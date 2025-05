Pronostici Atalanta - Roma: quote a confronto e analisi sfida di lunedì al Gewiss Stadium in Serie A.

In questa pagina i lettori possono trovare le quote e pronostici Atalanta - Roma con un'analisi del posticipo di Lunedì 12 Maggio.

Quote Atalanta - Roma

Quello tra gli uomini di Gasperini e gli 11 di Ranieri si preannuncia come un match tutto da seguire tra due squadre che soprattutto ultimamente hanno ritrovato la qualità e la costanza in campionato. A seguire un confronto delle quote del posticipo che sembrano dare come favorita la squadra di casa.

Ulteriori quote Atalanta - Roma, pronostici e tipologie di giocata possono essere consultati sui portali di scommesse. In più i lettori possono dare un'occhiata a

la nostra pagina con un elenco dei top siti scommesse con registrazione SPID

la nostra guida al codice promozionale Goldbet, bonus benvenuto e d iscrizione sul sito.

Pronostici Atalanta - Roma: quote e probabili formazioni

Quella di lunedì sera si preannuncia come una gara infuocata con due squadre che si affronteranno a viso aperto. A seguire alcuni dei pronostici Atalanta - Roma degli esperti di scommesse

Entrambe le squadre segnano - Sì 1.60 con Lottomatica

Gol esatti Roma - Uno 2.32 con NetBet

Marcatore in qualsiasi momento - Charles De Ketelaere3.45 con Goldbet

Prevediamo un pareggio 1-1.

La Nostra Analisi: Forma di Entrambe le Squadre

L'Atalanta ha superato una serie di quattro partite senza vittorie in Serie A ed è imbattuta nelle ultime quattro, posizionandosi solidamente nella corsa per un posto in Champions League. Con tre partite rimaste, è terza in classifica con 68 punti, cinque punti avanti alla Juventus e agli avversari di lunedì sera, la Roma. Una vittoria in questo scontro cruciale di lunedì garantirà quasi sicuramente il loro ritorno in Champions League per la quinta volta dal 2019.

Può sembrare facile sulla carta, ma la Roma è una squadra forte che ha superato le proprie difficoltà all'inizio della stagione per rimanere in corsa per l'Europa. Claudio Ranieri ha aiutato la Roma a riprendersi e a lottare per un piazzamento tra le prime quattro dopo aver assunto la guida come allenatore a novembre. Se i Giallorossi conquistano tre punti a Bergamo lunedì sera, rimarranno in corsa per la qualificazione alla Champions League.

Con poste alte per entrambe le squadre, si preannuncia uno scontro emozionante di fine stagione.

Probabili Formazioni Atalanta - Roma

Atalanta: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kossounou, Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta, Lookman, De Ketelaere, Retegui

Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kossounou, Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta, Lookman, De Ketelaere, Retegui Roma: Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Soule, Cristante, Kone, Pellegrini, Angelino, Shomurodov, Dovbyk

Gol Previsti da Entrambe le Parti

L'attacco dell'Atalanta è il secondo migliore in Serie A, dietro solo all'Inter, con 71 gol segnati. In casa, hanno segnato 32 gol con una media di 1,88 gol a partita. Il loro problema è la difesa: hanno subito 20 gol in casa, con una media di 1,18 a partita. Questo dà alla Roma una possibilità di segnare, anche se hanno avuto difficoltà a trovare la rete in questa stagione.

Entrambe le squadre hanno segnato negli ultimi sei scontri diretti al Gewiss Stadium, il che è un buon segno per gli uomini di Ranieri. Infatti, entrambe le squadre hanno segnato in tre degli ultimi quattro scontri in qualsiasi sede. Inoltre, il 65% delle partite casalinghe dell'Atalanta in campionato quest'anno si è concluso con lo stesso esito. Pertanto, è probabile che entrambe le squadre segnino in questa partita secondo i nostri pronostici Atalanta - Roma.

Le Difficoltà in Trasferta della Roma

Entrambe le squadre segnano- Sì 1.60 con Lottomatica

La Roma ha avuto difficoltà a segnare gol in trasferta. Dei loro 50 gol in questa stagione, solo 16 sono arrivati in 17 partite fuori casa. Questa è una media di 0,94 gol a partita. Tuttavia, a causa della debole difesa della squadra di casa, è probabile che segnino una volta. Infatti, hanno segnato esattamente un gol in 10 di quelle 17 partite fuori casa (59%), e attualmente sono in una serie di nove trasferte consecutive con un solo gol.

Guardando alle loro recenti visite al Gewiss Stadium, hanno segnato esattamente una volta in ciascuna delle loro ultime due trasferte. Tuttavia, entrambe si sono concluse con una sconfitta.

Charles De Ketelaere a Segno

Gol esatti Roma - Uno 2.32 con NetBet

Ademola Lookman e Mateo Retegui hanno segnato il maggior numero di gol in Serie A quest'anno. Insieme, rappresentano il 54% dei gol della Dea. Tuttavia, Charles De Ketelaere si distingue come un forte candidato per segnare contro la Roma lunedì. Ha segnato sette volte in Serie A questa stagione, che è il 10% dei gol totali dell'Atalanta in campionato. È la scelta preferita dei pronostici Atalanta - Roma per segnare grazie alla doppietta realizzata nell'ultima partita contro il Monza.

Inoltre, ha segnato due gol in due minuti nella vittoria per 2-1 della scorsa stagione contro la Roma, aiutando l'Atalanta a portare a casa i tre punti.

Marcatore in qualsiasi momento - Charles De Ketelaere 3.45 con Goldbet