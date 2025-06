Pronostici Belgio - Galles: quote interessanti sul pareggio

Ecco tre pronostici Belgio - Galles per la qualificazione Mondiale del 9/06/2025 con un'analisi match e probabili formazioni.

Pronostici Belgio - Galles: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Belgio - Galles

Entrambe le squadre segnano - sì 2.05 con Lottomatica

Gol esatti del Galles - un gol 2.35 con Goldbet

1x2 - Pareggio 4.50 con Netbet

Prevediamo un pareggio 1-1.

Quote Belgio - Galles

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365 , iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Belgio può ora concentrarsi completamente sulla qualificazione ai Mondiali. Ha mantenuto il suo posto nella Lega A della UEFA Nations League con una vittoria di misura per 4-3 complessiva contro l'Ucraina. Ha avuto una partita di apertura con la Macedonia del Nord nel weekend e giocherà contro il Galles lunedì sera.

I Diavoli Rossi non perdono una partita di qualificazione ai Mondiali dall'ottobre 2009, vincendo 23 volte e pareggiando cinque. Non riuscire a classificarsi tra le prime due nel Gruppo J sarebbe una grande sorpresa, poiché hanno dominato la classifica in ciascuna delle loro ultime tre campagne di qualificazione ai Mondiali.

Potrebbero raggiungere il loro quarto titolo consecutivo quest'anno se continuano con questo tipo di forma. Tuttavia, stanno ancora lottando per trovare il loro ritmo sotto la guida di Rudi Garcia.

Il periodo di Craig Bellamy come allenatore del Galles è stato molto diverso. È rimasto imbattuto nelle sue prime otto partite alla guida, vincendo e pareggiando quattro, fino alla partita contro il Liechtenstein.

I Dragoni sono in lizza per qualificarsi per due Mondiali consecutivi per la prima volta. A parte Bellamy, il Galles è stato battuto solo due volte nelle qualificazioni ai Mondiali dal settembre 2013. Ha vinto 12 volte e pareggiato 10, il che significa che potrebbe causare seri problemi ai padroni di casa.

Probabili formazioni Belgio - Galles

Belgio: Sels; Meunier, Faes, Debast, De Cuyper; Vanaken, Raskin, De Bruyne; Trossard, Doku, Lukaku

Galles: Darlow; Thomas, Mepham, Rodon, Davies, Williams; Johnson, James, Sheehan, James; Broadhead

Difesa vulnerabile

Il tecnico belga Rudi Garcia deve risolvere la grave falla nella sua difesa. Sono riusciti a mantenere la porta inviolata solo una volta nelle loro ultime nove partite internazionali. Il Galles potrebbe approfittare della loro attuale difesa vulnerabile.

Inoltre, stanno lottando nel terzo offensivo. Hanno segnato solo cinque gol in altrettante partite, che è una media di un gol a partita. Tuttavia, sono sempre riusciti a trovare la rete contro il Galles.

In effetti, entrambe le squadre hanno trovato la rete nelle loro ultime cinque sfide dirette. Le precedenti tre partite del Galles, escludendo quella contro il Liechtenstein, hanno prodotto gol da entrambe le parti.

Inoltre, cinque delle loro ultime sette partite internazionali hanno visto entrambe le squadre segnare.

Scommessa 1: Entrambe le squadre segnano - sì 2.05 con Lottomatica

Il Galles segna una volta

Il Galles ha segnato nove gol nelle ultime cinque partite, che è una media di 1,8 gol a partita. Tuttavia, ha segnato solo cinque volte nelle precedenti cinque partite in trasferta. Pertanto, potrebbe essere difficile superare la difesa dei padroni di casa più di una volta.

Tra le ultime tre squadre a segnare in trasferta contro il Belgio, solo la Francia ha segnato più di una volta. Italia e Israele sono riuscite a registrare solo un gol.

Interessante è che il Galles ha segnato esattamente una volta in cinque delle loro ultime sei sfide con i Diavoli Rossi. Pertanto, le truppe di Bellamy potrebbero probabilmente celebrare solo un gol lunedì sera.

Scommessa 2: Gol esatti del Galles - un gol 2.35 con Goldbet

Rivali ben equilibrati

Prima della vittoria casalinga del Belgio per 3-0 sull'Ucraina, era reduce da una serie di quattro sconfitte consecutive, inclusa una sconfitta per 3-1 contro l'Ucraina. Inoltre, Israele si è divertito a segnare contro i Diavoli Rossi alla fine dello scorso anno.

La fiducia nella squadra sarà probabilmente bassa indipendentemente dal loro risultato contro la Macedonia del Nord. Inoltre, affronteranno una squadra che si rafforza ad ogni partita sotto la guida del loro nuovo allenatore.

Il Galles ha vinto tre delle sue ultime cinque partite prima della partita del weekend e sarà desideroso di assicurarsi il posto per i Mondiali dell'anno prossimo. La loro forma attuale suggerisce che saranno avversari difficili lunedì.

Le loro ultime sei sfide dirette sono equamente divise, con ciascuna squadra che vince e pareggia due volte. Quei due pareggi si trovano tra due vittorie belghe, mentre l'ultima vittoria del Galles su questo avversario risale al 2016.

Potrebbero annullarsi a vicenda e ottenere un punto nel loro cruciale match di qualificazione ai Mondiali.