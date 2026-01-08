Il nostro esperto di scommesse prevede che l'Atlético Madrid segnerà per primo in una partita aperta, che probabilmente si deciderà fino all'ultimo.

Pronostici Atlético Madrid - Real Madrid: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Atlético Madrid - Real Madrid

Primo Gol - Atlético Madrid a quota 1.83 su William Hill

Secondo Tempo - Oltre 1.5 gol a quota 1.85 su Goldbet

Pareggio a quota 3.40 su Lottomatica

Quote Atlético Madrid - Real Madrid

Atlético Madrid - Real Madrid Lottomatica William Hill Goldbet Atlético Madrid 2.80 2.85 2.80 Pareggio 3.40 3.45 3.40 Real Madrid 2.45 2.39 2.45

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Atlético Madrid 2-2 Real Madrid

Pronostico marcatore: Atlético Madrid - Alexander Sorloth, Julián Álvarez ; Real Madrid - Gonzalo García, Rodrygo

Nonostante quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni, l'allenatore del Real Madrid, Xabi Alonso, è ancora sotto pressione in vista della Supercoppa di questa settimana.

I Blancos hanno offerto una delle loro migliori prestazioni della stagione domenica, sconfiggendo il Real Betis 5-1 nonostante l'assenza per infortunio di Kylian Mbappé. Il giovane Gonzalo García ha realizzato una splendida tripletta in assenza del francese.

L'Atlético Madrid si è preparato per questa sfida con un pareggio per 1-1 in trasferta contro la Real Sociedad. Alexander Sorloth ha segnato contro il suo vecchio club, ma l'Atlético ha perso ulteriore terreno nella corsa al titolo. La squadra di Diego Simeone aveva vinto quattro partite di fila in tutte le competizioni prima di allora.

Probabili formazioni Atlético Madrid - Real Madrid

Atlético Madrid:Oblak, Hancko, Le Normand, Pubill, Llorente, Baena, Cardoso, Koke, Simeone, Sorloth, Álvarez

Real Madrid:Courtois, Carreras, Asencio, Rüdiger, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Vinícius, Bellingham, Rodrygo, Gonzalo

Atlético pronto a colpire per primo a Jeddah

L'Atlético Madrid ha spesso fallito nel capitalizzare le posizioni vincenti finora in questa stagione. Ha segnato per primo in 18 delle sue 19 partite di campionato, con la sconfitta per 1-0 contro l'Athletic Club il mese scorso come unica eccezione.

Tuttavia, i Rojiblancos hanno vinto 11 di quelle partite. Una di quelle vittorie è stata il loro 5-2 contro il Madrid nel derby di settembre. Hanno avuto successo con i cross in area di rigore in quell'occasione, con Sorloth che è stato una minaccia costante.

Questo approccio potrebbe rivelarsi di nuovo vincente, soprattutto con il Real Madrid ancora a corto di opzioni difensive centrali. Éder Militão è sicuramente fuori, mentre Dean Huijsen è anche un grande dubbio.

Dato il loro record di iniziare rapidamente, puntare sull'Atlético per segnare per primo sembra una buona scelta con una probabilità implicita del 50%.

Scommessa 1: Primo Gol - Atlético Madrid a quota 1.83 su William Hill

Gol a raffica dopo l'intervallo

Entrambe le squadre sono state coinvolte in partite che si sono aperte dopo l'intervallo domenica. Ci sono stati due gol nei primi 10 minuti dopo la pausa mentre l'Atlético Madrid pareggiava con la Real Sociedad. Nel frattempo, il secondo tempo della sfida del Real Madrid con il Betis ha prodotto cinque gol.

La squadra di Alonso è apparsa più vulnerabile dopo l'intervallo in questa stagione. Ha subito tre gol nel secondo tempo nella loro drammatica sconfitta nel derby all'Estadio Metropolitano. Inoltre, il 71% dei gol di campionato che hanno subito è arrivato dopo la pausa.

Anche la difesa dell'Atlético Madrid è sembrata più vulnerabile nel secondo tempo in La Liga. Infatti, il 59% dei gol che hanno subito è stato segnato dopo l'intervallo.

Otto gol sono stati segnati in 120 minuti emozionanti quando le squadre si sono incontrate l'ultima volta nella Supercoppa nel 2024. Puntare su oltre 1.5 gol nel secondo tempo giovedì è di valore.

Scommessa 2: Secondo Tempo - Oltre 1.5 gol a quota 1.85 su Goldbet

Un altro pareggio nel derby

I due club di Madrid si sono incontrati molto frequentemente negli ultimi anni, e raramente c'è molto da scegliere tra loro. Gli incontri a eliminazione diretta spesso richiedono i tempi supplementari.

Tutti gli otto incontri di coppa a partita singola dall'inizio degli anni 2010 sono finiti in parità dopo 90 minuti. Pertanto, una ripetizione giovedì non sarebbe una sorpresa, soprattutto dato che nessuna delle due squadre è attualmente completamente convincente.

Con Mbappé un grande dubbio per infortunio, il Real Madrid potrebbe perdere il suo miglior giocatore. Questo aggiunge alla sensazione che non ci sia un chiaro favorito a Jeddah. Puntare sul pareggio potrebbe essere la scommessa intelligente.