Arsenal vs Paris Saint-Germain

I nostri esperti pronosticano una vittoria dell'Arsenal e i "Gunners" in gol per primi in questa semifinale.

Le semifinali di Champions League cominciano con la sfida all'Emirates Stadion tra Arsenal e Psg, che si giocano un posto per la finalissima del 30 maggio. In questo articolo quote e pronostici del match.

Quote Arsenal-PSG

Pronostici Arsenal-Psg: quote, scenario e probabili formazioni

Migliori pronostici di Arsenal-Psg

1 a quota 2.10 su Lottomatica

Segna per primo squadra casa (Arsenal) a 1.68 su Goldbet

Over 2.5 a 1.90 su Sisal

Secondo i pronostici dei nostri esperti l'Arsenal vincerà 2-1 contro il PSG.

Come arrivano le due squadre al match

L'Arsenal ha facilmente sconfitto il Real Madrid nei quarti di finale della UEFA Champions League, vincendo complessivamente 5-1, con tanto di successo per 3-0 in casa.

Da quando i "Gunners" si sono qualificati per le semifinali, hanno prima dominato sull'Ipswich segnando quattro volte per poi pareggiare l'ultima partita all'Emirates 2-2 contro il Crystal Palace.

Nel frattempo, il PSG ha vinto comodamente la Ligue 1 e attualmente vanta un vantaggio di 23 punti dalla seconda classifica. Tuttavia, il Nizza ha posto fine alla serie di imbattibilità in campionato della squadra di Luis Enrique con una vittoria per 3-1 nell'ultima partita.

I parigini hanno superato di poco l'Aston Villa 5-4 complessivamente nei quarti di finale di Champions, e ora vogliono qualificarsi per la finalissima.

Probabili formazioni

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Merino, Rice, Odegaard, Martinelli, Trossard, Saka

Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Merino, Rice, Odegaard, Martinelli, Trossard, Saka Psg: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia

Arsenal favorito per la gara d'andata

Quando queste squadre si sono affrontate all'inizio di questa stagione in Champions League, l'Arsenal si è imposto con una vittoria per 2-0 all'Emirates.

La squadra di Mikel Arteta è attualmente su una striscia di 12 partite senza sconfitte, con due grandi vittorie sul Real Madrid e in questa Champions League ha perso solo una volta, nella fase campionato.

Nel frattempo, la striscia di imbattibilità del PSG in Ligue 1 è recentemente terminata, e ora la squadra di Luis Enrique è reduce da due sconfitte nelle ultime quattro partite in tutte le competizioni. I parigini hanno anche perso 3-2 contro l'Aston Villa l'ultima volta che ha visitato l'Inghilterra e non hanno mai battuto l'Arsenal nelle sei volte che si sono affrontati.

I Gunners sono imbattuti in casa in Champions League, avendo vinto tutte e quattro le partite della fase campionato oltre che le due ad eliminazione diretta.

Scommessa 1: 1 a quota 2.10 su Lottomatica

La squadra di Arteta tende a sbloccare le partite

I "Gunners" vorranno partire sin da subito forte in casa. Il loro record europeo all'Emirates questa stagione è stato esemplare. Hanno vinto cinque partite e ne hanno pareggiata una con uno score complessivo di 14-2.

L'Arsenal ha segnato il primo gol in ciascuna delle ultime nove partite giocate in tutte le competizioni e in 34 diverse occasioni complessive di i questa stagione.

I "Gunners" sono stati i primi a segnare quando hanno giocato contro il PSG in ottobre, e hanno segnato per primi in 9 delle 12 partite di Champions League di questa stagione.

Nell'ultima partita del PSG contro il Nizza, in cui hanno perso 1-3, i parigini hanno subito il primo gol, circostanza accaduta anche in due delle ultime quattro partite di Champions League. Inoltre, il PSG ha subito gol per primo in sei partite di questa Champions League.

Scommessa 2: Segna per primo squadra casa (Arsenal) a 1.68 su Goldbet

Partita da tanti gol all'Emirates

Finora questa stagione in Champions League, l'Arsenal ha la seconda media più alta di gol segnati per partita con 2.5, solo dietro al Barcellona e davanti al Psg, la cui media è 2.1.

I dati dicono che le ultime otto partite di Champions League dell'Arsenal si sono chiuse con più di due reti segnate.

Similmente ai loro avversari, anche quattro delle ultime cinque partite del PSG sono terminate con più di due gol segnati. Le due partite dei quarti di finale contro l'Aston Villa hanno visto un totale di nove gol con un dato sui gol attesi (xG) di 6.43.

Entrambe le squadre hanno segnato esattamente 30 gol in Champions League questa stagione. Tutto ciò significa che possiamo aspettarci tanti gol anche in questa sfida.

Scommessa 3: Over 2.5 a 1.90 su Sisal