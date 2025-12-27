Gli uomini di Mikel Arteta non sono stati al loro meglio di recente. Tuttavia, con il vantaggio di giocare in casa, ci aspettiamo che concludano il 2025 con una vittoria.

Pronostici Arsenal - Brighton: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Arsenal - Brighton

Arsenal a mantenere la porta inviolata con quote di 2.05 su Goldbet

No Goal (NG) con quote di 1.82 su William Hill

Bukayo Saka a segnare o fornire un assist con quote di 1.95 su Lottomatica

Quote Arsenal - Brighton

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal 2-0 Brighton

Pronostico marcatore: Arsenal – Victor Gyokeres, Bukayo Saka; Brighton – Danny Welbeck

L'Arsenal non è stato così pericoloso nelle ultime settimane come all'inizio della stagione, ma continua a ottenere risultati. La vittoria ai rigori contro il Crystal Palace in Carabao Cup ha segnato la terza vittoria di misura consecutiva. Hanno perso solo una volta dall'inizio di settembre. Gli uomini di Mikel Arteta sono favoriti per un motivo, specialmente sul suolo di casa all'Emirates.

Per quanto riguarda il Brighton & Hove Albion, la loro forma è stata drasticamente incostante. Sono senza vittorie in quattro partite dopo aver pareggiato 0-0 con il Sunderland. Tuttavia, i Seagulls hanno perso solo due delle ultime otto partite. È passato quasi un mese dalla loro ultima vittoria. L'Arsenal sarà fiducioso di prolungare l'attesa del Brighton per altri tre punti.

Probabili formazioni Arsenal - Brighton

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori, Zubimendi, Ødegaard, Rice, Saka, Gyökeres, Martinelli

Brighton:Verbruggen, Veltman, Dunk, Boscagli, Kadioglu, Ayari, Gomes, Kostoulas, Gruda, Mitoma, Rutter

Il potere del vantaggio casalingo

L'Arsenal ha mantenuto numerose porte inviolate in questa stagione in tutte le competizioni. David Raya si è dimostrato difficile da battere, mentre la difesa solida dei Gunners ha giocato un ruolo importante nella loro ascesa ai vertici. Alcuni infortuni difensivi hanno interrotto la loro imbattibilità questo mese, ma continuano a subire pochissimi gol.

Mikel Arteta è riuscito a far riposare diversi giocatori a metà settimana mentre superavano il Crystal Palace, e non ci sono nuove preoccupazioni per infortuni. Con così tanti giocatori che ritornano, i londinesi potrebbero tornare al loro meglio. Il recente ritorno di William Saliba è stato un grande impulso, e la porta inviolata contro l'Everton è stata ben accolta dai tifosi.

Fabian Hurzeler, nel frattempo, può accogliere Lewis Dunk e Diego Gomez di ritorno dalla squalifica. Tuttavia, Carlos Baleba è alla Coppa d'Africa. Altrove, Danny Welbeck potrebbe tornare ad affrontare il suo ex club, e Jan Paul van Hecke potrebbe essere di nuovo disponibile. Nonostante questi rinforzi, i visitatori non sono riusciti a segnare nelle ultime due partite. Questo rende probabile una porta inviolata per i padroni di casa.

Scommessa 1: Arsenal a mantenere la porta inviolata con quote di 2.05 su Goldbet

Le difficoltà di Brighton nel segnare continuano

Il Brighton ha faticato a trovare la rete in questa stagione. Attualmente nono in Premier League, ha segnato più di due gol in una partita solo in tre occasioni. Ha anche segnato solo una volta nelle ultime tre uscite.

Mentre il possibile ritorno di Welbeck potrebbe dare una spinta, ci si aspetta che i Gunners tengano a bada i Seagulls. L'Arsenal ha vinto 2-0 quando queste due squadre si sono incontrate in una partita di coppa in ottobre, e il Brighton ha perso tre degli ultimi cinque incontri a reti inviolate. Con i padroni di casa ora più stabili e il Brighton in difficoltà davanti alla porta, una vittoria casalinga a reti inviolate sembra probabile.

Scommessa 2: No Goal (NG) con quote di 1.82 su William Hill

Saka brilla mentre l'Arsenal chiude il 2025

Un motivo chiave per il successo dell'Arsenal in questa stagione è il contributo costante di gol e assist da parte di numerosi giocatori. Hanno avuto 13 diversi marcatori in tutte le competizioni, e 15 hanno fornito assist. Questo sicuramente farà piacere ad Arteta, dato che la sua squadra ha lottato per la profondità negli ultimi anni.

Questa volta, anche con problemi di infortuni, sono riusciti a continuare. Tuttavia, nessun giocatore ha contribuito più di Bukayo Saka (11) in questa stagione. È il capocannoniere congiunto del club e ha cinque G/A nelle ultime sette partite di campionato. La sua minaccia sui calci piazzati continua a mettere in difficoltà gli avversari.

Mentre Victor Gyökeres, Leandro Trossard o Gabriel Martinelli potrebbero anche fare la differenza, stiamo puntando su Bukayo. Non c'è dubbio che farà la differenza nell'anno a venire.