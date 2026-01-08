Pronostici Arsenal - Liverpool: terzo pareggio negli ultimi quattro scontri

L'Arsenal si è portato a sei punti di vantaggio in testa all'EPL dopo aver vinto a Bournemouth. Il Liverpool si dirige verso la capitale con l'obiettivo di consolidare un posto tra le prime quattro.

Pronostici Arsenal - Liverpool: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Arsenal - Liverpool

Pareggio o Liverpool (Doppia Chance) a quota 2.30 con Lottomatica

Entrambe le squadre segnano (Sì) a quota 1.77 con Goldbet

Oltre 3.5 gol a quota 2.62 con Netbet

Quote Arsenal vs Liverpool

Arsenal vs Liverpool Lottomatica Goldbet William Hill Arsenal 1.80 1.80 1.60 Pareggio 4.20 4.20 4.20 Liverpool 5.00 5.00 5.20

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal 2-2 Liverpool

Pronostico marcatore: Arsenal - Gyökeres, Saka ; Liverpool - Ekitike, Wirtz

I Gunners hanno lottato duramente per assicurarsi la loro ultima vittoria per 3-1 in EPL a Bournemouth. Il centrocampista Declan Rice ha segnato una doppietta nel secondo tempo per garantire la vittoria. Fortunatamente per Mikel Arteta, molti dei suoi giocatori si sono ripresi dagli infortuni. Solo Max Dowman e Cristhian Mosquera sono indisponibili, con Riccardo Calafiori in dubbio per questa partita.

L'Arsenal ha vinto solo 11 degli ultimi 46 incontri competitivi con il Liverpool. Infatti, i Gunners hanno vinto solo una delle ultime otto sfide con i Reds.

Il Liverpool sembrava in corsa per un'altra vittoria in trasferta combattuta a Fulham prima delle eroiche dell'ultimo minuto di Harrison Reed. I Reds sono ancora al quarto posto, tre punti dietro al Chelsea, quinto in classifica.

La lista degli infortunati di Arne Slot ad Anfield è attualmente molto più lunga di quella di Arteta. Isak, Gomez, Endo e Leoni sono assenti, con Salah impegnato in Coppa d'Africa con l'Egitto.

Probabili formazioni Arsenal - Liverpool

Arsenal:Raya, Hincapié, Timber, Saliba, Gabriel, Rice, Zubimendi, Ødegaard, Trossard, Saka, Gyökeres

Liverpool:Alisson, Bradley, Robertson, van Dijk, Konaté, Gravenberch, Szoboszlai, Gakpo, Wirtz, Ekitike

Scommettere audacemente contro i capolista

Con l'Arsenal a sei punti di vantaggio in cima alla classifica della Premier League, sembra strano considerare di scommettere contro i Gunners. Tuttavia, c'è valore nel puntare sul pareggio/Liverpool nel mercato Doppia Chance.

Come detto, l'Arsenal ha vinto solo il 24% degli ultimi 46 incontri con il Liverpool. Inoltre, ci sono segni che Arne Slot abbia arrestato la discesa dei Reds nelle ultime settimane. Il Liverpool ha raccolto 11 punti nelle ultime cinque partite.

Un pareggio non sarebbe necessariamente un cattivo risultato per l'Arsenal. Manterrebbe il Liverpool a 14 punti di distanza con più di metà stagione giocata. Lo scenario peggiore sarebbe che il vantaggio dell'Arsenal sul Man City si riduca a quattro punti, il che è comunque ragionevole.

Con una probabilità del 43,48% di puntare su un pareggio o una vittoria in trasferta, questa offre più valore rispetto a puntare ciecamente sui Gunners.

Scommessa 1: Pareggio o Liverpool (Doppia Chance) a quota 2.30 con Lottomatica

Grande valore per entrambe le squadre a segno

Esaminando i dati storici, le quote su entrambe le squadre a segno in questa partita offrono un valore immenso. Infatti, questa è comodamente la scommessa di valore su questo trio di pronostici Arsenal - Liverpool di questa settimana.

Entrambe le squadre hanno segnato nel 70% degli ultimi 46 incontri competitivi. L'Arsenal ha mantenuto la porta inviolata solo nel 13% di quelle partite.

Sebbene sia importante riconoscere il solido record difensivo dell'Arsenal in casa, entrambe le squadre hanno segnato nel 50% delle loro partite casalinghe. Il Liverpool ha anche segnato una media di 1,70 gol per partita in trasferta in questa stagione. Pertanto, non è sorprendente poter puntare su entrambe le squadre a segno con una probabilità di solo il 56,50%.

Scommessa 2: Entrambe le squadre segnano (Sì) a quota 1.77 con Goldbet

Puntare su quattro o più gol

Quattro degli ultimi otto incontri di EPL tra Arsenal e Liverpool all'Emirates Stadium hanno visto quattro o più gol. I Gunners hanno segnato nove gol nelle ultime tre partite di EPL, e il Liverpool ha segnato quattro volte nelle ultime tre partite di campionato. Storicamente, il 43% degli ultimi 46 incontri competitivi ha visto quattro o più gol.

I mercati delle scommesse attualmente suggeriscono che ci sia solo il 38,17% di possibilità che accada giovedì sera. Questo tiene conto della recente difficoltà offensiva del Liverpool, ma hanno comunque segnato due gol a Fulham lo scorso weekend. Il ritorno di Hugo Ekitike per la partita di giovedì dovrebbe anche dare ai Reds un punto di riferimento maggiore.