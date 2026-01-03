I nostri esperti si aspettano al massimo tre reti firmate sia dall'Atalanta che dalla Roma e quantomeno una nel secondo tempo.

Pronostici Atalanta - Roma con il ritorno di Gasperini

Migliori pronostici di Atalanta - Roma

Di seguito alcuni per le scommesse su Atalanta - Roma con le quote dei mercati analizzati dai nostri esperti:

Multigol 2° tempo 1-2 a quota 1.55 su Goldbet

Under 1.5 casa + Under 2.5 ospite – Sì a quota 1.67 su William Hill

Goal a quota 1.75 su Lottomatica

In Atalanta - Roma, i nostri esperti prevedono quantomeno una marcatura per squadra e almeno una nella ripresa – ma al massimo un gol della "Dea" e non più di due degli ospiti.

Quote Atalanta - Roma

I bookmaker vedono l'Atalanta favorita nell'anticipo contro la Roma, ma i nostri esperti hanno esplorato altri mercati.

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

La nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

La nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Come arrivano gli orobici e i giallorossi al match

L'Atalanta riceve la Roma a sei giorni dallo 0-1 contro l'Inter. Seppur di misura, la battistrada ha così inflitto agli uomini di Raffaele Palladino la seconda sconfitta in quattro turni. Dopo l'1-3 a Verona, gli orobici si erano rialzati grazie al 2-1 contro il Cagliari e l'1-0 a Genova.

I giallorossi guidati dal grande ex Gian Piero Gasperini giungono alla New Balance Arena a sei giorni dal 3-1 contro il Genoa. Con l'1-2 sul campo della Juventus, nella finora ultima trasferta, la Roma aveva incassato la terza sconfitta in quattro turni. L'1-0 contro il Como aveva infatti riportato i tre punti, dopo gli 0-1 contro il Napoli e a Como poi.

Probabili formazioni di Atalanta - Roma

Atalanta: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Zalewski, Ederson, De Roon, Bernasconi, De Ketelaere, Pasalic, Scamacca

Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Zalewski, Ederson, De Roon, Bernasconi, De Ketelaere, Pasalic, Scamacca Roma: Svilar, Mancini, Ziolkowski, Hermoso, Celik, Cristante, Koné, Wesley, Soulé, Dybala, Ferguson

Nella ripresa di Atalanta - Roma ci saranno una o due marcature?

Con lo 0-1 contro l'Inter di domenica sono sette le partite consecutive dell'Atalanta in Serie A con una o due reti dopo l'intervallo. E in tre delle sei sotto la guida di Raffaele Palladino – quelle contro Napoli, Fiorentina e Genoa – la "Dea" aveva vinto il secondo tempo per 1-0. A Verona e contro il Cagliari, invece, si era visto un gol per parte.

La Roma, nella sua finora ultima trasferta, aveva incassato l'1-2 contro la Juventus dopo essere giunta al duplice fischio in svantaggio e nonostante un pari nella ripresa. Poi, nel 3-1 contro il Genoa di lunedì, hanno subìto un gol nella ripresa come era accaduto a inizio dicembre nello 0-1 a Cagliari. Otto giorni prima, viceversa, i giallorossi avevano siglato l'1-0 finale contro il Como nella ripresa.

Considerando questi dati, il segno Multigol 2° tempo 1-2 rientra fra quelli realistici nella gara fra Atalanta e Roma.

Scommessa 1: Multigol 2° tempo 1-2 a quota 1.55 su Goldbet

Vedremo al massimo un gol degli orobici e non più di due giallorossi?

Nel 3-1 contro il Genoa quartultimo in classifica, la Roma ha timbrato più di due volte il cartellino per la seconda volta in 17 turni di Serie A. Dopo il primo successo dei giallorossi con questo punteggio, quello a Cremona del 23 novembre, avevano incassato gli 0-1 contro Napoli e Cagliari. Poi, gli uomini del grande ex Gasperini avevano visto l'1-0 contro il Como e il 2-1 allo Stadium contro una Juventus ora quinta in classifica.

Invece l'Atalanta, per esempio, nelle ultime sei gare di campionato ha insaccato più di una volta solo nel 2-0 contro la Fiorentina e nel 2-1 contro il Cagliari. E questi successi si erano alternati agli 1-3 in trasferta contro il Napoli al debutto di Palladino e a Verona. Il 2025 si sarebbe poi chiuso con l'1-0 a Genova e lo 0-1 contro l'Inter.

Tutto sommato, il mercato Under 1.5 casa + Under 2.5 ospite – Sì è da tenere d'occhio in vista dell'incontro alla New Balance Arena.

Scommessa 2: Under 1.5 casa + Under 2.5 ospite – Sì a quota 1.67 su William Hill

Dunque, segneranno sia Atalanta che Roma?

A eccezione del 2-0 contro la Fiorentina fanalino di coda, per esempio, tutti i primi quattro incontri dell'Atalanta con Palladino avevano visto gol di entrambe le squadre. Dopo gli 1-3 a Napoli e a Verona, la "Dea" era tornata al successo con il 2-1 contro il Cagliari. Poi, avrebbero bissato con l'1-0 sul campo del Genoa prima dello 0-1 contro la capolista Inter di domenica.

Dal canto suo, la Roma giunge a Bergamo a sei giorni dal 3-1 contro il Genoa. In due delle sue finora ultime tre trasferte dei giallorosse, inoltre, avevano insaccato entrambe le squadre. E lo 0-1 di Cagliari era arrivato a cavallo fra il primo 3-1 contro la Cremonese e l'1-2 contro la Juventus.

Per questi motivi, il segno Goal è uno di quelli plausibili nella sfida fra Atalanta e Roma.

Scommessa 3: Goal a quota 1.75 su Lottomatica

+