Quote per le prime quattro della Premier League: la forma del Liverpool apre la porta a due rivali

Arne Slot è sotto crescente pressione. I Reds hanno già perso più partite rispetto alla scorsa stagione. Altri club vedono un'opportunità.

Liverpool

Nessuno si aspettava che il Liverpool fosse così in difficoltà come lo è stato in questa stagione. Solo tre club nella storia della Premier League hanno avuto meno punti a questo punto della stagione dopo aver vinto il titolo. Il Leicester (2016/17 – 12 punti) ha finito 12°, il Chelsea (2015/16 – 11 punti) è arrivato 10°, mentre il Blackburn Rovers (95/96 – 14 punti) si è piazzato 7°.

Nel 2022/23, durante un inizio difficile sotto Jürgen Klopp, i Reds hanno ottenuto 16 punti in 12 partite. Sono due in meno rispetto a quelli che hanno ora, e sono comunque riusciti a riprendersi. Tuttavia, hanno finito solo quinti. La scorsa stagione, il Manchester City è stato pesantemente criticato per la sua forma, ma aveva comunque cinque punti in più rispetto al Liverpool a questo punto. Questo dice molto su quanto i Reds siano scesi.

Ancora più preoccupante per il Liverpool, c'è poco margine per le lamentele. Sono settimi per punti attesi e sono stati in svantaggio all'intervallo in sette delle ultime otto partite. Inoltre, solo quattro squadre hanno subito più gol del Liverpool. La loro produzione offensiva si è esaurita: hanno segnato solo sette gol nelle ultime sette partite.

Considerando tutto, finire tra le prime quattro sembra una sfida enorme per i Reds. Arsenal, City e Chelsea sembrano sicuri di tre di quei posti. Questo lascia un solo posto libero. Il Liverpool deve assolutamente migliorare per rimanere in corsa.

Le cose sono diventate così gravi che si parla già di un cambio di allenatore. Potrebbero avere difficoltà a invertire la rotta.

Manchester United

Per un po', sembrava che lo United avesse svoltato l'angolo. Gli uomini di Ruben Amorim hanno vinto tre partite di fila e sono rimasti imbattuti in cinque. Ora, però, sono senza vittorie da tre partite e hanno subito una sconfitta shock in casa contro l'Everton lunedì. Sono anche scesi al 10° posto, a pari punti con il Liverpool. Tuttavia, non possono eguagliare la qualità dei loro rivali.

Sembra probabile che lo United finirà più in alto rispetto alla scorsa stagione. Tuttavia, un posto tra le prime quattro è ancora fuori portata.

Aston Villa

Ci è voluto un po' di tempo, ma il Villa sembra aver trovato il suo ritmo ora. La sconfitta contro il Liverpool all'inizio del mese è stata la loro unica in nove partite di campionato. Hanno vinto sei delle ultime sette. Per ora, occupano il quarto posto e saranno determinati a rimanere lì.

Unai Emery si è dimostrato un eccellente allenatore. Ha fatto cose brillanti nelle Midlands. I Villans hanno una reale possibilità di assicurarsi un posto tra i primi quattro.

Newcastle United

La squadra di Eddie Howe è stata fantastica in Champions League e meno in Premier League. Detto ciò, una recente vittoria contro il Manchester City ha sicuramente dato loro una grande spinta e potrebbe rivelarsi un trampolino di lancio. Tuttavia, devono affrontare le loro incoerenze se vogliono risalire dal 14° posto.

I Magpies sono attesi a finire molto più in alto rispetto a dove sono ora. Tuttavia, la loro rosa potrebbe non essere abbastanza forte per competere su tutti i fronti e assicurarsi un posto tra le prime quattro.

Crystal Palace

Gli Eagles sono stati una delle storie di spicco della Premier League di questa stagione. Hanno costantemente messo in scena prestazioni impressionanti.

La vittoria del weekend contro i Wolverhampton Wanderers li ha portati al quinto posto. Hanno anche il secondo miglior record difensivo della divisione. Tuttavia, mentre proseguono in Europa, la fatica potrebbe farsi sentire.

Un posto tra i primi quattro non è fuori questione. Tuttavia, rimangono dubbi su quanto a lungo possano sostenere questo livello di forma.