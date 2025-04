I pronostici del derby meneghino valido per la semifinale di Coppa Italia. I nostri esperti vedono i nerazzurri in finale

A San Siro Inter e Milan si giocano la qualificazione per la finale di Coppa Italia: si riparte dal pareggio dell'andata per 1-1, che lascia tutto aperto.

Quote Inter-Milan

Pronostici Milan-Atalanta: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Inter-Milan

1 a 1.97 su Goldbet

Inter over 1.5 gol a quota 1.77 su SNAI

1 primo tempo a 2.45 su Lottomatica

I nostri esperti pronosticano una vittoria dell'Inter per 3-1

Come arrivano le due squadre al match

Entrambi i club milanesi metteranno da parte il percorso in Serie A Serie A per questa semifinale di ritorno di Coppa Italia. Non c'è nulla che separi le due squadre dopo l'andata: un pareggio 1-1 lascia ancora tutto aperto.

I nerazzurri sono nel pieno in una corsa a due per il titolo di Serie A contro il Napoli. Hanno perso 1-0 contro il Bologna in trasferta domenica, mancando l'opportunità di portarsi tre punti avanti in vetta: quella di domenica è stata la loro prima sconfitta in qualsiasi competizione da metà febbraio. Anche il Milan ha giocato domenica, perdendo 1-0 contro l'Atalanta. Vista la classifica, la migliore chance dei rossoneri di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione è quella di vincere la Coppa Italia. Il Milan ha vinto solo tre delle ultime 11 partite in tutte le competizioni.

Formazioni probabili per Inter Milan-AC Milan

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Frattesi, Martínez, Thuram

Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Frattesi, Martínez, Thuram Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlović, Jiménez, Fofana, Reijnders, Hernández, Pulisic, Jović, Leão

L'Inter può raggiungere un'altra finale di Coppa Italia

L'Inter Milan ha una tradizione importante nella Coppa Italia. Solo Juventus e Roma hanno raggiunto più finali dei nerazzurri. Un'altra vittoria in finale li porterebbe al secondo posto nell'albo d'oro della competizione.

Raggiungere la terza finale nelle ultime quattro edizione non sarà facile, specialmente contro i rivali cittadini. Tuttavia, l'Inter si avvicina a questo scontro con la forma dalla sua parte. Hanno perso solo una delle ultime 14 partite in tutte le competizioni. La maggior parte di queste sono state giocate contro squadre di alto livello in Serie A o in Champions League.

L'Inter si è dimostrata particolarmente forte in casa, dove ha vinto 9 delle ultime 10 partite. Quella serie non include la gara d'andata, che si è giocata anch'essa nello stesso stadio, con l'Inter che formalmente era la squadra 'ospite'.

In questo ritorno i nerazzurri sono la squadra di casa e potranno contare sul sostegno di più tifosi. Nelle partite interne l'Inter ha perso solo 4 degli ultimi 18 incontri. La squadra di Inzaghi ha vinto 11 partite in quel periodo e arriva ad una forma migliore dei rivali

Scommessa 1: 1 a 1.97 su su Goldbet

La forza offensiva dell'Inter può fare la differenza

La principale forza dell'Inter risiede nell'attacco. I nerazzurri hanno segnato più gol di qualsiasi altra squadra in Serie A questa stagione.

Hanno segnato almeno due volte in 9 delle ultime 11 partite in tutte le competizioni. Le uniche eccezioni sono state domenica e la gara d'andata di questo confronto. Tuttavia, il ritorno promette di essere molto più aperto, poiché entrambe le squadre inseguono un posto in finale.

Questo può essere uno scenario ottimale per l'Inter, che ha segnato 2+ gol in 13 delle ultime 14 partite in casa. Entrambe le loro partite casalinghe in questa edizione della Coppa Italia disputate nei turni precedenti si sono concluse con vittorie per 2-0.

Inoltre, il Milan tende a subire gol, come dimostrato dal solo clean sheet ottenuto nelle ultime 11 partite in tutte le competizioni. In 6 di queste hanno concesso almeno due gol.

Queste due squadre si sono incontrate nelle semifinali di Coppa Italia tre stagioni fa. Dopo un pareggio nell'andata, l'Inter ha vinto il ritorno 3-0 come squadra di casa, qualificandosi in finale.

Scommessa 2: Inter over 1.5 gol a quota 1.77 su SNAI

I nerazzurri vogliono dominare sin da subito

Non sarebbe sorprendente se l'Inter partisse subito forte. I nerazzurri tendono a farlo nelle partite casalinghe e in questa edizione della Coppa Italia tra le mura amiche hanno sempre chiuso il primo tempo in vantaggio.

La squadra di Simone Inzaghi è arrivata in vantaggio a metà tempo più di qualsiasi altra squadra in Serie A questa stagione, e ha chiuso nel 50% delle loro partite casalinghe di campionato avanti nel punteggio all'intervallo.

L'Inter ha anche chiuso il primo tempo in vantaggio in 4 delle ultime 7 partite in tutte le competizioni. Considerando anche il fitto calendario che attende la squadra, l'Inter sarà ansiosa di chiudere la partita presto.

Scommessa 3: 1 primo tempo a 2.45 su Lottomatica