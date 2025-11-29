Il nostro esperto di scommesse prevede una partita relativamente equilibrata, con l'Alavés in parità con l'avversario all'intervallo.

Pronostici Barcellona - Alavés: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Barcellona - Alavés

1° Tempo - Pareggio o Alavés a quota 2.37 su bet365

Barcellona segna meno di 2.5 gol a quota 2.00 su Goldbet

Tempo con più gol - 2° Tempo a quota 1.95 su Lottomatica

Quote Barcellona - Alavés

Quote Barcellona - Alavés bet365 Goldbet Lottomatica 1° Tempo - Pareggio o Alavés 2.37 2.30 2.30 Barcellona segna meno di 2.5 gol 2.10 2.05 2.05 Tempo con più gol - 2° Tempo 2.00 1.95 1.95

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona 2-1 Alavés

Pronostico marcatore: Barcellona – Robert Lewandowski, Marcus Rashford; Alavés – Lucas Boyé

Il Barcellona ha vinto 4-0 contro l'Athletic Club nella loro prima partita al Camp Nou in oltre due anni lo scorso weekend. È stata la loro terza vittoria consecutiva in La Liga. I catalani sono attualmente solo un punto dietro il Real Madrid nella corsa al titolo spagnolo.

Anche se il Chelsea li ha battuti in Europa a metà settimana, non devono soffermarsi troppo su quel risultato. Una settimana intensa di partite domestiche inizia con una sfida casalinga contro un competitivo Alavés.

Gli ospiti saranno soddisfatti del loro totale di 15 punti in 13 partite. Stanno performando abbastanza bene per evitare la retrocessione, che sarebbe stato il loro obiettivo principale. Tuttavia, hanno perso le ultime due partite 1-0 contro Girona e Celta Vigo.

Probabili formazioni Barcellona - Alavés

Barcellona: J. Garcia, Martin, Christensen, Araujo, Koundé, De Jong, Casado, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski

Alavés: Sivera, Youssef, Pacheco, Tenaglia, Jonny, Aleñá, Blanco, Ibáñez, Suárez, Martínez, Boyé

Barça a rischio di postumi europei?

Il cartellino rosso inutile di Ronald Araujo nel primo tempo ha messo il Barcellona in una posizione difficile contro il Chelsea martedì. Hanno giocato male e perso la partita 3-0. Con una partita chiave contro l'Atlético Madrid in programma per il prossimo martedì, Hansi Flick probabilmente farà riposare alcuni titolari abituali in questa partita.

Tale rotazione potrebbe portare il Barça a iniziare la partita lentamente di nuovo. Questo inizio lento è stato un chiaro schema di questa stagione, specialmente quando hanno giocato contro alcune delle squadre più deboli. Il Barça era in svantaggio all'intervallo contro i club neo-promossi Levante e Real Oviedo. Sono stati in parità o in svantaggio all'intervallo nel 67% delle loro partite di campionato.

Poiché i loro problemi di infortuni si stanno risolvendo, Flick avrà almeno a disposizione forti giocatori di riserva se ne avrà bisogno. Tuttavia, puntare sull'Alavés che sia almeno in parità all'intervallo sembra una buona opzione, con una probabilità implicita del 42,2%.

Scommessa 1: 1° Tempo - Pareggio o Alavés a quota 2.37 su bet365

Difesa ospite pronta a mantenere il risultato stretto

Questo è il tipo di partita che il Barcellona vorrà semplicemente superare con tre punti. Vorranno far riposare quanti più giocatori possibile affinché siano freschi per la partita contro l'Atlético Madrid. Ciò dovrebbe incoraggiare un Alavés che non ha un'altra partita di campionato fino al prossimo weekend. Gli ospiti sono forti difensivamente, subendo solo 0.92 gol ogni 90 minuti in La Liga quest'anno.

Solo due squadre hanno un record migliore di quello, mentre hanno subito solo 0.83 gol per partita nelle trasferte. Questo è il miglior risultato, insieme all'Atlético. I dati sottostanti evidenziano ulteriormente quanto sia solida la squadra di Chacho Coudet in difesa. Hanno concesso solo 11.6 xG in questa stagione, che è il miglior record nella massima serie spagnola. Queste cifre suggeriscono che c'è valore nel puntare sul Barcellona che segna meno di 2.5 gol, con una probabilità implicita del 50%.

Scommessa 2: Barcellona segna meno di 2.5 gol a quota 2.00 su Goldbet

Partita che si apre dopo la pausa

È molto probabile che l'Alavés si disponga in modo piuttosto conservativo qui. Hanno difeso con successo per 61 minuti in questa sfida la scorsa stagione prima che Robert Lewandowski segnasse l'unico gol. La partita potrebbe anche aprirsi nel secondo tempo. Il Barcellona ha ora a disposizione Lewandowski, Ferran Torres, Marcus Rashford, Raphinha e Lamine Yamal. Pertanto, saranno in grado di schierare almeno due attaccanti senior contro una difesa dell'Alavés stanca se necessario.

Questo è stato raramente il caso in questa stagione a causa degli infortuni. Il 55% dei gol in casa del Barça in campionato è arrivato nel secondo tempo, quando tendono ad essere più forti. Nel frattempo, il 57% di tutti i gol segnati nelle partite dell'Alavés in La Liga quest'anno è arrivato dopo l'intervallo. Questa partita potrebbe certamente seguire queste tendenze.