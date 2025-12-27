La straordinaria serie di risultati dell'Aston Villa dovrà finire prima o poi, e potrebbe accadere contro il Chelsea a Stamford Bridge.

Pronostici Chelsea - Aston Villa: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Chelsea - Aston Villa

Chelsea vincente a quota 1.85 su Goldbet

Goal (GG) a quota 1.65 su William Hill

Morgan Rogers segna o assiste a quota 2.75 su Lottomatica

Quote Chelsea - Aston Villa

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Chelsea 2-1 Aston Villa

Pronostico marcatore: Chelsea – Cole Palmer, Joao Pedro; Aston Villa: Morgan Rogers

La stagione del Chelsea sta andando bene nel complesso, e si avvicinano alla fine del 2025 al quarto posto in Premier League. Tuttavia, i loro risultati recenti sono stati incostanti. Hanno vinto solo due delle ultime sette partite in tutte le competizioni. Nonostante ciò, hanno mostrato grande carattere recuperando da uno svantaggio di due gol per pareggiare 2-2 con il Newcastle United lo scorso weekend.

Nel frattempo, la forma dell'Aston Villa è stata impeccabile. Gli uomini di Unai Emery sono attualmente in una serie di nove vittorie consecutive tra partite domestiche ed europee e si trovano al terzo posto in classifica. Anche se hanno vinto di misura in diverse occasioni, riescono costantemente a portare a casa la vittoria.

Probabili formazioni Chelsea - Aston Villa

Chelsea: Sánchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro

Aston Villa:Martínez, Cash, Lindelöf, Konsa, Maatsen, Onana, Kamara, McGinn, Tielemans, Rogers, Watkins

Un incontro serrato atteso a Londra

Il Chelsea è vicino alla piena forma mentre ospita i Villans, con Liam Delap ed Esteban 'probabilmente' disponibili, secondo Enzo Maresca. Tuttavia, Levi Colwill e Romeo Lavia rimangono assenti senza una data di ritorno confermata. Il Villa sarà senza Ross Barkley, Evann Guessand e Tyrone Mings, ma queste assenze non hanno impedito loro di vincere recentemente.

Entrambe le squadre includono giocatori di alta qualità nei loro ranghi, quindi ci si aspetta una partita serrata a Londra. I Blues potrebbero essere stati incostanti di recente, ma hanno vinto sette delle 11 partite casalinghe nel 2025/26, perdendo solo due volte. Dopo il recente pareggio con l'Arsenal e la vittoria per 2-0 sull'Everton, i padroni di casa saranno fiduciosi nonostante la forma degli ospiti.

Il loro record nei confronti diretti suggerisce anche una partita equilibrata. L'anno scorso, entrambe le squadre hanno vinto la loro partita casalinga, e la partita precedente è finita in pareggio. È davvero una sfida che potrebbe andare in entrambi i modi, ma la fortuna del Villa potrebbe esaurirsi questo weekend.

Scommessa 1: Chelsea vincente a quota 1.85 su Goldbet

Un incontro combattut

Come già accennato, non c'è un chiaro favorito per questo scontro. Il Chelsea ha il vantaggio del campo, ma la fiducia dell'Aston Villa sarà molto alta grazie alla loro serie di vittorie. È sicuramente una partita che vedrà azioni da entrambe le parti.

I Villans hanno spinto la loro fortuna in alcune delle loro partite recenti. Hanno subito gol in sette delle loro ultime otto vittorie in tutte le competizioni, e tutte quelle partite si sono concluse con un margine di vittoria di un gol. In campionato, hanno vinto solo una volta con più di un gol di scarto in questa stagione.

Nessuna delle due squadre si posiziona particolarmente in alto nella classifica BTTS, entrambe al 53% per il 2025/26. Tuttavia, è probabile che entrambe segnino in questa partita. Inoltre, entrambe hanno qualità offensive e nessuna delle due difese è stata perfetta.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 1.65 su William Hill

Il notevole Rogers

Morgan Rogers sta avendo una stagione eccellente al Villa Park. Il 23enne ha segnato sette gol e fornito tre assist nelle sue 17 apparizioni in Premier League. Inoltre, ha creato un paio di occasioni in Europa League. È sicuramente un giocatore pericoloso che il Chelsea deve monitorare da vicino.

Anche se la squadra di casa è più probabile che vinca, Rogers è comunque previsto come un avversario difficile. Con quattro gol nelle sue ultime due partite di campionato e sette G/A nelle sue ultime sei, l'internazionale inglese merita supporto.

Cole Palmer è visto come il marcatore più probabile in questo incontro, seguito da Joao Pedro e Donyell Malan. Tuttavia, la forma di Rogers non può essere ignorata.