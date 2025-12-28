Ci attende un compito arduo, ma scommettiamo sui Nerazzurri per questa partita. Hanno avuto il sopravvento sull'Atalanta per molto tempo.

Pronostici Atalanta - Inter: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Atalanta - Inter

Inter vincente a quota 2.05 su Goldbet

Goal (GG) a quota 1.61 su William Hill

Lautaro Martínez marcatore in qualsiasi momento a quota 2.45 su Lottomatica

Quote Atalanta - Inter

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Atalanta 1-2 Inter

Pronostico marcatore: Atalanta – Gianluca Scamacca; Inter – Lautaro Martínez, Marcus Thuram

L'Atalanta ha ritrovato la sua forma ultimamente, mettendo finalmente fine a un inizio di stagione problematico. Dopo aver vinto solo quattro delle prime 15 partite in tutte le competizioni, gli uomini di Raffaele Palladino hanno vinto sei delle ultime sette partite. Le vittorie su Cagliari e Genoa nelle loro più recenti partite di Serie A li hanno portati al nono posto. Il trionfo contro il Chelsea è stato un ulteriore stimolo.

L'Inter, nel frattempo, ha avuto una stagione interessante. Non sono stati dominanti come nelle stagioni precedenti. Tuttavia, sono ancora in cima alla classifica e hanno segnato molti gol. La battuta d'arresto della Supercoppa Italiana della scorsa settimana contro il Bologna è stata un campanello d'allarme, e l'Atalanta potrebbe pagarne le conseguenze.

Probabili formazioni Atalanta - Inter

Atalanta: Carnesecchi, de Roon, Kolasinac, Hien, Zappacosta, Ederson, Musah, Bernasconi, De Ketelaere, Maldini, Scamacca

Inter: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Zielinski, Calhanoglu, Dimarco, Martínez, Thuram

I capolista pronti a trionfar

L'Atalanta ospita l'Inter questa settimana, ma con diverse assenze. Ademola Lookman e Odilon Kossounou sono via per la Coppa d'Africa. Nel frattempo, Berat Djimsiti e Raoul Bellanova sono fuori per infortunio. Anche con il vantaggio casalingo, avranno un periodo difficile contro i Nerazzurri.

Anche l'Inter non è al completo. Giocatori come Francesco Acerbi, Denzel Dumfries e Matteo Darmian sono destinati a saltare la partita. La differenza chiave è che la squadra di Cristian Chivu ha una maggiore profondità, quindi probabilmente riuscirà a far fronte meglio. Hanno anche vinto 12 delle ultime 14 partite di campionato, fallendo solo una volta nel segnare in tutta la stagione.

Il loro recente record contro l'Atalanta è anche un fattore importante. L'Inter ha vinto otto partite di fila contro l'Atalanta e rimane imbattuta negli ultimi 15 incontri. Il Biscione ha segnato 12 gol senza subirne negli ultimi quattro scontri. La fiducia sarà alta mentre si recano alla New Balance Arena.

Scommessa 1: Inter vincente a quota 2.05 su Goldbet

L'Atalanta mette alla prova la difesa dell'Inter

Nonostante l'impressionante record dell'Inter in questa stagione, non sono affatto impenetrabili. Questo dovrebbe dare speranza ai padroni di casa mentre cercano di porre fine alla loro lunga serie senza vittorie contro la squadra milanese. Squadre come Bologna, Genoa, Liverpool, Venezia, Atlético e AC Milan hanno tutte trovato la rete contro l'Inter di recente. Ci sono opportunità per abbatterli.

È probabile che la squadra ospite trovi la rete. Solo AC Milan e i Reds li hanno tenuti a secco in questa stagione, e l'Atalanta non ha il miglior record difensivo. In questa stagione, il 63% delle partite de La Dea è terminato con entrambe le squadre a segno. Questo sembra destinato a continuare questo fine settimana.

Scommessa 2: Goal (GG) a quota 1.61 su William Hill

Quel Martínez colpisce ancora

C'è solo una scelta logica quando si tratta di scegliere un marcatore in qualsiasi momento in Serie A in questo momento. Lautaro Martínez è in testa per il premio Capocannoniere. Ha 15 gol e assist in 23 partite in tutte le competizioni. Sei di questi sono arrivati nelle sue ultime cinque partite di Serie A.

Mentre giocatori come Marcus Thuram e Gianluca Scamacca hanno mostrato una forma recente, Martínez è il principale pericolo. Il ventottenne è una spina nel fianco per qualsiasi difesa.

L'Atalanta ne ha abbastanza dell'attaccante argentino. Ha segnato nella vittoria per 2-0 della scorsa stagione contro di loro e ha trovato la rete in sette dei suoi incontri con Gli Orobici. Martínez ha contribuito con 10 gol o assist in 14 partite contro di loro in totale. Sarà fiducioso di farlo di nuovo.