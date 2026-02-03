Pronostici Albacete - Barcellona: pioggia di gol dopo l'intervallo

Il nostro esperto di scommesse prevede che gli sfavoriti terranno duro fino all'intervallo, ma la qualità del Barcellona si rivelerà decisiva.

Pronostici Albacete - Barcellona: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Albacete - Barcellona

Goal (GG) a quota 1.72 su Lottomatica

Primo tempo - Albacete o pareggio a quota 2.40 su Goldbet

Tempo con più gol - Secondo tempo a quota 1.95 su Netbet

Quote Albacete vs Barcellona

Albacete vs Barcellona Lottomatica Goldbet William Hill Albacete 12.50 12.50 11.00 Pareggio 6.80 6.80 6.80 Barcellona 1.18 1.18 1.20

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Albacete 2-3 Barcellona

Pronostico marcatore: Albacete – Jefte Betancor, Agus Medina; Barcellona – Marcus Rashford, Dani Olmo, Robert Lewandowski

Albacete punta a causare un altro grande colpo in questa stagione di Copa del Rey. Hanno sconfitto il Real Madrid 3-2 in casa nel turno precedente e sono l'unico club di seconda divisione rimasto. Quel risultato ha innescato un miglioramento anche nelle loro fortune in campionato. La squadra di Alberto González è salita a metà classifica dopo aver vinto le ultime tre partite di campionato senza subire gol.

Il Barcellona ha vinto 2-0 in trasferta contro i leader della seconda divisione Racing Santander negli ottavi di finale. Inoltre, hanno vinto quattro delle loro cinque partite in tutte le competizioni da allora. L'eccezione è stata una sconfitta per 2-1 contro la Real Sociedad in La Liga, ma la scorsa settimana hanno raggiunto i quarti di finale di Champions League.

Probabili formazioni Albacete - Barcellona

Albacete: Lizoain, Aguado, Moreno, Vallejo, Neva, Bernabeu, Meléndez, Capi, Pacheco, Medina, Betancor

Barcellona:J. García, Martín, E. García, Araújo, Cancelo, De Jong, Bernal, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski

Gol in volo al Carlos Belmonte

Albacete è stata una delle squadre più divertenti da guardare nella Segunda División questa stagione. Le loro partite di campionato hanno una media di 2.67 gol totali a partita. Solo tre club nella seconda divisione spagnola hanno una media più alta.

Hanno mostrato anche qualità offensiva contro il Real Madrid. Anche se sono stati aiutati dal riposo dei giocatori ospiti, giocatori come Dean Huijsen, Vinícius Junior e Fede Valverde sono comunque scesi in campo. Albacete ha avuto 12 tentativi nei 90 minuti e ha sfruttato al massimo il possesso limitato.

I giocatori avversari continuano a sfruttare la linea alta del Barcellona. Viktor Dadason del Copenhagen e Álvaro Rodríguez dell'Elche hanno segnato gol in contropiede contro i catalani la scorsa settimana. Questo deve offrire incoraggiamento agli sfavoriti in questo quarto di finale.

I visitatori hanno subito 1.5 gol per 90 minuti in trasferta in La Liga quest'anno. Questo aumenta la sensazione che puntare su entrambe le squadre a segno possa essere una scommessa intelligente qui.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.72 su Lottomatica

Albacete competitivo fino all'intervallo

Il Barcellona ha offerto una delle sue migliori prestazioni nel primo tempo nel fine settimana contro l'Elche. Tuttavia, hanno spesso faticato a partire forte in questa stagione.

Prima di sabato, la squadra di Hansi Flick era stata in vantaggio all'intervallo in nessuna delle loro ultime sei partite. In La Liga, la loro differenza reti nel primo tempo è solo +10, rispetto a +27 dopo l'intervallo.

Questa tendenza si è ripetuta nella Copa del Rey. Il Barcellona non ha trovato il gol fino al 76° minuto contro i minori del Guadalajara nella loro partita d'apertura. Erano anche in parità fino al 66° minuto nel turno precedente contro il Racing.

Dato ciò, puntare sui padroni di casa nel mercato della doppia chance nel primo tempo sembra buono con una probabilità implicita del 42%.

Scommessa 2: Primo tempo - Albacete o pareggio a quota 2.40 su Goldbet

Secondo tempo ricco di azione in arrivo

C'è certamente la possibilità che l'Albacete possa stancarsi in questa partita e alla fine lasciare troppo spazio. Hanno avuto solo il 22% del possesso palla contro il Real Madrid. Quel numero non è probabile che sia più alto contro il Barcellona, quindi i padroni di casa dovranno lavorare molto duramente.

I sostituti saranno cruciali per entrambe le squadre. Jefte Betancor è entrato dalla panchina per segnare gol all'82° e 94° minuto contro i Blancos.

Come il Barcellona, anche l'Albacete ha spesso segnato tardi in questa stagione. Infatti, il 77% dei loro gol nella Segunda División è arrivato nel secondo tempo. Nel frattempo, il 67% di tutti i gol segnati nei loro incontri di campionato è arrivato nel secondo tempo.

Queste tendenze suggeriscono che il primo tempo potrebbe essere la parte più tranquilla di questo incontro. Puntare sul secondo tempo per servire più gol sembra offrire valore.