L'AFC Bournemouth è sceso vicino al fondo della classifica EPL dopo un inizio di stagione promettente. Riusciranno a resistere all'Arsenal in visita?

Pronostici Bournemouth - Arsenal: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Bournemouth - Arsenal

Arsenal – Arsenal (Primo Tempo – Tempo Completo) a quota 2.40 con bet365

Over 2.5 gol a quota 1.70 con William Hill

2° Tempo (Tempo con più gol) a quota 2.00 con Lottomatica

Quote Bournemouth - Arsenal

Bournemouth - Arsenal bet365 William Hill Lottomatica Arsenal – Arsenal (Primo Tempo – Tempo Completo) 2.40 2.68 2.39 Over 2.5 goal 1.70 1.74 1.68 2° Tempo (Tempo con più gol) 2.00 2.02 2.00

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

🎯Scommettere su Bournemouth - Arsenal con il nuovo bonus di Planetwin365

In occasione del match di Premier League tra Bournemouth e Arsenal, i nuovi utenti che si registrano tramite link affiliato tra il 30 dicembre 2025 e il 4 gennaio 2026 possono accedere a un'offerta che prevede 26€ in bonus scommesse e 2.000€ in play bonus casinò. Per utilizzare il credito sulla sfida dei Gunners, è necessario inserire l'evento in una multipla di almeno 5 selezioni, con quota minima di 1.50 per ciascuna. Ad esempio, potresti combinare il segno "2" di Bournemouth - Arsenal con altri quattro esiti del turno di campionato per attivare l'uso del bonus.

Termini e condizioni principali:

Registrazione: aprire un conto di gioco tramite 👉 link affiliato presente in questa pagina

aprire un conto di gioco tramite 👉 link affiliato presente in questa pagina Deposito minimo : 20€ entro il 4 gennaio (esclusi Skrill, Neteller, OnShop, MyBank, Voucher).

: 20€ entro il 4 gennaio (esclusi Skrill, Neteller, OnShop, MyBank, Voucher). Requisiti multipla : Minimo 5 eventi sportivi, quota minima 1.50 per singolo evento.

: Minimo 5 eventi sportivi, quota minima 1.50 per singolo evento. Limitazioni : Esclusi i mercati relativi ai "Giocatori" (es. marcatori o ammoniti).

: Esclusi i mercati relativi ai "Giocatori" (es. marcatori o ammoniti). Scadenza: Il bonus scommesse deve essere utilizzato entro 5 giorni dall'erogazione.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Bournemouth 1-3 Arsenal

Pronostico marcatore: Bournemouth - Evanilson; Arsenal - Gyokeres, Saka, Martinelli

I padroni di casa sono in una forma negativa dalla fine di ottobre. Prima della loro partita contro il Chelsea il 30 dicembre, i Cherries non avevano vinto in nove partite consecutive. La loro prestazione difensiva è stata una preoccupazione primaria, con la squadra che ha subito tra due e tre goal in diverse recenti trasferte.

Si prevede che il Bournemouth sarà privo di Antoine Semenyo per questa sfida. Semenyo dovrebbe infatti trasferirsi al Manchester City, che intende attivare la sua clausola rescissoria di 65 milioni di sterline. Pertanto, Iraola farà probabilmente affidamento su Evanilson per guidare l'attacco, supportato da Kluivert e Kroupi dalla panchina.

L'Arsenal è sotto pressione poiché Manchester City e Aston Villa rimangono vicini in classifica. Tuttavia, la squadra di Mikel Arteta ha dimostrato resilienza. Dopo una sconfitta contro il Villa, hanno ottenuto diverse vittorie consecutive fino alla loro partita in casa contro gli stessi avversari il 30 dicembre.

Nonostante le preoccupazioni per gli infortuni in difesa, i Gunners continuano a ottenere risultati positivi. Declan Rice ha dovuto giocare come terzino destro improvvisato nella loro vittoria per 2-1 a Brighton. Un aspetto positivo è che Gabriel Magalhaes è vicino al ritorno nell'undici titolare dopo un periodo di stop per infortunio.

Probabili formazioni Bournemouth - Arsenal

Bournemouth: Petrovic, Truffert, Smith, Diakite, Senesi, Cook, Scott, Jimenez, Tavernier, Kluivert, Evanilson

Arsenal: Raya, Lewis-Skelly, Gabriel, Saliba, Rice, Merino, Zubimendi, Odegaard, Saka, Eze, Gyokeres

I Gunners puntano a un vantaggio iniziale

L'Arsenal ha segnato per primo e condotto a fine primo tempo in cinque degli ultimi sette incontri con il Bournemouth. Inoltre, i Gunners hanno segnato per primi in cinque partite consecutive di Premier League nella stagione 2025/26.

Pertanto, è probabile che i Gunners aprano le marcature nel primo tempo di sabato sera. I mercati delle scommesse suggeriscono una probabilità del 41,67% che l'Arsenal sarà in vantaggio all'intervallo e vincerà la partita.

L'assenza di Antoine Semenyo dovrebbe ridurre significativamente la minaccia offensiva del Bournemouth. Semenyo ha registrato 12 contributi goal in 17 presenze in EPL finora questa stagione. Questa forma sembra aver portato al trasferimento del ghanese all'Etihad Stadium, che avverrà non appena si aprirà la finestra di trasferimento di gennaio.

Scommessa 1: Arsenal – Arsenal (Primo Tempo – Tempo Completo) a quota 2.40 con bet365

Esiste valore nel mercato Over 2.5 goal

Sei degli ultimi sette incontri tra Bournemouth e Arsenal hanno visto tre o più goal. Inoltre, entrambe le squadre hanno segnato in cinque delle ultime sette partite di EPL del Bournemouth.

Storicamente, il 67% dei 18 incontri diretti tra questi club ha prodotto oltre 2.5 goal. Attualmente, i mercati delle scommesse stimano una probabilità del 58,82% che ciò accada di nuovo sabato.

Dato lo stile aperto del Bournemouth e la fluidità dell'Arsenal, questa è la scommessa di valore da questa terna di pronostici su Bournemouth - Arsenal per sabato sera.

Scommessa 2: Over 2.5 goal a quota 1.74 con William Hill

Più azione dopo l'intervallo

I dati sulla distribuzione dei goal rivelano un interessante schema per entrambe le squadre. Il Bournemouth ha segnato 15 dei suoi 27 goal in casa nel secondo tempo delle partite. Al contrario, l'Arsenal ha concesso sette degli 11 goal in trasferta negli ultimi 45 minuti.

I mercati delle scommesse indicano una probabilità del 50% che il secondo tempo di questa partita vedrà più goal rispetto al primo. Le statistiche suggeriscono che entrambe le squadre si sono rese meglio nel secondo tempo delle partite nel 25/26.

Scommessa 3: 2° Tempo (Tempo con più goal) a quota 2.00 con Lottomatica

+