Pronostici Arsenal - Crystal Palace: sconfitta per le Aquile stanche

Dopo due sconfitte consecutive in Premier League e un pareggio frustrante in Conference League, il Palace ha bisogno di un risultato positivo nella EFL Cup contro l'Arsenal.

Pronostici Arsenal - Crystal Palace: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Arsenal - Crystal Palace

Arsenal – Arsenal (Primo Tempo – Tempo Completo) a quota 1.52 con Lottomatica

Over 2.5 goal a quota 1.85 con Goldbet

Eberechi Eze Marcatore in qualsiasi momento a quota 2.40 con Netbet

Quote Arsenal vs Crystal Palace

Arsenal vs Crystal Palace Lottomatica Goldbet Netbet Arsenal 1.52 1.52 1.54 Pareggio 4.10 4.10 4.10 Crystal Palace 6.15 6.15 6.00

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal 3-0 Crystal Palace

Pronostico marcatore: Arsenal – Jesus, Madueke, Eze

Arsenal e Crystal Palace si affrontano martedì sera in un affascinante derby londinese per un posto nelle semifinali della EFL Cup. I Gunners sono in una buona posizione per raggiungere le ultime quattro, avendo ottenuto una vittoria sudata contro l'Everton sabato sera. Gli uomini di Mikel Arteta saranno ansiosi di competere per un altro trofeo nell’EFL Cup questa settimana.

L'Arsenal ha un buon record recente contro il Palace, avendo evitato la sconfitta nelle ultime otto sfide ufficiali. Infatti, i Gunners hanno perso contro il Palace solo tre volte in qualsiasi competizione dall'ottobre 1994. Arteta potrebbe decidere di dare a Gabriel Jesus la sua prima partenza dopo il ritorno dall'infortunio, mentre giocatori come Eze, Madueke e Martinelli saranno ansiosi di giocare. Anche il giovane difensore Joshua Nichols, che ha giocato contro il Bolton all'inizio del torneo, potrebbe essere nella formazione titolare.

Il tecnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, è stato frustrato dal recente calendario della squadra. La difficoltà di giocare in competizioni europee mentre si gioca anche in Premier League sta influenzando la rosa. La loro squadra di riserva ha potuto solo pareggiare con i modesti finlandesi del KuPS in Conference League.

Due giorni dopo, la loro formazione titolare è stata sconfitta 4-1 a Leeds. Il Palace ha ora subito nove gol nelle ultime tre partite. Affrontare una squadra dell'Arsenal in ottima forma non è ciò di cui hanno bisogno attualmente.

Probabili formazioni Arsenal - Crystal Palace

Arsenal:Kepa, Lewis-Skelly, Nichols, Saliba, Calafiori, Norgaard, Eze, Merino, Madueke, Martinelli, Jesus

Crystal Palace:Benitez, Clyne, Richards, Guehi, Canvot, Wharton, Lerma, Pino, Sosa, Devenny, Uche

Fatica e infortuni favoriscono i padroni di casa

L'Arsenal ha segnato il primo gol in sette degli ultimi otto incontri con il Crystal Palace. Inoltre, i Gunners erano in vantaggio all'intervallo in quattro degli ultimi cinque scontri diretti. Dato che le Aquile sono fisicamente e mentalmente stanche, è improbabile che impediscano ai Gunners di segnare a lungo. Inoltre, le Aquile non saranno al completo. Ismaila Sarr sta giocando in AFCON, mentre Daniel Muñoz e Daichi Kamada sono fuori per infortunio.

Glasner deve anche gestire con attenzione l'attaccante di punta Jean-Philippe Mateta, che gioca con un problema al ginocchio in corso. Con Christantus Uche pronto a sostituirlo, la difesa dell'Arsenal è improbabile che venga minacciata. Scommettere sull'Arsenal (PT/TC) a una probabilità del 43,48% è la scommessa di valore in questo trio di pronostici su Arsenal vs Crystal Palace.

Scommessa 1: Arsenal – Arsenal (Primo Tempo – Tempo Completo) a quota 1.52 con Lottomatica

I dati degli scontri diretti suggeriscono tre o più gol

Quattro degli ultimi cinque incontri tra queste squadre hanno visto tre o più gol. Nel 2024/25, le squadre si sono incontrate nell'EFL Cup allo stesso stadio, con l'Arsenal che alla fine ha ottenuto la vittoria in una partita che ha visto cinque gol. Poiché entrambe le squadre probabilmente ruoteranno le loro rose, potrebbe esserci una mancanza di organizzazione difensiva.

Questo rende scommettere sui mercati Over una scelta intelligente. Sebbene i Gunners abbiano vinto le loro partite nei due turni precedenti con un punteggio di 2-0, la difesa stanca del Palace è incredibilmente vulnerabile. Le Aquile rischiano di rovinare il loro buon inizio di stagione in Premier League perché stanno cercando di giocare in più competizioni con una rosa ridotta.

Scommessa 2: Over 2.5 goal a quota 1.85 con Goldbet

Eze a segno contro la sua ex squadra

Durante i suoi cinque anni con il Crystal Palace, Eberechi Eze ha segnato 34 gol in 147 presenze. Il 27enne è probabile che inizi contro le Aquile martedì sera, dato che è stato riposato contro l'Everton. Eze ha registrato sei contributi gol in 15 partite per l'Arsenal finora in questa stagione. Ha anche registrato 0.83 xG nelle sue due apparizioni nella EFL Cup finora in questa stagione.

Secondo WhoScored, le sue valutazioni medie delle partite sono state più alte (7.16) in questa competizione che in qualsiasi altra finora in questa stagione. Questa forte forma, combinata con la motivazione di giocare contro i suoi ex compagni di squadra, lo rende la scommessa apparente come marcatore in qualsiasi momento questa settimana.