati a partita. I Blues dovrebbero prendere di nuovo il comando.

Scommessa 1: Chelsea -1 (handicap 3-way) con quota di 2.40 su bet365

Più gol dopo l'intervallo a Stamford Bridge

Analizzando i dati sulla distribuzione dei gol nelle partite casalinghe del Chelsea e in trasferta del Bournemouth, emergono alcune tendenze degne di nota. Il Chelsea ha segnato sette dei suoi 13 gol casalinghi nel secondo tempo delle partite.

Anche il Bournemouth ha subito 16 dei suoi 27 gol in trasferta dopo l'intervallo. Il Chelsea ha concesso solo un gol nel primo tempo delle partite casalinghe finora questa stagione.

A tal proposito, è sorprendente che la probabilità che il secondo tempo produca più gol del primo sia uscita solo al 50%. Questa sembra essere la scommessa di valore dal nostro trio di pronostici su Chelsea - Bournemouth.

Scommessa 2: 2° Tempo (tempo con più gol) con quota di 2.05 su William Hill

Pedro del Chelsea a contribuire con un gol o un assist

João Pedro ha avuto un inizio promettente al Chelsea da quando è arrivato dal Brighton quest'estate. L'acquisto costoso ha registrato nove contributi al gol in 18 presenze con una percentuale di successo del 50%.

Pedro ha segnato il suo sesto gol in EPL della stagione nella sconfitta casalinga per 2-1 del Chelsea contro l'Aston Villa. Il suo istinto di predatore lo ha aiutato a trovare un tiro ravvicinato.

Ha anche tre assist a suo nome finora questa stagione. La sua relazione in campo con Cole Palmer ha un serio potenziale. I mercati delle scommesse credono che ci sia solo il 47,62% di probabilità che Pedro segni o faccia un assist contro il Bournemouth.

Questo sembra basso, data la sua forma recente e la difesa porosa del Bournemouth. Ha anche registrato due gol e due assist nei suoi precedenti cinque scontri in EPL contro i Cherries con il Brighton.