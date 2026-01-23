Pronostici Auxerre - PSG: consigli per la grande opportunità dei Parigini

Il nostro esperto di scommesse prevede che i Parigini si riprenderanno dalla delusione in Champions League con una vittoria in trasferta.

Pronostici Auxerre - PSG: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Auxerre - PSG

PSG vincente senza subire reti a quota 2,25 su Lottomatica

Secondo tempo con più gol a quota 2,05 su Goldbet

Ousmane Dembélé marcatore in qualsiasi momento a quota 2,00 su Netbet

Quote Auxerre vs PSG

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Auxerre 0-2 PSG

Pronostico marcatore: PSG – Ousmane Dembélé, Désiré Doué

Il Paris Saint-Germain è ancora all'inseguimento dei leader della Ligue 1, il Lens, e si trova al secondo posto. Tuttavia, si è ripreso da una sorprendente sconfitta in Coppa contro il Paris FC con una vittoria schiacciante per 3-0 sul Lille. La sconfitta contro lo Sporting in Champions League martedì è stata un'altra sorpresa, e Luis Enrique sarà ansioso di una reazione.

I Parigini hanno il vantaggio di affrontare un Auxerre che ha vinto solo una delle ultime 13 partite di campionato. Non hanno segnato in nessuna delle ultime due partite e si trovano al 17º posto con 12 punti. La squadra di Christophe Pélissier ha avuto difficoltà a segnare nel 2025/26, e questo è qualcosa di cui il PSG sarà ben consapevole.

Probabili formazioni Auxerre - PSG

Auxerre: Léon, Sy, Akpa, Diomandé, Senaya, Oppegard, Owusu, Ahamada, Danois, Namaso, Sinayoko

PSG:Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Fabián Ruiz, Vitinha, Mayulu, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué

Una comoda vittoria in trasferta

Il Paris Saint-Germain non è stato dominante nel 2025/26 come lo era nel 2024/25. I campioni in carica della Champions League hanno perso più del previsto, ma hanno anche dovuto affrontare molte assenze. Con Achraf Hakimi e Ibrahim Mbaye di ritorno dalla Coppa d'Africa, sono ora quasi al completo.

Gli uomini di Enrique possono essere incostanti in tutte le competizioni, ma la loro forma in Ligue 1 è solida. Quattro vittorie consecutive li hanno mantenuti al passo con il Lens, e sono solo un punto dietro. Nel frattempo, con i leader che affrontano il Marsiglia, vincere questa partita potrebbe portare i Parigini in vetta.

Elisha Owusu ritorna dalla sospensione, aggiungendosi ai recenti ritorni di Danny Namaso e Lassine Sinayoko. L'Auxerre potrebbe tenere João Neves in panchina, anche se Enrique non manca di opzioni di selezione. Il PSG ha vinto senza subire reti quando queste due squadre si sono incontrate a settembre, e un'altra vittoria per 2-0 non sarebbe una sorpresa.

Scommessa 1: PSG vincente senza subire reti a quota 2,25 su Lottomatica

La pazienza del PSG ripagherà

PSG e Auxerre sono agli estremi opposti della classifica di Ligue 1, ma hanno alcune cose in comune. Entrambe tendono a segnare più gol nel primo tempo delle partite rispetto al secondo. Inoltre, subiscono più reti dopo l'intervallo, quindi ci aspettiamo dei fuochi d'artificio nel secondo tempo allo Stade de l'Abbé-Deschamps.

Finora, il PSG ha segnato 26 gol nella prima metà delle partite di campionato del 2025/26, rispetto ai 30 nel secondo tempo. Per l'Auxerre, sono 18 e 24. Se i visitatori possono rimanere pazienti, potrebbero approfittare della difesa permeabile dell'AJA.

Due dei tre gol dei Parigini contro il Lille sono stati segnati negli ultimi 30 minuti, e potremmo vedere una ripetizione qui. Ci si aspetta che i padroni di casa si stanchino verso la fine, e i visitatori hanno talento e profondità infiniti a loro disposizione. La pazienza sarà una virtù per gli uomini in rosso e blu.

Scommessa 2: Secondo tempo con più gol a quota 2,05 su Goldbet

Il ritorno in forma di Dembélé

Dopo una stagione altalenante a causa di infortuni e malattie, Ousmane Dembélé sembra tornare al suo meglio. Una splendida doppietta contro il Lille ha mostrato ancora una volta la sua qualità. Ha anche assistito Khvicha Kvaratskhelia in Champions League a metà settimana. Nonostante non giochi regolarmente come vorrebbe, il francese ha comunque 13 gol e assist in questa stagione.

Dembélé sarà entusiasta della sfida contro un Auxerre con gravi fragilità difensive. Il 28enne non è l'unica minaccia del PSG, ma probabilmente la più grande. Pélissier avrà difficoltà a prepararsi per i giganti francesi venerdì sera, e Dembélé sarà segnato come un grande pericolo.

Dembélé ha quattro gol e assist nelle sue ultime tre partite di Ligue 1. Sarà ansioso di continuare questa striscia. Avendo subito 11 gol in sei partite, l'Auxerre offre un'opportunità perfetta per l'attaccante. È sicuramente uno da tenere d'occhio.