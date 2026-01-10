Pronostici Atalanta - Torino: orobici a caccia del tris

I nostri esperti prevedono tre punti per lˈAtalanta contro il Torino dopo un vantaggio orobico al duplice fischio e al massimo tre reti.

Migliori pronostici di Atalanta - Torino

Ecco qualche spunto per le scommesse su Atalanta - Torino con le quote dei mercati esplorati dai nostri esperti:

Under 2.5 casa + Under 1.5 ospite a quota 1.70 su bet365

2 + Under 3.5 a quota 2.34 su William Hill

1° tempo/finale 1/1 + Under 3.5 a quota 3.75 su Lottomatica

Alla New Balance Arena, i nostri esperti si aspettano lˈAtalanta in vantaggio contro il Torino fin dal primo tempo, non più di tre marcature – di cui non più di due degli orobici.

Quote Atalanta - Torino

Atalanta - Torino bet365 William Hill Lottomatica Under 2.5 casa + Under 1.5 ospite 1.70 1.59 1.65 2 + Under 3.5 2.35 2.34 2.30 1° tempo/finale 1/1 + Under 3.5 3.80 3.70 3.75

I bookmaker vedono lˈAtalanta nettamente favorita contro Torino, ma i nostri esperti hanno esplorato anche altri mercati.

Come arrivano gli orobici e i granata al match

L'Atalanta riceve il Torino a tre giorni dal 2-0 a Bologna di mercoledì sera. Al Dall'Ara gli uomini di Raffaele Palladino hanno collezionato il quarto successo in cinque giornate e il quinto in sette turni. Archiviato lo 0-1 contro la battistrada Inter, gli orobici erano tornati al successo con l'1-0 contro la Roma.

Il Torino invece è reduce dall'1-2 di mercoledì contro l'Udinese, il secondo in due gare casalinghe dopo quello contro il Cagliari. E che è arrivato a tre giorni dal 3-0 a Verona contro la terzultima. Appaiono quindi lontani i successi a "corto muso" contro Cremonese e Sassuolo arrivati sotto Natale.

Probabili formazioni di Atalanta - Torino

Atalanta: Carnesecchi, Scalvini, Hien, Djimsiti, Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere, Pasalic, Krstovic

Carnesecchi, Scalvini, Hien, Djimsiti, Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere, Pasalic, Krstovic Torino: Paleari, Ismajli, Maripan, Coco, Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Aboukhlal, Simeone, Zapata

Vedremo al massimo due firme dellˈAtalanta e non più di uno del Torino?

Nelle più recenti cinque uscite in Serie A, il Torino ha segnato più di una volta solo nel 3-0 di Verona. Un successo quello contro la terzultima arrivato a cavallo fra gli 1-2 davanti al proprio pubblico contro Cagliari e Udinese. Prima di Natale, e dopo il 2-3 contro il Milan all'Immacolata, i granata avevano collezionato gli 1-0 contro Cremonese e Sassuolo.

Inoltre, l'Atalanta non sigla più di due reti dal 3-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino del 21 settembre. E fra il 2-0 contro la Fiorentina allora fanalino di coda e quello a Bologna di mercoledì non ha superato quota un gol nemmeno contro altre squadre in piena lotta salvezza come Hellas Verona e Genoa. Dopo l'1-0 sul campo del "Grifone" la "Dea" aveva registrato prima lo 0-1 contro l'Inter e l'altro successo a "corto muso" contro la Roma.

Per questi motivi, la combo Under 2.5 casa + Under 1.5 ospite rientra fra quelle realistiche nella sfida fra Atalanta e Torino.

Scommessa 1: Under 2.5 casa + Under 1.5 ospite a quota 1.70 su bet365

Unˈaltra vittoria per la "Dea" e al massimo tre marcature?

Dopo l'1-3 a Verona del 6 dicembre, nelle ultime cinque partite in Serie A dell'Atalanta si sono visti meno di quattro gol. E prima dell'unica battuta d'arresto, lo 0-1 contro l'Inter, la "Dea" si era imposta per 2-1 contro il Cagliari e per 1-0 a Genova. Sarebbero seguiti nel 2026 l'altro 1-0 contro la Roma e mercoledì il 2-0 a Bologna.

Sempre mercoledì il Torino contro l'Atalanta ha incassato il secondo 1-2 casalingo consecutivo dopo contro il Cagliari che aveva chiuso lo scorso anno. Dunque, la squadra di Marco Baroni nelle ultime tre giornate non ha perso esclusivamente nel 3-0 contro l'Hellas Verona terzultimo in graduatoria.

Tutto sommato, la combo 1 + Under 3.5 è plausibile nell'incontro alla New Balance Arena.

Scommessa 2: 2 + Under 3.5 a quota 2.34 su William Hill

LˈAtalanta giungerà al duplice fischio in vantaggio anche contro il Torino?

Nel 2-0 di mercoledì a Bologna con una rete per tempo, l'Atalanta aveva chiuso il primo tempo in vantaggio per la terza volta in cinque giornate. Oltreché nello 0-1 contro l'Inter non era avvenuto solo nell'1-0 del 21 dicembre sul campo del Genoa. Nel 2-1 contro il Cagliari e nell'1-0 contro la Roma, invece, come al Dall'Ara la "Dea" aveva sbloccato il risultato nel primo tempo.

Il Torino nelle ultime quattro giornate era giunto in vantaggio all'intervallo solo nel 3-0 di Verona arrivato dopo due 2-0 reti nella ripresa. A ridosso di Natale, i granata avevano chiuso il primo tempo sullo 0-0 in casa del Sassuolo e sull'1-1 contro il Cagliari. Poi, contro l'Udinese tutte le marcature sarebbero arrivate dal 46' in poi.

Tutto sommato, la combo 1° tempo/finale 1/1 + Under 3.5 è da tenere d'occhio nella sfida fra Atalanta e Torino.