Pronostici Al Ahly - Inter Miami: la strategia è puntare sui piedi d’oro?

Ecco tre pronostici Al Ahly - Inter Miami per il Mondiale per Club che inizia ufficialmente il 15 giugno 2025.

Pronostici Al Ahly - Inter Miami e consigli per scommettere sul match

Over 2.5 gol a quota 1.76 su Lottomatica

1x2: Inter Miami vincente a quota 2.03 su Goldbet

Marcatore in qualsiasi momento: Lionel Messi a quota 2.17 su Netbet

L'Inter Miami dovrebbe vincere 3-1.

Quote Al Ahly vs Inter Miami

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Inserite in uno dei gruppi più difficili della Coppa del Mondo per Club, entrambe le squadre hanno bisogno di tre punti nella partita d'apertura del torneo. Al Ahly è uno dei club più dominanti nel calcio africano, avendo appena vinto la Premier League egiziana per la 45ª volta.

Al Ahly ha anche trionfato in Africa, vincendo la CAF Champions League in 12 occasioni. Sono apparsi alla Coppa del Mondo per Club 10 volte, e il loro miglior piazzamento è avvenuto due anni fa quando hanno battuto gli Urawa Red Diamonds per assicurarsi la medaglia di bronzo.

Sono relativamente sconosciuti ai loro avversari e hanno appena nominato un nuovo allenatore. José Riveiro ha trascorso tre anni di successo agli Orlando Pirates in Sud Africa, e ora il suo obiettivo sarà guidare l'Al Ahly fuori dal Gruppo A.

L'Inter Miami è il club ospitante designato per il torneo, un privilegio guadagnato vincendo il MLS Supporters’ Shield. La squadra di casa ha una reale possibilità di arrivare agli ottavi di finale, con Opta Analyst che dà loro una probabilità del 47% di uscire dal gruppo.

Sono in una buona posizione nella Eastern Conference della MLS e ben posizionati per un posto nei playoff. Tuttavia, alcuni dei giocatori in squadra apprezzeranno l'opportunità di mettersi in mostra di nuovo per il resto del mondo.

Sarebbe un'impresa straordinaria se gli Herons riuscissero a uscire da uno dei gruppi più difficili della competizione, considerando che sono stati formati solo cinque anni fa.

Probabili formazioni Al Ahly - Inter Miami

Al Ahly: El Shenawy; Ashour, Ateya, Bencharki, Ben Romdhane, Dari, El Aash, El Debes, Gradisar, Hany, Mohamed

Inter Miami: Ustari, Weigandt, Falcon Picart, Martinez, Allen, Cremaschi, Busquets, Segovia, Messi, Allende, Suarez

Nessun freno domenica

Essendo il primo incontro della Coppa del Mondo per Club, non sarebbe sorprendente vedere un approccio pragmatico da entrambe le parti. Tuttavia, la loro storia dice il contrario, con gli egiziani che hanno segnato 52 gol nella loro lega nazionale con una media di poco più di due gol a partita.

L'Al Ahly ha vinto le ultime cinque partite competitive giocate, e in quattro di esse sono stati segnati oltre 2.5 gol al giorno (80%). I Red Devils sono in grado di mettere in difficoltà i loro avversari, avendo segnato almeno due o più gol in quella serie di partite.

I padroni di casa hanno goduto di numeri simili nella loro campagna di lega, segnando 36 gol in 16 partite con una media di 2.25 gol a partita.

Curiosamente, tutte le loro ultime cinque uscite hanno prodotto più di due gol. Quattro di quelle partite hanno visto gol da entrambe le parti. Gli Herons hanno segnato 15 gol e ne hanno subiti 12 in queste partite.

Scommessa 1: Over 2.5 gol a quota 1.76 su Lottomatica

Pressione del nuovo allenatore

Le formazioni di Javier Mascherano sanno molto poco dei loro avversari africani, il che renderà la loro vita leggermente più difficile. Tuttavia, rimangono fiduciosi nelle loro capacità e sanno che la squadra egiziana giocherà la sua prima partita competitiva sotto un nuovo allenatore.

Questo potrebbe giocare contro l'Al Ahly nella partita d'apertura, anche se schierano una squadra estremamente talentuosa come attuali campioni africani. Sono anche in una serie di otto partite senza sconfitte, con l'ultima sconfitta avvenuta ad aprile nella Coppa di Lega Egiziana.

I risultati recenti dell'Inter sono stati altalenanti. Hanno vinto solo due delle ultime cinque partite (1 sconfitta, 2 pareggi), il che potrebbe mettere in dubbio un risultato positivo questo fine settimana. Tuttavia, quelle due vittorie sono arrivate appena prima di questa prossima partita.

Con ex stelle del Barcellona come Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets e Lionel Messi nelle loro fila, potrebbero risultare troppo forti per la squadra africana.

Scommessa 2: 1x2 - Inter Miami vincente a quota 2.03 su Goldbet

L'uomo con la scarpa d'oro

È il GOAT per una ragione. Lionel Messi è qui a un altro evento globale ed è il suo turno di dimostrare cosa può fare, specialmente dopo che Cristiano Ronaldo ha guidato il Portogallo al titolo della Nations League la scorsa settimana.

Messi è stato eccezionale da quando si è unito agli Herons, segnando 49 gol e realizzando 23 assist nelle sue 59 partite per il club. Solo in questa stagione, il capitano argentino è stato coinvolto in 15 gol (10 segnati, 5 assist) in 13 partite della MLS.

Attualmente in una straordinaria serie di cinque gol nelle sue ultime tre partite, sarà fondamentale per sbloccare l'Al Ahly nella partita d'apertura della Coppa del Mondo per Club.

Scommessa 3: Marcatore in qualsiasi momento - Lionel Messi a quota 2.17 su Netbet