In questo articolo i pronostici della sfida di Premier League tra Brighton e Chelsea, in programma venerdì 14 febbraio

Dopo la sfida di FA Cup Brighton e Chelsea si ritrovano in Premier League. I "Blues" guidati da Enzo Maresca cercano riscatto dopo l'eliminazione dalla coppa inglese

Pronostici Brighton-Chelsea: quote, scenario e probabili formazioni

Lo stato di forma delle due squadre

La definizione di altalenanti è quella più azzeccata per descrivere al meglio queste due squadre. I “Seagulls” guidati da Fabian Hurzeler hanno battuto il Manchester United all'Old Trafford ma nella sfida successiva hanno subito un clamoroso 7-0 contro il Nottingham Forest; i “Blues” non hanno ancora vinto due partite consecutive nel 2025. .

Le tensioni tra queste due squadre sono alte visto che negli anni il Chelsea ha acquistato giocatori e persino ingaggiato un allenatore dal Brighton e di conseguenza non mancheranno i fischi da parte dei tifosi di casa. Marc Cucurella, anche lui ex Brighton, ha ricevuto più critiche la settimana scorsa e spera di potersi riscattare nel suo vecchio stadio.

Rispetto alla sfida di FA Cup tra le due squadre sono attesi molti cambiamenti negli undici titolari.

Brighton-Chelsea: probabili formazioni

Brighton: Verbruggen, Veltman, van Hecke, Dunk, Lamptey, Baleba, Minteh, Rutter, Mitoma, Pedro, Welbeck.

Chelsea: Sanchez, James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Madueke, Palmer, Sancho, Nkunku.

Clean sheet improbabili

Brighton e Chelsea hanno mantenuto la loro porta inviolata in Premier League complessivamente 9 volte in questa stagione, quindi nessuna delle due squadre può essere considerata difensivamente solida. Il ruolino difensivo della squadra di Fabian Hurzeler in casa è abbastanza modesto, con solo un clean sheet nelle ultime 12 partite in casa. I Blues non hanno certamente fatto molto meglio.

Anche quando vince la squadra di Enzo Maresca fa fatica nel non concedere qualcosa agli avversari: solamente Morecambe ed Everton non sono riuscite a segnare contro il Chelsea nelle ultime 15 partite giocate dal club di Londra. Di contro, entrambe le squadre sono capaci di trovare facilmente la via della rete: da inizio 2025 il Brighton ha segnato 12 gol mentre il Chelsea 15.

Una partita con almeno 3 gol ed entrambe le squadre a segno appare uno scenario molto probabile.

Scommessa 1: Goal + over 2,5 gol a 1.68 su Betsson

Gol da entrambe le parti

Come già accennato in precedenza una partita con entrambe le squadre a segno è una circostanza abbastanza probabile, considerando anche il numero di partite di Premier League delle due compagini che si sono chiuse con il goal: il 71% nel caso del Brighton e il 75% nel caso del Chelsea. Sono le due squadre con la percentuale più alta di partite chiuse con entrambe le squadre a segno.

Prevedere il risultato finale di questa sfida resta negli ultimi tempi resta sempre molto difficile. Il peso delle motivazioni e i cambiamenti possibili delle formazioni rispetto all’ultima partita rappresentano degli elementi da tenere in considerazione e dei punti di domanda. La doppia chance 12 in un contesto non semplice da decifrare sembra un’ipotesi più che possibile.

In tal senso va comunque sottolineato che in questa stagione il Brighton ha pareggiato più partite (10) di qualsiasi altra squadra di Premier League inglese e ha faticato in casa.

Scommessa 2: Doppia chance 12 + goal a 2.15 su William Hill

Palmer è pronto a colpire ancora

Cole Palmer ha un rendimento impressionante nonostante abbia solo 22 anni, ed è stato fondamentale nell’ottica dei successi ottenuti dal Chelsea in questa stagione. I suoi gol sono un po' mancati ultimamente, ma il suo ritorno alla rete sembra solo una questione di tempo.

Il nazionale inglese è il capocannoniere stagionale dei “Blues” con 14 gol finora, seguito da Christopher Nkunku (13) e Nicolas Jackson (9), quest’ultimo infortunatosi di recente. Il talento ex Manchester City resta comunque uno dei più accreditati per andare a segno.

Sponda Brighton i due giocatori con maggiori chance di segnare sono l’esperto Danny Welbeck e la stella giapponese Kaoru Mitoma, che ha segnato il gol decisivo nella sfida contro il Chelsea di FA Cup scorsa settimana.

Scommessa 3: Cole Palmer marcatore nei 90 minuti a 2.35 su Snai