Pronostici Atalanta-Lazio: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Né l'Atalanta né la Lazio arrivano in buona forma alla sfida di questo weekend: lo scenario del match

Pronostico Atalanta - Lazio: quote, probabili formazioni e scenario

Atalanta e Lazio dovrebbero pareggiare 1-1.

Come arrivano le due squadre al match

Sia l'Atalanta che la Lazio hanno impressionato a tratti in questa stagione, ma gli ultimi mesi sono stati difficili per entrambe. I padroni di casa hanno perso le ultime due partite e ne hanno vinte solo tre su dodici in tutte le competizioni. Anche la loro forma casalinga è calata visto che non vincono a Bergamo da fine gennaio.

Gli ospiti, invece, forse stanchi per le fatiche in Europa League, sono in crisi. La squadra di Marco Baroni non vince da quattro partite e ha ottenuto i tre punti solo una volta nelle ultime sei. Si presentano a questo scontro al settimo posto e con una differenza reti significativamente peggiore rispetto a quelle delle squadre sopra di loro.

Probabili formazioni: Atalanta - Lazio

Atalanta: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta, De Ketelaere, Lookman, Retegui

Lazio: Provedel, Hysaj, Gigot, Romagnoli, Marusic, Dele-Bashiru, Rovella, Isaksen, Pedro, Zaccagni, Dia

Lazio in difficoltà in difesa

L'Atalanta ha segnato solo due gol negli ultimi 450 minuti in casa, ma affronta una squadra che fatica a mantenere la porta inviolata in questo momento. Gian Piero Gasperini ha visto la sua squadra segnare quattro gol alla Juventus all'inizio del mese ma anche alle sconfitte contro Inter e Fiorentina. Il rendimento del club bergamasco è diventato un po' un enigma.

Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca sono fermi ai box ormai da tempo, mentre Odilon Kossounou e Stefan Posch potrebbero non essere in forma in tempo per questo scontro. La Lazio, invece, sarà senza lo squalificato Matteo Guendouzi, con Fisayo Dele-Bashiru che potrebbe tornare nell'undici titolare. Lo scenario della partita porta a pensare, per i pronostici Atalanta - Lazio, che entrambe le squadre possano andare a segno.

L'Atalanta è capace di segnare quando è in forma, e la difesa dei Biancocelesti dovrebbe offrire occasioni. Gli uomini di Baroni hanno mantenuto la porta inviolata solo due volte nelle ultime 16 partite, anche se hanno segnato in 12 di queste. Entrambe le squadre hanno segnato in 20 delle 30 partite di campionato della Lazio nel 2024/25.

Lookman può colpire i biancocelesti

La stagione di Ademola Lookman si è sviluppata con un impressionante bottino di 12 gol e 3 assist in 19 partite di Serie A all'inizio della stagione. Tuttavia, un infortunio e una polemica con Gasperini dopo l'eliminazione dalla Champions League ne hanno rallentato il rendimento Ora, però, l'attaccante nigeriano sta ritrovando la sua vena realizzativa.

Dopo aver segnato due gol nella sua prima partita di campionato al ritorno dall'infortunio contro l'Empoli, Lookman ha trovato la via della rete anche contro la Juventus il mese scorso. Sarà ansioso di tornare a segnare davanti ai tifosi di casa.

Mateo Retegui è un'altra minaccia per l'Atalanta, mentre il miglior marcatore della Lazio ora è probabilmente Mattia Zaccagni in assenza di Taty Castellanos, che potrebbe comunque tornare questo weekend, e sarebbe una buona notizia per Marco Baroni.

Si prospetta un inizio di partita cauto

Il dato dei tempi in cui vengono segnati i gol - a favore e contro - di Atalanta e Lazio è interessante da analizzare. L'Atalanta ha segnato e subito esattamente lo stesso numero di gol nei primi tempi come nei secondi tempi (46). La Lazio, invece, ha una storia molto diversa - visto che nei secondi tempi hanno visto 17 gol in più.

I padroni di casa hanno segnato più gol tra il 46° e il 60° minuto rispetto a qualsiasi altro segmento di 15 minuti. Gli ospiti? Il loro miglior periodo per i gol è tra il 76° e il 90°, ma è anche il momento in cui ne concedono di più.

Con entrambe le squadre in forma non ottimale, e punti importanti in palio nella corsa al terzo posto, potremmo vedere un inizio cauto al Gewiss Stadium. Tuttavia, man mano che la partita procede le squadre saranno portate a sbilanciarsi, e questo dovrebbe creare spazio per occasioni da gol.

