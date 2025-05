Con i titoli già assegnati, ci si attende una sfida serrata e con pochi gol tra Barcellona e Bilbao nell’ultima di Liga.

Migliori scommesse per Athletic Bilbao - Barcellona

Totali - Meno di 2.5 gol: 2.40 con Lottomatica

Primo tempo 1x2 - Pareggio: 2.45 con Goldbet

Gol esatti del Barcellona - Due gol: 3.65 con Netbet

Ci aspettiamo una vittoria per 2-0 del Barcellona.

Quote Atletico Bilbao - Barcellona

Maggiori info, quote e pronostici Atletico Bilbao - Barcellona sono dipsonibili sui siti di scommesse sportive online. In più i nostri lettori possono dare un'occhiata a

la nostra guida ai top siti scommesse SPID

la nostra pagina dedicata al codice promo QuiGioco, bonus di benvenuto e info su questo nuovo operatore.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

L'Atletico Bilbao può rilassarsi prima della loro ultima partita di La Liga, avendo assicurato il posto in Champions League con la vittoria per 1-0 contro il Valencia in trasferta lo scorso weekend. Probabilmente finiranno al quarto posto, avendo perso sia in casa che in trasferta contro l'Atletico Madrid, terzo in classifica.

Pertanto, potremmo vedere formazioni diverse da entrambe le parti in questo finale di La Liga domenica sera a San Mamés. Anche i catalani hanno già conquistato il titolo di campioni prima di questa partita, quindi potrebbero usare questa gara per dare spazio ad altri membri della squadra.

All'inizio, questa partita sembra poter andare in entrambi i modi.

Probabili formazioni Athletic Bilbao - Barcellona

Athletic Bilbao: Simón; Lekue, Vivian, Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Prados Díaz; Berenguer, Sancet, Boiro; Guruzeta

Barcellona: Ter Stegen; Garcia, Cubarsi, Martinez, Martin; Gavi, Pedri; Yamal, Lopez, Raphinha; Lewandowski

C'è qualcosa di speciale a San Mamé

Il Barcellona è stato molto efficiente nel segnare in La Liga questa stagione, avendo realizzato 99 gol, 23 in più rispetto al secondo miglior attacco, il Real Madrid.

Tuttavia, è importante notare che le loro ultime tre visite a San Mamés in La Liga si sono concluse con meno di 2.5 gol. Solo il 30% delle loro partite di campionato in questa stagione ha prodotto lo stesso risultato, ma non hanno giocato altrettanto bene contro il Bilbao.

Nel frattempo, Los Leones hanno segnato solo 54 gol in tutta la stagione, con 32 di questi in casa a una media di 1.78 gol a partita. Non sono riusciti a segnare nel 17% delle loro partite casalinghe in questa stagione, e il 65% delle loro partite di La Liga ha avuto meno di due gol.

La squadra di Valverde è in una serie di sei partite di campionato con meno di 2.5 gol. Inoltre, quattro degli ultimi sei scontri diretti con il Barcellona sono terminati sotto i 2.5 gol.

Scommessa 1: Totali - Meno di 2.5 gol 2.40 con Lottomatica

Inseparabili a metà tempo

L'Atletico Bilbao è stato molto forte in casa questa stagione, con 11 vittorie, 6 pareggi e solo 1 sconfitta in campionato. Sono stati in svantaggio a metà tempo solo una volta in casa in tutta la stagione.

Valverde ha reso la sua squadra difficile da battere davanti ai loro tifosi, con l'unica sconfitta casalinga contro l'Atletico Madrid. Inoltre, solo il Rayo Vallecano è riuscito a condurre a metà tempo a San Mamés.

Pertanto, il Barcellona potrebbe avere difficoltà a prendere il vantaggio presto domenica sera, soprattutto perché il loro record in trasferta a metà tempo è misto, con 5 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte in campionato.

I visitatori non hanno perso contro il Bilbao nelle ultime 15 partite in tutte le competizioni. Inoltre, il Barcellona non è stato in svantaggio a metà tempo nelle ultime 18 sfide, quindi il primo tempo potrebbe finire in pareggio.

Scommessa 2: Primo tempo 1x2 - Pareggio 2.45 con Goldbet

Il Barcellona segnerà di nuovo due volte

Il Barcellona ha segnato 47 gol in 18 partite in trasferta in La Liga, il che significa che ha una media di circa 2.61 gol per partita in trasferta.

Interessante notare che hanno segnato due gol in otto delle loro 18 trasferte in questa stagione (44%).

Inoltre, il Barcellona ha segnato esattamente due volte in tre degli ultimi quattro incontri contro il Bilbao in tutte le competizioni. Pertanto, potrebbero ripetere quella performance nell'ultima giornata.