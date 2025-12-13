Il nostro esperto di scommesse prevede che i visitatori andranno a segno. Tuttavia, Lamine Yamal dovrebbe aiutare il Barcellona a consolidare il suo vantaggio in vetta alla classifica.

Pronostici Barcellona - Osasuna: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Barcellona - Osasuna

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona 3-1 Osasuna

Pronostico marcatore: Barcellona – Ferran Torres, Lamine Yamal, Raphinha; Osasuna – Víctor Muñoz

Il Barcellona ha affrontato una sfida più difficile del previsto a metà settimana, ottenendo comunque una vittoria per 2-1 contro l'Eintracht Francoforte. Jules Koundé è stato l'eroe inaspettato, segnando una doppietta e aiutando il Barça a registrare la sesta vittoria in sette partite. Hanno vinto sei partite di fila in La Liga, portandosi a quattro punti di vantaggio sul Real Madrid.

Osasuna è tra le ultime sei con soli 15 punti nelle prime 15 partite sotto Alessio Lisci. Hanno ottenuto una vittoria casalinga per 2-0 contro i rivali in difficoltà del Levante lunedì sera, ma restano senza vittorie in trasferta nel campionato.

Probabili formazioni Barcellona - Osasuna

Barcellona: J. García, Balde, E. García, Cubarsi, Koundé, Pedri, De Jong, Raphinha, Fermin, Yamal, Ferran

Osasuna:Herrera, Bretones, Catena, Boyomo, Rosier, Torró, Moncayola, Rubén, Oroz, Muñoz, Budimir

I visitatori sfonderanno la difesa del Barça

Il Barcellona ha una media di 2.94 gol a partita in La Liga questa stagione. Con tutti i loro principali attaccanti attualmente disponibili, Hansi Flick ha molte opzioni di qualità in attacco. Pertanto, un gol casalingo a un certo punto sembra quasi inevitabile in questa partita.

Tuttavia, c'è motivo di pensare che anche Osasuna possa segnare. Il Barça continua a lasciare spazio dietro la linea difensiva. L'attaccante dell'Eintracht Francoforte, Ansgar Knauff, è stato l'ultimo a sfruttarlo. I catalani continuano a subire lo stesso tipo di gol.

Ora hanno mantenuto la porta inviolata in solo una delle ultime 16 uscite competitive. Entrambe le squadre hanno segnato in 14 di quelle partite. Con Víctor Muñoz capace di sfruttare il punto debole del Barça, questa partita dovrebbe vedere entrambe le squadre a segno.

Aspettatevi gol precoci al Camp Nou

Un altro chiaro trend nelle recenti partite del Barcellona è stata la frequenza dei gol precoci. Ce ne sono stati tre nei primi 13 minuti della loro vittoria per 5-3 contro il Real Betis lo scorso fine settimana. I catalani ne hanno aggiunti altri due prima della pausa, passando da uno svantaggio a un vantaggio di 4-1.

Tendono ad attaccare fin dal primo fischio. Flick sembra relativamente indifferente al fatto che la squadra subisca gol presto. Il Barça è andato in svantaggio nel primo tempo in ciascuna delle ultime cinque partite. Tuttavia, sono riusciti comunque a rimontare e vincere quattro di quelle partite.

13 delle ultime 15 partite del Barça in tutte le competizioni hanno visto almeno due gol nel primo tempo. Anche Osasuna tende a segnare presto. Il 71% dei loro gol in campionato è arrivato prima dell'intervallo. Dato ciò, scommettere su oltre 1.5 gol nel primo tempo con una probabilità implicita del 57.1% sembra offrire valore.

Yamal in forma per i padroni di casa

Raphinha, Marcus Rashford, Ferran Torres e Robert Lewandowski sembrano competere per due posti in questa squadra del Barcellona. Tuttavia, è chiaro che Lamine Yamal occupa un posto speciale agli occhi di Flick. Il giovane ha iniziato tutte le sei partite dalla pausa internazionale e non è stato sostituito prima dell'80° minuto.

Potrebbe finalmente riposare quando il Barça si recherà a giocare contro i minori del Guadalajara in Copa del Rey martedì prossimo. Tuttavia, Yamal dovrebbe comunque avere un ruolo importante in questa partita.

Il nazionale spagnolo è in buona forma davanti alla porta, avendo segnato in cinque delle sue ultime nove apparizioni. Ha persino preso in carico alcuni rigori quando Lewandowski non è in campo.

La media di Yamal di 4.3 tiri a partita è seconda solo a Kylian Mbappé in La Liga. Segna in media un gol ogni 165 minuti nel massimo campionato spagnolo. Con una probabilità implicita del 47.6%, è probabile che Yamal aggiunga al suo bottino di gol in questa partita.