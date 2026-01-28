Il nostro esperto di scommesse si aspetta che l'Arsenal si riprenda con forza contro il Kairat Almaty e concluda la fase a gironi in bellezza.

Pronostici Arsenal - Kairat Almaty: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Arsenal - Kairat Almaty

Handicap 0-2: Arsenal vincente con handicap -2 a quota 1.46 su Goldbet

Over/Under: Over 3.5 gol a quota 1.52 su William Hill

Marcatore in qualsiasi momento: Eberechi Eze a quota 1.85 su Lottomatica

Quote Arsenal - Kairat Almaty

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal 5-0 Kairat Almaty

Pronostico marcatore: Arsenal – Eberechi Eze, Noni Madueke, Viktor Gyökeres x2, Gabriel Martinelli

L'Arsenal arriva a questo incontro dopo una deludente sconfitta casalinga contro il Manchester United in Premier League domenica. Questo risultato ha segnato la prima sconfitta del club nel loro stadio di casa in tutte le competizioni di questa stagione. Va detto che la prestazione della squadra è stata al di sotto degli standard richiesti per una sfida al titolo.

Nonostante questo contrattempo, gli uomini di Mikel Arteta rimangono in cima alla classifica del campionato, anche se il loro vantaggio si è ridotto a quattro punti. Fortunatamente, i londinesi del nord possono concentrarsi sulla Champions League, una competizione in cui rimangono imbattuti sia in casa che in trasferta.

Con un record perfetto di 21 punti in sette partite, l'Arsenal si è già qualificato per gli ottavi di finale della competizione. In quest'ultima partita della fase a gironi, i Gunners si contenderanno il primo posto con il Bayern Monaco.

Il Kairat Almaty occupa attualmente il 36º posto. Ha vinto la Premier League kazaka con un margine di due punti in ottobre. Tuttavia, da allora ha partecipato solo a partite europee e amichevoli per mantenere la forma fisica.

Di conseguenza, le loro prestazioni in questa competizione sono state scarse. Devono viaggiare verso il nord di Londra, dove i loro tifosi si aspettano una forte risposta alla sconfitta del weekend.

Probabili formazioni Arsenal - Kairat Almaty

Arsenal: Kepa, White, Mosquera, Hincapié, Lewis-Skelly, Norgaard, Eze, Havertz, Madueke, Martinelli, Gyökeres

Kairat Almaty:Anarbekov, Tapalov, Martynovich, Sorokin, Machado Mata, Glazer, Kasabulat, Mrynskiy, Jorginho, Gromyko, Edmilson Santos

Dominio casalingo atteso

La squadra di casa sarà arrabbiata dopo la loro prima sconfitta all'Emirates Stadium nel weekend. Non c'è dubbio che Arteta si aspetterà prestazioni di rilievo dalla squadra che metterà in campo mercoledì sera. È un'opportunità per i giocatori di mettersi in mostra per il resto della stagione.

Di conseguenza, i Gunners potrebbero giocare con forza in questo scontro. Vale la pena notare che i londinesi del nord erano in una serie di 12 partite senza sconfitta in tutte le competizioni prima del risultato del weekend. Inoltre, sono ancora l'unica squadra a vantare un record del 100% in UCL.

Nel frattempo, gli uomini di Rafael Urazbakhtin non hanno ancora vinto una partita in questa competizione, perdendo sei delle loro sette partite. Il loro unico punto della campagna è arrivato in un pareggio a reti inviolate con il Pafos. Tuttavia, dopo aver perso tutte e tre le partite in trasferta in questa competizione e con la loro ultima vittoria risalente a metà ottobre in tutte le competizioni, il Kairat sta affrontando una sfida estremamente difficile.

Scommessa 1: Handicap 0-2: Arsenal vincente con handicap -2 a quota 1.46 su Goldbet

Pioggia di gol

Sebbene l'Arsenal sia stato criticato per una presunta mancanza di creatività nell'ultimo terzo, è stato prolifico in Champions League. Ha segnato 20 gol in sette partite, a pari merito con Bayern e PSG per il maggior numero di gol. I Gunners attualmente hanno una media di tre gol per partita casalinga in questa competizione.

L'Arsenal ha segnato esattamente tre gol in ciascuna delle ultime quattro partite di Champions League. Cinque delle loro sette partite hanno visto più di due gol nel giorno. Nel frattempo, i visitatori hanno subito 19 gol nelle loro sette partite, il che equivale a una media di 2,71 gol per partita.

Questa vulnerabilità difensiva è ulteriormente evidenziata dai nove gol subiti durante le loro tre trasferte. Simile all'Arsenal, cinque delle sette partite del Kairat hanno visto più di due gol.

Scommessa 2: Over/Under: Over 3.5 gol a quota 1.52 su William Hill

Un'opportunità per brillare

Da quando ha segnato una tripletta nel derby del nord di Londra, il tempo di gioco di Eberechi Eze è stato limitato. Arteta ha scelto di schierare Martin Ødegaard nel ruolo di centrocampista offensivo invece di Eze, lasciando l'ex giocatore del Crystal Palace in panchina.

Tuttavia, con il posto del club nel prossimo turno di questa competizione già confermato, il manager è sicuro di optare per una formazione completamente diversa. Eze è probabile che faccia parte dell'11 titolare, il che rappresenta un'opportunità per lui di mostrare nuovamente le sue abilità.

Ha iniziato solo una delle ultime 10 partite dell'Arsenal in tutte le competizioni, quindi ha un punto da dimostrare mercoledì. Dato che la recente forma di Ødegaard è stata incostante, una prestazione forte potrebbe aiutare Eze a garantirsi un ruolo più regolare nella fase finale della stagione di Premier League.

Si prevede che sarà fortemente coinvolto nel segnare e creare opportunità per i suoi compagni di squadra.