Pronostici Bodo/Glimt - Juventus: bianconeri a caccia di tre punti

In Bodo/Glimt - Juventus, gli esperti prevedono due, tre reti complessive – e quantomeno una dei bianconeri, imbattuti in entrambi i tempi.

Migliori pronostici di Bodo/Glimt - Juventus

Ecco qualche consiglio per le scommesse sull'incontro della quinta giornata di Champions League tra Bodo/Glimt e Juventus con le relative quote:

Team 1 vince almeno un tempo - No a quota 1.75 su Goldbet

Combo Under 1.5 casa + Over 0.5 ospite a quota 1.79 su NetBet

Numero di gol 2-3 a quota 2.10 su Lottomatica

Per la trasferta a Bodo, i nostri esperti prevedono la Juventus imbattuta in entrambi i tempi e due, tre gol complessivi – di cui almeno uno bianconero.

Quote Bodo/Glimt - Juventus

I bookmaker offrono quote interessanti sul successo della Juventus sul campo del Bodo/Glimt, ma i nostri esperti hanno esplorato altre strade.

Come arrivano i norvegesi e la "Vecchia Signora" al match

20 giorni dopo l'1-1 contro lo Sporting – il terzo dopo quelli contro il Borussia Dortmund e a Villareal – la Juventus giunge a Bodo. Dove, nel quinto turno della Champions League 2025/26, cerca il primo successo. Ma i bianconeri, sconfitti per 0-1 dal Real nella finora ultima trasferta europea, sono anche reduci dallo 0-0 contro il Toro e dal 1-1 a Firenze di sabato.

Il Bodo/Glimt è la battistrada nella Eliteserien e riceve la "Vecchia Signora" a quattro giorni dal 2-1 a Oslo contro il KFUM. Ma se gli uomini di Kjetil Knutsen hanno collezionato la sesta vittoria in sette giornate, in Champions sono fermi a due punti raccolti grazie al 2-2 sul campo dello Slavia Praga e contro il Tottenham. Poi i norvegesi hanno incassato lo 1-3 in casa del Galatasaray e all'Aspmyra Stadion lo 0-1 contro il Monaco.

Probabili formazioni di Bodo/Glimt - Juventus

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Blomberg, Berg, Fet; Auklend, Hogh, Hauge

Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Blomberg, Berg, Fet; Auklend, Hogh, Hauge Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic

Bodo/Glimt - Juventus: la "Vecchia Signora" sarà imbattuta in entrambi i tempi?

Dopo il playoff contro lo Sturm Graz, il Bodo/Glimt ha vinto – per 2-1 – esclusivamente il secondo tempo della sfida in casa dello Slavia Praga. Poi i norvegesi avrebbero sorpreso con il 2-2 contro il Tottenham, con tutte le reti siglate nella ripresa e un autogol degli "Spurs" in zona Cesarini. Da fine ottobre la squadra di Knutsen ha invece incassato l'1-3 a Istanbul contro il Galatasaray e, il 4 novembre, lo 0-1 contro il Monaco.

Dal canto suo, la Juventus ha perso un tempo per gara nelle due trasferte in Spagna contro il Villarreal (2-2) e contro il Real Madrid (0-1). Nel 4-4 della prima giornata contro il Borussia Dortmund tutte le otto firme erano arrivate nel secondo tempo. Poi, nella prima in Champions con Luciano Spalletti, Dusan Vlahovic ha firmato l'1-1 finale contro lo Sporting al 34'.

Per questi motivi, i nostri esperti ritengono che il segno Team 1 vince almeno un tempo - No sia realistico per la gara fra Bodo/Glimt e Juventus.

Scommessa 1: Team 1 vince almeno un tempo - No a quota 1.75 su Goldbet

Al massimo una marcatura norvegese e almeno una bianconera?

Per esempio, la Juventus ha timbrato il cartellino almeno una volta in tre delle finora gare nella Champions 2025/26. In tutto ciò, l'eccezione è arrivata nello 0-1 al Bernabeu contro il Real Madrid, preceduto dal 4-4 contro il Borussia Dortmund e dal 2-2 a Villarreal. Poi, al debutto europeo di Spalletti, la "Vecchia Signora" avrebbe registrato l'1-1 contro lo Sporting.

Lo stesso giorno, il Bodo/Glimt – nello 0-1 contro il Monaco, e per la seconda volta consecutiva dopo l'1-3 contro il Galatasaray – non è andato oltre una marcatura. Appaiono dunque lontani i due 2-2 sul campo dello Slavia Praga e nella prima uscita casalinga contro il Tottenham.

Dunque, il mercato Combo Under 1.5 casa + Over 0.5 ospite è un'opzione plausibile in vista dell'incontro all'Aspmyra Stadion.

Scommessa 2: Combo Under 1.5 casa + Over 0.5 ospite a quota 1.79 su NetBet

Bodo/Glimt e Juventus insaccheranno due, tre volte?

Dunque, il Bodo/Glimt in Champions è reduce dallo 0-1 contro il Monaco. La formazione del Principato è però stata salvata in uno dei cinque tiri norvegesi nello specchio dal palo. Sfortunati, gli uomini di Knutsen lo erano stati anche nel 2-2 contro il Tottenham, che aveva pareggiato all’89' dopo un tiro nello specchio a fronte di otto del "Fulmine".

La Juventus, nelle prime due gare dopo l'esonero di Igor Tudor, si era imposta per 3-1 contro l'Udinese e per 2-1 a Cremona. Poi la "Vecchia Signora" non è andata oltre tre pareggi. E fra gli 1-1 in Champions contro lo Sporting e quello a Firenze di sabato, la squadra di Spalletti aveva trovato lo 0-0 contro il Toro.

Alla luce di questi risultati, il segno numero di gol 2-3 è plausibile per la sfida fra Bodo/Glimt e Juventus.

Scommessa 3: Numero di gol 2-3 a quota 2.10 su Lottomatica

