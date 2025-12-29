Pronostici Arsenal - Aston Villa: Rogers segnerà in una partita equilibrata

Il nostro esperto di scommesse prevede una gara competitiva all'Emirates, con i visitatori che riusciranno a strappare un punto grazie a un gol di Morgan Rogers.

Pronostici Arsenal - Aston Villa: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Arsenal - Aston Villa

2° Tempo - Pareggio o Aston Villa a quota 1.91 su Lottomatica

Meno di 2,5 gol a quota 1,80 su Goldbet

Morgan Rogers segna in qualsiasi momento a quota 4,00 su Netbet

Quote Arsenal vs Aston Villa

Arsenal vs Aston Villa Lottomatica Goldbet bet365 Arsenal 1.47 1.47 1.50 Pareggio 4.35 4.35 4.00 Aston Villa 6.50 6.50 7.00

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori.

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

Scommettere su Arsenal - Aston Villa con il nuovo bonus Planetwin365

In vista del match di Premier League tra Arsenal e Aston Villa, i nuovi utenti possono sfruttare il bonus di benvenuto di Capodanno di Planetwin365 per le proprie giocate. Come funziona il nuovo bonus Planetwin365 per Capodanno? Ecco i passaggi fondamentali da seguire:

Attivazione : Registrazione con link affiliato tra il 30 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 e deposito di almeno 20€ dopo aver validato il documento.

: Registrazione con link affiliato tra il 30 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 e deposito di almeno 20€ dopo aver validato il documento. Composizione Schedina : Una volta ricevuto il bonus (entro 72 ore), i giocatori possono usarlo sull'esito di Arsenal - Aston Villa in una multipla con almeno 5 eventi totali.

: Una volta ricevuto il bonus (entro 72 ore), i giocatori possono usarlo sull'esito di in una multipla con almeno totali. Quota e Mercati : Assicurarsi che ogni evento scelto abbia una quota minima di 1.50 . Non sono validi i mercati relativi ai "Giocatori" (es. marcatori o ammoniti).

: Assicurarsi che ogni evento scelto abbia una quota minima di . Non sono validi i mercati relativi ai "Giocatori" (es. marcatori o ammoniti). Tempistiche: Utilizzare il bonus entro 5 giorni dall'erogazione per evitare la scadenza.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal 1-1 Aston Villa

Pronostico marcatore: Arsenal: Bukayo Saka - Aston Villa: Morgan Rogers

Questi club si sono già incontrati questo mese, con l'Aston Villa che ha vinto 2-1 a Birmingham 24 giorni fa. L'Arsenal ha reagito bene a quella battuta d'arresto, vincendo tutte le cinque partite successive. Tuttavia, hanno avuto bisogno dei rigori contro il Crystal Palace nell'EFL Cup.

Dopo una vittoria per 2-1 al Chelsea sabato, il Villa si è inserito nella corsa al titolo. È stata la loro undicesima vittoria consecutiva in tutte le competizioni, otto delle quali in Premier League. Tuttavia, la squadra di Unai Emery è ancora a tre punti dai Gunners prima di questa partita.

Probabili formazioni Arsenal - Aston Villa

Arsenal:Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Jesus, Martinelli

Aston Villa:Martinez, Bogarde, Konsa, Lindelof, Maatsen, Onana, Tielemans, Sancho, Rogers, McGinn, Watkins

I Gunners faticheranno dopo l'intervallo

Emery ha cambiato le carte in tavola per ispirare una straordinaria rimonta nella sfida del Villa contro il Chelsea nel weekend. I visitatori erano quasi fuori dalla partita fino a una tripla sostituzione al 59° minuto. Ollie Watkins è stato tra i giocatori introdotti, con l'attaccante inglese che ha segnato entrambi i gol per i Villans.

Non è stata la prima volta che il Villa è stato molto migliore dopo l'intervallo in questa stagione. Non sono mai stati in vantaggio all'intervallo nelle loro trasferte in Premier League quest'anno. Tuttavia, hanno segnato 10 volte e subito solo tre gol nel secondo tempo.

L'Arsenal ha subito tre dei suoi gol totali in casa in campionato dopo l'intervallo. Avranno anche brutti ricordi di questa particolare partita, poiché il Villa è riuscito a pareggiare 2-2 all'Emirates la scorsa stagione.

L'incontro precedente a Londra Nord ha visto il Villa segnare due volte nel finale per vincere 2-0 nel 2023. Dato il recente passato, puntare sul Villa per brillare di nuovo nel secondo tempo offre valore.

Scommessa 1: 2° Tempo - Pareggio o Aston Villa a quota 1.91 su Lottomatica

Scontro al vertice con pochi gol

Il Villa ha un paio di sospensioni importanti, ma ci sono ancora giocatori freschi da schierare. Watkins dovrebbe tornare a guidare l'attacco, mentre Amadou Onana avrà un ruolo cruciale a centrocampo. Il belga sarà incaricato di proteggere la difesa a quattro.

Nonostante la loro straordinaria serie di vittorie, è improbabile che il Villa mostri ambizione all'inizio. L'Arsenal potrebbe dover essere paziente e non ha segnato più di due volte in nessuna delle ultime sei partite di campionato.

Il 56% delle partite di Premier League dei Gunners in questa stagione è terminato con meno di 2,5 gol. Hanno concesso solo 10,6 xG finora, che è di gran lunga il miglior record nel massimo campionato inglese.

Con Gabriel Magalhaes di nuovo in forma, l'Arsenal dovrebbe partire con i suoi difensori centrali titolari. Puntare su un'altra partita a basso punteggio dei Gunners sembra offrire valore.

Scommessa 2: Meno di 2,5 gol a quota 1,80 su Goldbet

Rogers a segno di nuovo per il Villa in forma

Data la solida difesa degli avversari, sarà difficile per il Villa creare molte occasioni chiare. Tuttavia, ciò non ha impedito loro di vincere partite durante questa straordinaria serie. La squadra di Emery ha fatto affidamento sulla sua capacità di tirare da lontano, con Morgan Rogers spesso protagonista.

L'inglese ha segnato sei gol nelle sue ultime sette apparizioni in Premier League, inclusi diversi gol spettacolari. Rogers ha segnato da lontano nelle vittorie del Villa su Leeds, West Ham e Man Utd.

Il 23enne ha una media di 1,8 tiri per partita e un gol ogni 230 minuti nel massimo campionato inglese. Questi numeri sono migliorati con il progredire della stagione, ed è stato fondamentale per la scalata del Villa in classifica. Basandosi sulla forma attuale, puntare su Rogers a segno in qualsiasi momento con una probabilità implicita del 21,1% sembra una buona scommessa.