La gara d'andata della semifinale di Coppa del Re tra Barcellona e Atletico Madrid potrebbe essere cruciale nella corsa alla finale. Il fattore campo, in tal senso, può essere determinante nell'indirizzare il doppio confronto.

Il momento delle due squadre

Il Barcellona è considerato favorito dai bookmaker in questa partita, e per un buon motivo. Gli uomini di Hansi Flick hanno infatti vinto tutte le ultime 5 partite in tutte le competizioni e sono imbattuti da 13 match.

In questo frangente hanno segnato 44 gol, quindi espugnare il Camp Nou potrebbe essere difficile per i "Colchoneros">

Va comunque detto che anche l'Atletico Madrid è in buona forma e ha il vantaggio psicologico di aver vinto l'ultimo incontro tra le squadre. Nelle ultime 24 partite la squadra di Diego Simeone ha ottenuto 20 vittorie e ha perso solo un match: il club della capitale vorrà a sua volta imporsi.

Le probabili formazioni di Barcellona-Atletico Madrid

Barcellona: Szczesny, Kounde, Garcia, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Gavi, Raphinha, Lewandowski

Atletico Madrid: Oblak, Molina, Le Normand, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Llorente, Lino, Griezmann, Alvarez

L'impressionante striscia positiva del Barcellona

Non ci sono molte squadre al mondo al momento in una forma migliore di quella dei “blaugrana” che in questo 2025 finora hanno vinto quasi tutte le partite. Da inizio gennaio i catalani hanno segnato almeno 2 gol in 10 gare su 13. Robert Lewandowski ha già segnato 32 gol in tutte le competizioni, e non mostra segni di rallentamento.

All’interno di questa striscia di imbattibilità rientrano anche una vittoria per 5-2 contro il Real Madrid e la clamorosa rimonta esterna in Champions contro il Benfica nella sfida finita 4-5: in entrambi i casi risultati impressionanti. Le tattiche di Flick stanno funzionando bene, quindi l'Atletico avrà il suo bel da fare al Nou Camp martedì sera.

I "Rojiblancos" hanno motivo di sperare, tuttavia, dato che il Barcellona ha avuto difficoltà a mantenere la porta inviolata contro le migliori squadre che ha affrontato. L'Atletico ha segnato in 34 delle 38 partite giocate quest’anno in tutte le competizioni: i padroni di casa, d’altronde, hanno una percentuale di partite chiuse con entrambe le squadre a segno (64%) tra le più alte della Liga.

Scommessa 1: 1X + goal a 1.83 su Goldbet

Ci si attende una partita con molti gol

L'Atletico Madrid non è particolarmente in alto nelle statistiche sulle partite ad alto punteggio a differenza del Barcellona: i blaugrana hanno subito gol in 9 delle ultime 12 partite casalinghe, e in 14 delle ultime 20 sono stati segnati più di due goal.

Nel frattempo, la squadra di Simeone ha segnato in 17 delle 20 trasferte giocate in questa stagione, uscendone sconfitto solamente tre volte.

Entrambi gli ultimi due incontri tra Barcellona e Atletico hanno visto tre gol segnati, e la loro più recente partita in questo trofeo si è conclusa con un 3-2 ricco di reti. Considerando il talento offensivo a disposizione delle due squadre è lecito aspettarsi una partita con tanti goal in cui sia i “Blaugrana” che “Colchoneros” riescano a segnare.

Scommessa 2: Goal + over 2.5 gol a 1.90 su William Hill

I “Blaugrana” torneranno a vincere la Coppa del Re?

Il Barcellona è nella sua più lunga striscia di assenza da una finale di Coppa del Re dall'inizio degli anni 2000, e Flick sarà desideroso di cambiare questa situazione. Nessuna squadra ha vinto il torneo più volte (31) dei catalani ma il loro ultimo successo è arrivato nel 2021: quattro anni sono relativamente molti se si tiene conto dello storico della squadra nella coppa spagnola. Il Barcellona ha serie possibilità di andare fino in fondo e “Clasico” nella finale di Coppa del Re per la prima volta dal 2014 sembra una possibilità concreta.

Secondo i bookmaker il Real Madrid è favorito per la vittoria finale con il Barcellona e l’Atletico come principali sfidanti. La Real Sociedad, altra semifinalista, è considerata indietro rispetto alle altre.

Entro giovedì, potrebbero benissimo esserci due squadre con un piede in finale come anche no ma, guardando alla sua forma recente, il Barcellona può giocarsi le sue chance.

Scommessa 3: Barcellona vincitore della Coppa del Re a 3.00 su Betsson