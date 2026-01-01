Pronostici Cagliari - Milan: rossoneri in cerca di conferme

A Cagliari i nostri esperti si attendono un Milan imbattuto in una sfida con almeno tre reti complessive siglate da entrambe le squadre.

Migliori pronostici di Cagliari - Milan

Di seguito qualche spunto per le scommesse su Cagliari - Milan con le quote dei mercati studiati dai nostri esperti:

Over 2.5 a quota 1.85 su bet365

Goal a quota 1.96 su William Hill

Doppia Chance X2 + Over 2.5 + Goal a quota 2.90 su Lottomatica

Per l'incontro sul campo del Cagliari, i nostri esperti prevedono un ulteriore risultato utile per il Milan – in una gara con complessivamente almeno tre reti e senza clean sheet.

Quote Cagliari - Milan

Cagliari - Milan bet365 William Hill Lottomatica Over 2.5 1.85 1.81 1.85 Goal (GG) 1.91 1.96 1.90 Doppia Chance X2 + Over 2.5 + Goal 2.89 2.93 2.90

A Cagliari, i bookmaker vedono il Milan nettamente favorito – ma i nostri esperti hanno esplorato altri mercati.

Come arrivano i sardi e i rossoneri al match

Il Cagliari ospita il Milan a sei giorni dal 2-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Così i sardi sono tornati al successo dopo un punto in tre gare. L’1-0 contro la Roma, che aveva chiuso una striscia con dieci gare senza i tre punti, era infatti stato seguito dallˈ1-2 a Bergamo e dal 2-2 contro il Pisa.

Il "Diavolo", invece, giunge in Sardegna dopo aver collezionato – con il 3-0 contro lˈHellas Verona di domenica – la quarta vittoria in cinque uscite in Serie A. Prima della Supercoppa, il 2-2 contro il Sassuolo aveva interrotto un filotto con tre successi. Perché da fine novembre il Milan aveva raccolto gli 1-0 contro Inter e Lazio – prima del 3-2 sul campo del Torino.

Probabili formazioni di Cagliari - Milan

Cagliari: Caprile, Zappa, Deiola, Luperto, Idrissi, Adopo, Mazzitelli, Palestra, Gaetano, S. Esposito, Kilicsoy

Caprile, Zappa, Deiola, Luperto, Idrissi, Adopo, Mazzitelli, Palestra, Gaetano, S. Esposito, Kilicsoy Milan: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Nkunku, Pulisic

In Cagliari - Milan ci saranno più di due marcature?

Con il 3-0 contro l'Hellas Verona di domenica sono quattro le gare in Serie A del Milan, nelle ultime sei giornate, con quantomeno tre marcature. Dopo il 2-2 a Parma, e la successiva sosta, il "Diavolo" aveva chiuso novembre con gli 1-0 contro Inter e Lazio. Poi, i rossoneri avrebbero inanellato prima il 3-2 sul campo del Torino e il 2-2 contro il Sassuolo.

Il Cagliari, invece, nelle più recenti sei gare di campionato non ha visto più di due gol solo nell'1-0 contro la Roma del 7 dicembre. In tutto ciò, il successo a "corto muso" contro i giallorossi era stato preceduto dal 3-3 contro il Genoa e dall'1-2 in casa della Juventus. Da allora, la squadra di Fabio Pisacane avrebbe registrato l'altro 1-2 in quella dell'Atalanta, il 2-2 contro il Pisa e il 2-1 a Torino.

Alla luce di questi risultati, il segno Over 2.5 è un'opzione plausibile nella gara fra Milan e Cagliari.

Scommessa 1: Over 2.5 a quota 1.85 su bet365

AllˈUnipol Domus insaccheranno entrambe le squadre?

Sono cinque gli incontri del Cagliari negli ultimi sei turni di Serie A con firme di entrambe le squadre. Dopo lo 0-0 a Como a ridosso della sosta di novembre, i sardi hanno mantenuto la porta inviolata solo nell'1-0 contro la Roma. Poi, gli uomini di Pisacane avrebbero perso a Bergamo per 1-2 prima di macinare punti nel 2-2 contro il Pisa e il 2-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Dal canto suo, il Milan giunge in Sardegna dopo il 3-0 contro l'Hellas Verona. Ma nelle precedenti due uscite in Serie A dicembre, il "Diavolo" aveva incassato gol sia nel 3-2 sul campo del Torino che nel 2-2 a San Siro contro il Sassuolo. E con quest'ultimo punteggio si era conclusa anche la trasferta a Parma d'inizio novembre.

Per questi motivi, il segno Goal rientra in quelli realistici per la partita all'Unipol Domus.

Scommessa 2: Goal a quota 1.96 su William Hill

Anche a Cagliari, il Milan raccoglierà quantomeno un punto?

Archiviato l'1-2 contro il Cremonese al debutto nella Serie A 2025/26, il Milan nelle successive 15 uscite in Serie A ha collezionato dieci vittorie e cinque pari. Ma di questi, il penultimo era arrivato contro un Parma che viaggia a un punto in meno rispetto al Cagliari. E il 3-0 contro l'Hellas Verona era stato preceduto a dicembre dal 3-2 a Torino e da un ulteriore 2-2, quello a San Siro contro il Sassuolo.

Invece il Cagliari non perde davanti al proprio pubblico dall'1-2 proprio contro i neroverdi da fine ottobre. È vero che i sardi sono stati fermati dal Genoa sul 3-3 e sotto Natale dal Pisa sul 2-2, ma avevano anche festeggiato l'1-0 contro la Roma. Poi, la formazione di Pisacane ha chiuso l'anno imponendosi per 2-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Dunque, la combo Doppia Chance X2 + Over 2.5 + Goal è da tenere d'occhio in vista della sfida fra il Cagliari e il Milan.