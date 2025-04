Pronostici Atlético Madrid-Barcellona: caccia al gol nella corsa per un posto in finale di Coppa del Re

I pronostici della semifinale di Coppa del Re: gli ultimi precedenti tra le squadre fanno pensare a una partita con molti gol

Quote Atlético - Barcellona

Migliori pronostici per Atlético - Barcellona:

Goal + over 2,5 gol a 1.75 su Lottomatica

X2 + goal a 2.05 su Goldbet

Multigol 3-5 a 1.72 su Netbet

Ci aspettiamo una vittoria stretta per 2-1 del Barcellona sull'Atlético.

La nostra analisi: come arrivnao le due squadre al match

Prima di questa semifinale di ritorno della Coppa del Re la forma dell'Atlético Madrid è stata incostante. I "Colchoneros" non hanno vinto le ultime tre partite di Liga e sono stati eliminati dalla Champions League dai rivali del Real Madrid due settimane fa. La squadra di Simeone resta difficile da battere in casa, ma il Barcellona ha dimostrato recentemente di poterci riuscire .

La forma degli ospiti è decisamente migliore. I blaugrana vinto sei partite di fila, segnando molti gol, e si trovano in cima alla classifica del campionato. I catalani non vincono questa competizione dal 2021 e vedono una grande opportunità di poter tornare al successo.

Probabili formazioni

Atlético Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Álvarez, Griezmann

Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Álvarez, Griezmann Barcellona: Szczesny, Koundé, Cubarsi, Martínez, Balde, Pedri, Gavi, Yamal, López, Raphinha, Lewandowski

Gol all'orizzonte tra due squadre che si conoscono

Atlético Madrid e Barcellona si conoscono molto bene visto che si sono affrontate già tre volte dal 21 dicembre: in questi match sono stati segnati ben 17 gol e non c'è stata una porta inviolata per nessuna delle due squadre.

La forma attuale dell'Atlético ha ridimensionato le loro ambizioni nella Liga, quindi i "Colchoneros" vorranno dare tutto per arrivare alla finale di coppa. L'Atleti non vince la Coppa del Re dal 2013 e si trova in una buona posizione avendo il ritorno da disputare tra le mura amiche. Il pareggio 4-4 all'andata lascia il confronto aperto.

Quattro incontri consecutivi tra queste due squadre si sono conclusi con un punteggio over 2,5 e entrambe hanno trovato la rete in tre di queste occasioni. Tuttavia, la squadra di Hansi Flick arriva in una forma smagliante, avendo vinto sei partite di fila dall'andata, mentre l'Atlético, nel frattempo, ha vinto solo una delle sei partite che sono seguite.

Scommessa 1: Goal + over 2,5 gol a 1.75 su Lottomatica

Entrambe le squadre a viso aperto

I padroni di casa hanno subito gol in sette delle ultime 10 partite in tutte le competizioni, incluse le quattro contro il Barcellona nella gara d'andata. Anche se hanno ancora il miglior record difensivo della Liga, qualcosa non sta funzionando bene in difesa ultimamente.

I Blaugrana non sono certo impenetrabili e hanno subito nove gol in 10 partite a partire dall'inizio di febbraio. La differenza è che la squadra di Flick riesce quasi sempre a segnare più reti di quante ne subisae. Se riuscissero a farlo di nuovo al Metropolitano, spianerebbero la loro strada verso la finale di Siviglia.

L'Atlético è notoriamente difficile da battere in casa, avendo perso solamente due volte in questa stagione, una delle quali contro il Barcellona il mese scorso. Hanno anche segnato in 19 partite consecutive sul proprio campo, mentre gli ospiti hanno segnato in ogni partita disputata in questo 2025. Pronosticare un vincitore è più difficile ma una partita con tante reti sembra uno scenario molto probabile.

Scommessa 2: X2 + goal a 2.05 su Goldbet

Ritorno dei marcatori chiave per migliorare le possibilità di gol

I Rojiblancos di Diego Simeone dovrebbero riaccogliere il capocannoniere della competizione, Julián Álvarez, dopo che ha rifiatato un po'nel weekend. L'attaccante argentino è partito dalla panchina nel pareggio 1-1 contro l'Espanyol, ma verrà quasi certamente schierato da titolare per questa partita. Álvarez ha segnato cinque gol in Copa del Rey nel 2024/25 e sarà ansioso di aumentare al suo bottino.

Gli ospiti, nel frattempo, avranno Raphinha di nuovo disponibile dall'inizio e Robert Lewandowski è in gran forma. Il brasiliano ha saltato il derby catalano vinto per 4-1 contro il Girona per recuperare dalle fatiche delle partite internazionali, ma è stato comunque portato in panchina. Lui e Lewandowski, che ha segnato due gol nella sua ultima partita, dovrebbero essere titolari nella sfida di Madrid.

L'assenza di Dani Olmo per infortunio è certamente un colpo per Flick, ma i catalani hanno molte opzioni offensive. Con 82 gol in campionato finora, più 18 nelle coppe, i blaugrana non stanno certo avendo problemi a segnare. Con un posto in finale in palio, tuttavia, è lecito attendersi un incontro un po' meno ricco di gol rispetto agli ultimi due precedenti tra queste due squadre.

Scommessa 3: Multigol 3-5 a 1.72 su Netbet