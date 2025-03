Ecco i pronostici per Athletic Bilbao-Roma: i nostri esperti si aspettano una gara ricca di gol, con entrambe le squadre a segno.

Athletic Bilbao-Roma: quote, contesto e formazioni

Migliori pronostici di Athletic Bilbao - Roma

Over 2.5 gol a 2.00 su Lottomatica

Roma 4+ tiri in porta a 2.15 su Goldbet

Goal a 1.91 su NetBet

Come arrivano le due squadre al match

La Roma ha ottenuto una vittoria per 2-1 nella gara d'andata, assicurandosi il successo con un gol al 90° minuto.

La squadra di Claudio Ranieri ha mantenuto una forma impressionante nell'ultimo periodo, rimanendo imbattuta per otto partite, tra cui sette vittorie.

Nell'ultimo weekend la Roma ha battuto l'Empoli 1-0 in Serie A, salendo al settimo posto in classifica.

Nel frattempo, la forma dell'Athletic Bilbao è calata, con i baschi a secco di vittorie nelle ultime tre partite.

Dopo la sconfitta nella gara d'andata coi giallorossi, il club allenato da Valverde ha pareggiato 1-1 in casa contro il Mallorca nell'ultima partita giocata nella Liga.

Probabili formazioni Athletic Bilbao-Roma

Athletic Bilbao : Agirrezabala, De Marcos, Paredes, Nunez, Berchiche, Jauregizar, De Galarreta, I.Williams, Gomez, N.Williams, Sancet

: Agirrezabala, De Marcos, Paredes, Nunez, Berchiche, Jauregizar, De Galarreta, I.Williams, Gomez, N.Williams, Sancet Roma: Svilar, N’Dicka, Mancini, Hummels, Angelino, Cristante, Pisilli, Rensch, Soule, Pellegrini, Dovbyk

Ci aspetta una partita con tante reti

Nella gara d'andata sono stati segnati tre gol. Quattro delle ultime cinque partite della Roma hanno visto almeno tre gol segnati e due di queste sono state giocate in Europa League.

In Serie A, la Roma ha segnato con una media di 1.5 gol a partita e ha subito una media di 1.1 gol, accumulando oltre 2.5 gol in totale.

Per quanto riguarda l'Athletic Bilbao, delle ultime 12 partite giocate dai baschi, otto si sono chiuse con tre o più gol segnati, incluso un 7-1 contro il Real Valladolid.

Durante questa stagione europea, la squadra spagnola ha segnato una media di 1.8 gol a partita e ha subito un gol per partita.

Scommessa 1: over 2,5 a 2.00 su Lottomatica

La Roma sfida la difesa dell'Athletic Bilbao

A causa di infortuni e squalifiche, sembra probabile che il Bilbao sarà senza i difensori titolari Daniel Vivian e Yeray Alvarez per questa partita di Europa League.

Questo offre alla Roma l'opportunità di poter attaccare la porta avversaria più facilmente.

Tuttavia, nella gara d'andata, la Roma ha comunque registrato cinque tiri in porta, anche con Vivian e Alvarez in campo.

Nelle ultime nove partite della Roma, i giallorossi sono riusciti a effettuare almeno quattro tiri in porta in ogni partita, a riprova del fatto che la squadra non ha problemi nel creare occasioni da goal..

Con la difesa dell'Athletic Bilbao indebolita da infortuni e squalifiche, i giallorossi potrebbero trovare facilmente la conclusione verso la loro porta.

In due delle ultime tre partite, la squadra di Ernesto Valverde ha subito almeno quattro tiri in porta in una partita. Pertanto, per la retroguardia basca si prospetta una sfida difficile.

Scommessa 2: Roma 4+ tiri in porta a 2.15 su GoldBet

Il clean sheet in questa partita è improbabile

Considerando le alte probabilità di vedere gol e tiri in porta in questa partita, un match che si concluda con entrambe le squadre a segno (goal) è uno scenario possibile.

Anche se la squadra di Ranieri ha ottenuto una serie impressionante di vittorie, ha comunque subito gol in tre delle ultime cinque partite.

Inoltre, in quattro delle ultime cinque partite dell'Athletic Bilbao, entrambe le squadre hanno segnato almeno una volta.

Questo è successo anche delle ultime tre partite di Europa League giocate entrambe le squadre.

In questa edizione della seconda competizione europea, la Roma ha segnato in media 1.5 gol a partita, mentre l'Athletic ha segnato 1.8, il che fa pensare ulteriormente che le due squadre andranno segno.

Scommessa 3: Goal a 1.91 su NetBet