Pronostici Barcellona - Real Oviedo: Yamal a segno nella vittoria casalinga

Lamine Yamal a segno in qualsiasi momento a quota 2.00 su bet365

Primo tempo - Real Oviedo a segno con più di 0.5 gol a quota 3.30 su William Hill

Secondo tempo - Barcellona a segno con più di 1.5 gol a quota 1.65 su Lottomatica

Quote Barcellona - Real Oviedo

Barcellona - Real Oviedo bet365 William Hill Lottomatica Lamine Yamal a segno in qualsiasi momento 2.00 1.88 1.90 Primo tempo - Real Oviedo a segno con più di 0.5 gol 3.30 3.29 3.20 Secondo tempo - Barcellona a segno con più di 1.5 gol 1.65 1.60 1.65

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona 3-1 Real Oviedo

Pronostico marcatore: Barcellona – Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford; Real Oviedo – Fede Vinas

La striscia di 11 vittorie consecutive del Barcellona in tutte le competizioni si è conclusa lo scorso weekend. Sono stati sfortunati a perdere 2-1 contro la Real Sociedad, un risultato che ha permesso al Real Madrid di recuperare terreno nella corsa al titolo. I catalani si sono ripresi con una vittoria per 4-2 contro lo Slavia Praga in Champions League a metà settimana.

Sono i chiari favoriti contro un Real Oviedo che rischia la retrocessione. Gli asturiani sono migliorati da quando hanno nominato Guillermo Almada a dicembre. Tuttavia, l'Oviedo non ha ancora vinto da settembre.

Probabili formazioni Barcellona - Real Oviedo

Barcellona: J. Garcia, Balde, Martin, Cubarsi, Kounde, Bernal, De Jong, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski

Real Oviedo: Escandell, Alhassane, Carmo, Costas, Ahijado, Colombatto, Sibo, Chaira, Reina, Hassan, Vinas

Yamal rinfrescato pronto a colpire

Le partite si susseguono rapidamente per il Barcellona, che non sarà completamente concentrato sulla sfida di Champions League della prossima settimana contro il Copenaghen. Hansi Flick potrebbe ruotare leggermente la sua squadra per questa partita, includendo sicuramente il ritorno di Lamine Yamal, sospeso a Praga mercoledì.

Dopo un raro riposo, il giovane dovrebbe essere in buona forma per offrire una grande prestazione nei 90 minuti. Con Pedri infortunato, i padroni di casa potrebbero dare ancora più importanza a portare rapidamente la palla all'ala.

Migliorare il suo record di gol è stata una priorità importante per Yamal in questa stagione. Il teenager ha fatto passi positivi, segnando nove volte in 21 apparizioni tra La Liga e la Champions League.

L'Oviedo ha il secondo peggior record difensivo in trasferta nella massima serie spagnola, con 2.00 gol subiti a partita. In una partita che il Barcellona dovrebbe dominare, puntare su Yamal a segno in qualsiasi momento sembra una buona scelta con una probabilità implicita del 50%.

Scommessa 1: Lamine Yamal a segno in qualsiasi momento a quota 2.00 su bet365

Oviedo capace di sorprendere all'inizio

Avendo sorprendentemente condotto all'intervallo nella partita di andata, un gol iniziale dell'Oviedo non può essere escluso. Sono sembrati più minacciosi da quando hanno nominato Almada, segnando almeno una volta in tutte le loro partite finora nel 2026.

Il club in fondo alla classifica di La Liga ha giocato bene a El Sadar contro l'Osasuna nella loro ultima partita. Hanno avuto 13 tentativi e creato 1.33 xG in una partita in cui Fede Vinas e Alberto Reina sono andati a segno. Questo darà loro fiducia mentre si preparano ad affrontare una difesa del Barcellona tutt'altro che impeccabile.

I catalani sono stati particolarmente vulnerabili nei primi 45 minuti. Hanno subito due gol prima dell'intervallo contro lo Slavia nell'ultima uscita. Nel frattempo, il 73% dei gol subiti in questa stagione in La Liga è arrivato nel primo tempo.

Il Barcellona non ha ancora subito un gol nel secondo tempo in casa nella massima serie spagnola. Dato ciò, puntare sull'Oviedo a segno con più di 0.5 gol nel primo tempo potrebbe essere la mossa giusta.

Scommessa 2: Primo tempo - Real Oviedo a segno con più di 0.5 gol a quota 3.30 su William Hill

Barca a segno almeno due volte dopo l'intervallo

Nel corso dei 90 minuti, è ancora probabile che la qualità extra del Barcellona sarà decisiva. Anche senza giocatori come Pedri e Ferran Torres, hanno comunque una vera profondità a centrocampo e in attacco. Marcus Rashford è tra i giocatori che attualmente stanno lottando per giocare, anche se potrebbe avere un'opportunità qui.

La tendenza dell'Oviedo in questa stagione è stata quella di arrivare in posizioni ragionevoli, solo per cedere nel finale della partita. Il 29% dei gol subiti in La Liga è arrivato dopo il 75° minuto. Questo non promette bene per le loro possibilità di resistere contro un attacco del Barcellona che prospera nel colpire difese stanche.

I Blaugrana hanno segnato 16 gol senza risposta dopo l'intervallo in casa nella massima serie spagnola in questa stagione. Hanno anche segnato tre volte nel secondo tempo quando hanno visitato l'Oviedo a settembre.

Data questa tendenza, puntare sul Barcellona a segno con più di 1.5 gol nel secondo tempo con una probabilità implicita del 60.6% sembra una buona scelta.