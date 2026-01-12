Pronostici Barcellona - Real Madrid: Catalani favoriti per vincere la Supercoppa

Il nostro esperto di scommesse prevede che El Clasico offrirà nuovamente molti gol, con il Barcellona pronto a mettere le mani sul trofeo.

Pronostici Barcellona - Real Madrid: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Barcellona - Real Madrid

Barcellona vincente a quota 2.00 su Lottomatica

Over 3.5 gol a quota 1.95 su Goldbet

Barcellona segna oltre 2.5 gol a quota 2.80 su Netbet

Quote Barcellona vs Real Madrid

Barcellona vs Real Madrid Lottomatica Goldbet Netbet Barcellona 2.00 2.00 2.10 Pareggio 2.05 2.05 2.50 Real Madrid 2.10 2.10 2.30

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona 3-1 Real Madrid

Pronostico marcatore: Barcellona - Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski; Real Madrid - Gonzalo Garcia

Il Real Madrid ha vinto 2-1 quando i club si sono incontrati in Liga lo scorso ottobre. Tuttavia, poco è andato per il verso giusto per i Blancos da allora, con Xabi Alonso ora sotto seria pressione. Anche una vittoria per 2-1 nel derby contro l'Atletico Madrid in semifinale giovedì ha fatto poco per cambiare quella situazione.

Il Barcellona è stato molto più convincente, travolgendo l'Athletic Club 5-0 per raggiungere la finale. La squadra di Hansi Flick è in grande forma, avendo vinto tutte le partite da una sconfitta per 3-0 contro il Chelsea a novembre.

Questa è la quarta finale consecutiva di Supercoppa Clasico. Il Barça ha vinto due delle ultime tre, inclusa una vittoria per 5-2 in questo incontro lo scorso anno.

Probabili formazioni Barcellona - Real Madrid

Barcellona:J. Garcia, Balde, Martin, Cubarsi, Koundé, E. Garcia, Pedri, Raphinha, Olmo, Yamal, Lewandowski

Real Madrid:Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Vinícius, Bellingham, Rodrygo, Gonzalo

Barça a difendere il titolo di Supercoppa

Anche nella vittoria di giovedì, il Real Madrid è apparso in gran parte poco impressionante. Sembravano vulnerabili nei duelli aerei e hanno affrontato 22 tiri contro l'Atletico. La squadra di Diego Simeone ha vinto il conteggio xG con un margine di 2.3 a 1.2.

Senza Kylian Mbappé e con significativi problemi di infortuni in difesa, è difficile vedere il Real Madrid vincere questa competizione. Hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime sette partite. Questo è un grosso problema contro un attacco pericoloso del Barça che sarà al completo.

La squadra di Flick ha vinto nove partite consecutive in tutte le competizioni. Hanno un rapporto di vittorie dell'86% dalla sconfitta al Bernabéu di ottobre, quando i giocatori chiave non erano al meglio della forma fisica. Non dovrebbe essere un problema domenica, e il Barça dovrebbe essere in grado di vincere entro i 90 minuti.

Scommessa 1: Barcellona vincente a quota 2.00 su Lottomatica

Gol a raffica in El Clasico ancora

Questo è uno dei pochi grandi incontri nel calcio mondiale che quasi sempre mantiene le aspettative. Dall'inizio della scorsa stagione, sono stati segnati 26 gol nelle cinque partite di Clasico. Entrambe le squadre hanno segnato in quattro di quei match.

Mentre il Barcellona ha rafforzato la difesa nelle ultime settimane con cinque partite consecutive senza subire gol, continua a concedere occasioni. Solo una prestazione straordinaria del portiere Joan Garcia ha negato all'Espanyol di segnare lo scorso weekend. Hanno concesso 1.6 xG in quella partita, mentre il Villarreal ha creato anche 1.6 xG contro il Barça nella partita precedente.

Il Real Madrid è già senza Éder Militão, e i loro due difensori centrali titolari sono stati entrambi costretti a uscire giovedì. Antonio Rüdiger è ora un grande dubbio per questa partita, il che dovrebbe essere una buona notizia per l'attacco avversario.

Puntare su oltre 3.5 gol è stato redditizio in quattro degli ultimi cinque incontri tra i club. Quella scommessa sembra buona di nuovo con una probabilità implicita del 51.3%.

Scommessa 2: Over 3.5 gol a quota 1.95 su Goldbet

Catalani prolifici pronti a colpire

Anche con Lamine Yamal in panchina, il Barça ha comunque segnato quattro gol in 16 minuti contro l'Athletic. Marcus Rashford, Dani Olmo e Robert Lewandowski erano anche solo sostituti in quella partita. Questo evidenzia la profondità impressionante che Flick ha a disposizione.

Con gambe fresche previste in campo, dovrebbero porre domande regolari a una difesa del Real Madrid indebolita. Il Barça può anche prendere fiducia dalla loro media di un gol ogni 24 minuti contro questo avversario la scorsa stagione.

Quest'anno, hanno continuato a giocare un calcio d'attacco ad alto rischio. Dall'ultimo Clasico, hanno segnato due o più gol in 13 delle loro 14 partite. I giganti catalani hanno una media di 2.86 gol per 90 minuti in quel periodo.

Dato queste tendenze, puntare sui favoriti per segnare oltre 2.5 gol sembra una buona scommessa con una probabilità implicita del 35.7%.