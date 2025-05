Bodoe/Glimt vs Tottenham Hotspur

Pronostico Bodo/Glimt-Tottenham: si prevedono vittoria Spurs e gol per entrambe le squadre in questa semifinale cruciale di Europa League.

L'appuntamento è l'8 Maggio ore 21:00 a Bodø per quello che sarà il round conclusivo di queste semifinali di Europa League. In questo articolo i pronostici Bodo/Glimt - Tottenham, quote a confronto e probabili formazioni delle due squadre.

Quote Bodo/Glimt-Tottenham

Nonostante la netta superiorità del Tottenham, dimostrata anche all'andata, le quote sembrano assestarsi sullo stesso piano lasciando intuire che non sarà facile pronosticare il risultato di questo match di Europa League.

Pronostici Bodo/Glimt vs Tottenham e scommesse

Di seguito alcune proposte e pronostici Bodo/Glimt - Tottenham dei nostri esperti

Si prevede che il Tottenham vinca 1-2 contro il Bodo/Glimt.

La nostra Analisi: Forma delle Due Squadre

Il Tottenham ha un vantaggio di 3-1 nella gara di ritorno dopo aver sfruttato il fattore campo. La squadra di Ange Postecoglou si è concentrata completamente sulla vittoria in Europa, dato che la loro forma in campionato è stata deludente. Con una sola vittoria nelle ultime nove partite di Premier League, il Tottenham si trova al 16° posto con appena 38 punti.

Vincere l'Europa League è anche una priorità per il Bodo/Glimt, ma a differenza degli Spurs, stanno prosperando nel loro campionato. La squadra di Kjetil Knutsen rimane imbattuta nell'Eliteserien, avendo vinto tre delle loro quattro partite e segnato nove gol nelle ultime tre partite.

Formazioni Probabili Bodo/Glimt vs Tottenham

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Fet, Hauge, Saltnes, Blomberg, Hogh, Maatta.

Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Fet, Hauge, Saltnes, Blomberg, Hogh, Maatta. Tottenham: Vicario, Udogie, Van de Ven, Romero, Porro, Bissouma, Bentancur, Kulusevski, Johnson, Solanke, Richarlison.

Tottenham verso la Finale

Il Tottenham ha ottenuto una vittoria agevole per 3-1 nella gara d'andata contro il Bodo/Glimt. Sebbene gli Spurs non abbiano dominato il possesso, il club londinese ha prodotto un impressionante xG di 3.06 da 24 tiri, sottolineando la loro capacità di creare occasioni.

Nella loro ultima partita di Premier League contro il West Ham, Postecoglou ha schierato una formazione più debole e ha riposato molti dei suoi giocatori chiave che si prevede inizieranno a metà settimana. I marcatori Brennan Johnson e Dominic Solanke erano tra quelli che non hanno giocato.

Gli Spurs hanno vinto entrambe le loro gare di ritorno nei due turni a eliminazione diretta precedenti, assicurandosi il posto nel turno successivo. Hanno ottenuto una vittoria in trasferta per 0-1 contro il Francoforte nei quarti di finale. Secondo i pronostici Bodo/Glimt - Tottneham, sarà la squadra inglese ad accaparrarsi un posto in finale.

Il Tottenham può segnare di nuovo presto?

Quando queste squadre si sono incontrate nella prima partita, il Tottenham ha segnato due volte nel primo tempo, incluso un gol nel primo minuto. Gli Spurs hanno trovato la rete nel primo tempo in ciascuna delle loro ultime tre partite. Questo è stato il caso in sei delle ultime otto partite del Tottenham e in tutte le loro ultime tre trasferte.

Durante la stagione, la squadra di Postecoglou ha segnato almeno un gol nel primo tempo in 31 partite in tutte le competizioni. Il Bodo/Glimt ha subito un gol nel primo tempo nelle ultime due partite di Europa League. Nell'incontro precedente, la squadra norvegese ha permesso agli avversari di effettuare 13 tiri nei primi 45 minuti, quattro dei quali nello specchio.

Gol a volontà in Norvegia

Gli Spurs hanno segnato otto gol in quattro trasferte nella fase a gironi di Europa League. La squadra di Postecoglou ha realizzato 25 reti in tutta la competizione, con una media di 1.9 gol a partita. Il Bodo/Glimt ha la stessa media.

La squadra norvegese potrebbe aver segnato 28 volte in Europa, ma ha anche concesso molti gol. Il Bodo/Glimt ha subito 23 gol, con una media di 1.5 per partita. In confronto, gli Spurs hanno concesso una media di 1.0 gol a partita.

Entrambe le squadre stanno superando le loro aspettative di gol, con ciascun semifinalista che registra un xG di 23.2. La prima gara ha mostrato molta azione offensiva, con un totale di 27 tiri nella loro prima partita. In Europa League, il Tottenham ha una media di 5.5 tiri nello specchio per partita, mentre il Bodo/Glimt ne ha una media di 4.6. Dati interessanti per i nsotri pronostici Bodo/Glimt - Tottenham.

