Il nostro esperto di scommesse prevede una vittoria in trasferta per il PSG, ma con molti gol in arrivo a Brest.

Quote Brest vs PSG

Brest vs PSG William Hill Goldbet Netbet Brest 6.60 6.50 6.60 Pareggio 5.00 5.10 5.00 PSG 1.41 1.41 1.41

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Migliori scommesse per Brest - PSG

Goal (GG) a quota 1.65 su Snai

Oltre 3.5 gol a quota 2.12 su William Hill

Désiré Doué marcatore in qualsiasi momento a quota 2.50 su Netbet

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico del punteggio - Stade Brestois 1-3 Paris Saint-Germain

Pronostico dei marcatori - Stade Brestois: Romain Del Castillo - Paris Saint-Germain: Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos

Finora è stata una stagione altalenante per il Brest, ma di recente hanno ritrovato un po' di forma. Ospitano il PSG nel mezzo di una serie di quattro partite senza sconfitte e hanno segnato nove gol nel frattempo. Questa partita sarà senza dubbio la loro prova più difficile finora.

I loro avversari, nel frattempo, sono pieni di fiducia dopo quanto accaduto a metà settimana. Gli uomini di Luis Enrique hanno segnato sette gol contro il Bayer Leverkusen per ottenere la loro nona vittoria della stagione 2025/26. Puntano a tornare in cima alla Ligue 1, ma hanno bisogno che il Marsiglia inciampi affinché ciò accada questa settimana.

Probabili formazioni Brest - PSG

Brest: Majecki, Lala, Chardonnet, Coulibaly, Locko, Magnetti, Chotard, Del Castillo, Doumbia, Dina Ebimbe, Ajorque

PSG: Chevalier, Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, Hernández, Zaire-Emery, Vitinha, Doué, Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé

Aspettatevi gol da entrambe le parti

Entrambe le squadre hanno segnato nel 75% delle partite casalinghe del Brest in campionato questa stagione, e il PSG può essere vulnerabile. I giganti francesi hanno subito gol in ciascuna delle loro ultime quattro partite, e lo Strasburgo ne ha segnati tre contro di loro nel recente scontro di Ligue 1. Éric Roy vedrà delle crepe nell'armatura degli avversari.

Enrique potrebbe essere tentato di rimescolare le carte dopo la vittoria in Champions League, ma c'è ancora un po' di tempo prima della prossima partita. Essendo scesi dietro il Marsiglia in vetta, i Les Parisiens saranno attenti a possibili scivoloni.

In definitiva, ci si aspetta che i visitatori trionfino, ma possiamo vedere la squadra di casa infliggere un colpo durante il percorso.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.65 su Snai

Pioggia di gol a Brest

C'è un buon motivo per aspettarsi molta azione davanti alla porta in questa partita. Cinque delle partite del PSG in tutte le competizioni hanno visto oltre 3.5 gol segnati, e lo stesso è successo in quattro delle partite del Brest. Entrambe le squadre hanno segnato 3+ gol nel loro incontro più recente e hanno attaccanti capaci di creare veri problemi.

Le partite di campionato del PSG non sono state particolarmente ricche di gol ultimamente. Luis Enrique ha dovuto ruotare la sua squadra di recente. Indipendentemente da chi inizi per i visitatori, il Brest sarà attaccabile. Hanno segnato tanti gol quanti ne hanno subiti, con una differenza reti pari a zero. Hanno uno degli attacchi più potenti del campionato e anche una delle difese più fragili.

Ci aspettiamo pienamente che i visitatori prevalgano, ma i padroni di casa non si arrenderanno senza combattere.

Scommessa 2: Oltre 3.5 gol a quota 2.12 su William Hill

Doué torna in gioco

Désiré Doué è una delle tante opzioni offensive a disposizione di Enrique mentre sceglie la sua squadra per questo incontro. Non è il loro miglior marcatore di questa stagione e non è particolarmente prolifico. Tuttavia, ha ritrovato un po' di forma e sarà di buon umore dopo la doppietta contro il Leverkusen.

È difficile prevedere chi sceglierà il manager del PSG per l'attacco, ma Doué si è dimostrato un avversario difficile da affrontare, sia che scenda dalla panchina sia che prenda il suo posto nella formazione titolare.

Ha anche causato problemi al Brest in passato, segnando due gol e fornendo due assist nelle sue otto apparizioni contro di loro. Il PSG ha perso solo una di quelle partite con Doué in campo, e tutte tranne una sono state partite ricche di gol. Il giovane ala sta chiaramente pregustando la prospettiva di questo match.